רוסיה דיווחה היום (שלישי) על עוד מתקפת כטב"מים ענקית ששיגרה לעברה אוקראינה בלילה האחרון, עם כ-800 כטב"מים שיורטו – כש-600 לפחות שוגרו לאזור הבירה מוסקבה. אף שהפעם לא דווח על נזק משמעותי, המתקפה מגיעה יומיים בלבד אחרי

מתקפה ענקית נוספת

של כ-600 כטב"מים על מוסקבה – והיא מעידה על הזינוק בקמפיין התקיפות ארוכות-הטווח של קייב, שבו היא חותרת לא רק לשבש קשות את מכונת המלחמה של הקרמלין אלא לפגוע בכלכלה הרוסית ולגרום לאזרחי רוסיה לחוש על בשרם את מחיר המלחמה – וכך להגביר את הלחץ על

ולדימיר פוטין