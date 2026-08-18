רוסיה דיווחה היום (שלישי) על עוד מתקפת כטב"מים ענקית ששיגרה לעברה אוקראינה בלילה האחרון, עם כ-800 כטב"מים שיורטו – כש-600 לפחות שוגרו לאזור הבירה מוסקבה. אף שהפעם לא דווח על נזק משמעותי, המתקפה מגיעה יומיים בלבד אחרי מתקפה ענקית נוספת של כ-600 כטב"מים על מוסקבה – והיא מעידה על הזינוק בקמפיין התקיפות ארוכות-הטווח של קייב, שבו היא חותרת לא רק לשבש קשות את מכונת המלחמה של הקרמלין אלא לפגוע בכלכלה הרוסית ולגרום לאזרחי רוסיה לחוש על בשרם את מחיר המלחמה – וכך להגביר את הלחץ על ולדימיר פוטין לסיים אותה.
משרד ההגנה הרוסי דיווח הבוקר כי במתקפה הלילית יורטו בסך הכול 791 כטב"מים אוקראיניים בכמה מחוזות, בכלל זאת בחצי האי קרים שרוסיה כבשה מידי אוקראינה וסיפחה אותו כבר ב-2014, וכן בשמי הים השחור וים אזוב. לא נמסר כמה כטב"מים בסך הכול שוגרו במתקפה, אבל רק לפי מספר הכטב"מים המיורטים מדובר במתקפה השנייה הכי גדולה על רוסיה מאז ינואר 2025, ובמוקד היה כאמור אזור הבירה מוסקבה: ראש העיר סרגיי סוביאנין אמר כי 600 כטב"מים שוגרו לעברה, ומתוכם לדבריו יורטו 180. לא נמסר אם נגרם נזק כלשהו, אבל הרשויות באזור הסובב את מוסקבה דיווחו על שלושה פצועים במתקפה, בהם ילדה בת 10. גם הבוקר נפגע מחסן של ענקית הסחר הרוסית Wildberries, ששלל מחסנים שלה עלו בתמרות עשן ענקיים בשבועות האחרונים כחלק מקמפיין ממוקד של אוקראינה נגדה, אבל בחברה מסרו כי הפעם הנזק שנגרם למתקן לוגיסטי שלה, גם כן באזור מוסקבה, היה "מינורי" בלבד.
על רקע ההתגברות במתקפות האוקראיניות בעומק רוסיה – שהצליחו לשבש את כלכלתה ולחולל נזק משמעותי לתעשיית הנפט והדלק שלה – במוסקבה מאיימים כעת בנקמה דווקא נגד בריטניה, בעקבות דיווח ב"טיימס" הלונדוני ולפיו בחצי השנה האחרונה החלו גם כטב"מים מתוצרת בריטית לשמש את אוקראינה במתקפות הללו, כשלפי הדיווח הכטב"מים הבריטיים סייעו לקייב לפגוע בין היתר במתקני זיקוק בוולגוגרד ובאזור מוסקבה. ב"טיימס" דיווחו כי המתקפות בעומק רוסיה כבר חוללו שם נזק בשווי אדיר של כ-47 מיליארד דולר. בדיווח, המסתמך בין היתר על גורמים אוקראיניים, צוין כי שני סוגי כטב"מים המיוצרים בבריטניה ונשלחו לאוקראינה משמשים במתקפות הללו: אחד מהם, שמכונה Nyan ומיוצר על ידי החברה הבריטית BAE Systems, מסוגל להגיע לטווח של עד כ-240 ק"מ ולשאת מטען של עד 20 ק"ג, בעוד זהותו של הכטב"ם השני לא נחשפה "מטעמי ביטחון" – אבל לפי הדיווח הטווח שלו מגיע ל-965 ק"מ.
מדובר בשינוי כיוון משמעותי מבחינת לונדון – שהיא אמנם מספקיות הנשק הגדולות ביותר של קייב באירופה, וכבר העניקה לה בין היתר טילים ארוכי-טווח מדגם Storm Shadow, אבל אלו היו בהיקף מצומצם יחסית, והנזק שחוללו ברוסיה היה מצומצם, בניגוד לכטב"מים שבאמצעותם מצליחה כאמור קייב לחולל משבר של ממש ברוסיה, כשבין היתר נראו בה במהלך הקיץ תורים ארוכים מחוץ לתחנות דלק, בעקבות מחסור באספקה שחוללו הפגיעות במתקני הזיקוק. בריטניה הגבילה במשך זמן רב את היקף השימוש שאפשרה לאוקראינה לעשות בנשק שלה בעומק רוסיה, בשל איומיה החוזרים ונשנים של מוסקבה להגיב לכך בחריפות, אבל הקלה בכללים הללו יחד עם ארה"ב כבר נעשתה בשלהי 2024, וכעת נראה שההגבלות הללו צומצמו עוד יותר. הדיווח מגיע אחרי שכבר ביוני הודיע משרד ההגנה בלונדון כי לאורך השנה הנוכחית בכוונתו להשלים חבילת סיוע ענקית שבה יספק לאוקראינה 150,000 כטב"מים, בשווי של 996 מיליון דולר.
"רוסיה הייתה יעילה מאוד בהפחדת המערב מפני פגיעה קשה מדי בה. משמעות התקיפות הללו היא שבריטניה למעשה מאותתת לרוסיה ולבעלות בריתנו שאנחנו כבר לא מפחדים", אמר ל"טיימס" גורם ביטחוני בכיר שדיבר בעילום שם. גורם צבאי אוקראיני בכיר, שלפי העיתון מעורה היטב במתקפות בעומק רוסיה, אמר מצדו כי כוחותיה של קייב מסתמכים בעיקר על כטב"מים מתוצרת אוקראינית, אבל רשמו הצלחה משמעותית כשעשו שימוש בכטב"מים הבריטיים: "כשאנחנו משגרים אותם אנחנו תמיד אומרים 'סלאבה אוקראיני' (התהילה לאוקראינה) ו'אלוהים, נצור את המלך'", הוא אמר.
על רקע הדיווח הזה, שלא הוכחש על ידי הממשלה בלונדון ובהמשך אומת גם על ידי גורם צבאי ששוחח עם רשת BBC, אמש פרסמה השגרירות הרוסית בבריטניה הודעה חריפה שבה איימה כי הממלכה "תשלם" על הסיוע הזה. "הדיווחים שלפיהם המשטר בקייב משתמש בכטב"מים בריטיים כדי לבצע תקיפות בעומק שטחה של רוסיה מאשרים כי לונדון בוחרת במכוון בהסלמה של המשבר באוקראינה, בעוד היא מצהירה בצביעות על תמיכתה בשלום. בכך פועלת בריטניה כשותפה וכמבצעת-שותפה של הפשעים המדממים ומתקפות הטרור שמבצעים הניאו-נאצים האוקראינים, כשהיא מבקשת לבלום את רוסיה ולהסב לה נזק מרבי באמצעות כוח פרוקסי (שליח). למעשיה של לונדון יהיו בהכרח השלכות, והיא תידרש לתת עליהן את הדין. ככל שמעורבותה בסכסוך תהיה עמוקה יותר וככל שתגדל תמיכתה במכונת הטרור של קייב, כך המחיר שהיא תשלם יהיה גבוה יותר", נמסר בהודעה של שגרירות מוסקבה בלונדון.
למרות האיום הזה, בצהריים הבטיח ראש הממשלה החדש של בריטניה אנדי ברנהאם להמשיך להעניק גיבוי מלא לאוקראינה. מבלי לומר זאת מפורשות הוא נשמע כמי שמאשר את הדיווח על השימוש בכטב"מים בריטיים בתקיפות בשטחי רוסיה: "זוהי בריטניה שעושה את מה שהיא אמרה שתעשה במשך זמן רב – וזה לסייע לאוקראינה ב-100% אל מול המלחמה הלא-חוקית שמוביל ולדימיר פוטין", הוא אמר בשיחה עם כתבים. "אנחנו מספקים סיוע על מנת שאוקראינה תוכל להגן על עצמה, זו הייתה העמדה הבריטית שראשי ממשלה קודמים נקטו לאורך כל הדרך בסכסוך הזה, וכך זה נותר גם אצלי. אנחנו לא חברים רק כשנוח. נהיה שם עבור אוקראינה בשעת הצורך שלה, וזה לא ישתנה".
לדבריו קדמה בבוקר הצהרה של משרד ההגנה הבריטי, שהגיב לאיום הרוסי ומסר כי לא יהיה שום שינוי בתמיכה הצבאית שלונדון מעניקה לקייב. "בריטניה עומדת כתף אל כתף לצד אוקראינה, ואנחנו מחויבים לספק לה את הציוד הדרוש לה כדי להגן על עצמה מפני הפלישה הבלתי-חוקית של פוטין", אמר דובר המשרד.
בינתיים, גם באוקראינה נמשכות כל העת המתקפות הרוסיות – והיום דווח על 17 הרוגים בתקיפות בכמה ערים במדינה. התקיפה הקטלנית ביותר הייתה בכפר בשם פצ'ניהי שבאזור חרקוב, בצפון-מזרח אוקראינה, שם עשרה נהרגו משני טילים רוסיים שגרמו הרס לבתים פרטיים, לבית קפה ולבניין משרדים. עוד שלושה נהרגו באזור סומי, שניים בזפוריז'יה ושניים בחרסון. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי המתקפה על פצ'ניהי הייתה "ברברית", והוא הבטיח בציוץ ברשת X: "אנחנו בהחלט נגיב למתקפה הרוסית הזו. חשוב באותה מידה שבעלי בריתנו יחזקו את התגובות הקינטיות המוצדקות שלנו עם פעולות שיגבירו את הלחץ על רוסיה ואת הסיוע לאוקראינה".
בתוך כך, באוקראינה דווח כי הנשיא זלנסקי הגיש לאישור הפרלמנט בקייב את מועמדותו של יבהני חמרה לתפקיד שר ההגנה באופן קבוע, תפקיד שאותו חמרה ממלא כיום בתקן של ממלא מקום מאז הדחתו בחודש שעבר של שר ההגנה הקודם מיכאילו פדורוב – הדחה שעוררה זעם במדינה והציתה גל מחאות נדיר נגד זלנסקי, בשל הפופולריות של פדורוב בקרב צעירים אוקראינים רבים. חמרה הוא בכיר בשירות הביטחון האוקראיני (SBU), שעד למינויו לשר ההגנה בפועל בחודש שעבר עמד בראש השירות במשך כחצי שנה, גם אז רק בתקן של ממלא מקום.