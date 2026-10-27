12,018 הקלפיות ברחבי הארץ נסגרו, וכעת מתחיל מבצע לוגיסטי ענק בניהול ועדת הבחירות המרכזית לספירת הקולות וחישוב המנדטים. אז מה קורה מכאן? איך מתבצעת ספירת הקולות, לאן נשלחות המעטפות הכפולות ומתי התוצאות הסופיות? ynet מסביר .

גלריה מבצע לוגיסטי ענק. ההכנות בוועדת הבחירות המרכזית ( צילום: יובל חן )

הצבענו והשפענו, מה עכשיו? כעת, בכל ועדות הקלפי באתרי ההצבעה השונים, חברי הוועדה פותחים את התיבה ומתחילים לספור - ידנית, פתק אחרי פתק. כל פתק מוצג לנוכחים ונקרא בקול ולפחות שני חברי ועדה מסיעות שונות רושמים את הקולות בנפרד. במקביל, בודקים שמספר המעטפות תואם למספר המצביעים, ומתעדים בפרוטוקול את הקולות הכשרים, הפסולים וכל אי-התאמה.

משם חומרי ההצבעה נארזים ונסגרים, ושני בעלי תפקידים מעבירים אותם לוועדת הבחירות האזורית כנגד אישור קבלה. שם מאושר הפרוטוקול סופית, והתוצאות מוזרמות למחשבי ועדת הבחירות המרכזית בכנסת. החומר הפיזי נשמר לבדיקה בהמשך.

איך מונעים זיופים ואירועים חריגים? בכל קלפי יושב מזכיר מטעם הוועדה, לצד נציגי סיעות ומשקיפים מטעם הרשימות - כך שכל מפלגה משגיחה על המתחרה שלה. מפקחי טוהר הבחירות מתעדים את ההליך, מצלמים את הספירה ומדווחים בזמן אמת למרכז השליטה בכנסת. בסך הכול יופעלו כ-15 אלף מצלמות.

ממחר יתקיים בכנסת מבצע טוהר הבחירות, שבו ייבדקו התוצאות באלפי קלפיות שנבחרו לפי פרמטרים שונים. ברוב המקרים נבדקים הפרוטוקולים, ורק בחלק קטן מהקלפיות נערכת ספירה מחדש. חשדות לעבירות יועברו לגורמים המוסמכים. המבצע צפוי להימשך עד יום חמישי בערב.

מתי נקבל תוצאות? תוצאות הביניים הראשונות יתחילו לעלות לאתר ועדת הבחירות במהלך הלילה, אך אין להן לוח זמנים קבוע. בוועדה הבהירו שהן יתעדכנו בהתאם להתקדמות הספירה וקליטת הנתונים, כך שהמספרים ישתנו שוב ושוב לאורך הלילה. אחוזי ההצבעה הארציים, לעומת זאת, יתפרסמו מחר מדי שעתיים בין 11:00 ל-23:00.

מרכז השליטה בכנסת ישדר בשידור חי את תהליך הספירה מ-06:30 ועד יום חמישי בערב - שעד אז, לפי ההערכה, כי יסיימו את הספירה ויהיו תוצאות סופיות. לפי החוק, יש לוועדה שמונה ימים לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות, כלומר עד יום רביעי, 4 בנובמבר. הכנסת ה-26 תושבע ביום שלישי, 10 בנובמבר, שבועיים אחרי יום הבחירות.

למה הלילה לא יהיו תוצאות סופיות? הסיבה שהלילה לא תהיה הכרעה סופית היא בעיקר המעטפות הכפולות. כל מי שלא מצביע בקלפי שאליה הוא משויך - חיילים, שוטרים, מאושפזים, אסירים, דיירי מוסדות, סגל דיפלומטי ובוחרים בקלפיות נגישות מיוחדות - מצביע במעטפה כפולה. ב-2022 הצביעו כך יותר מ-460 אלף ישראלים. הפעם נערכים בוועדה ל-650-600 אלף, זינוק של כ-44%, בעיקר בגלל היקף המילואים והמפונים שיצביעו הרחק מהבית - מדובר בכ-15 מנדטים.

השגרירים בעולם כבר הצביעו. לאן נשלחות המעטפות?

המעטפות הכפולות לא נספרות בקלפיות אלא מרוכזות בכנסת. לפני שהן נפתחות נבדקת זכאותו של כל מצביע, ושמו מוצלב מול הקלפיות הרגילות כדי לוודא שלא הצביע פעמיים. מי שהצביע גם בקלפי וגם במעטפה הצבעתו הכפולה לא תיספר, והעניין יועבר למשטרה. רק לאחר מכן המעטפות הפנימיות מופרדות מפרטי המצביעים ומעורבבות, כדי לשמור על חשאיות ההצבעה. לצדן ייספרו גם הקולות מכ-100 הקלפיות בנציגויות ישראל בעולם, שבהן ההצבעה הסתיימה בשבוע שעבר.

איך מחושבים המנדטים? חישוב מספר המנדטים מורכב מחמישה שלבים. ראשית, בודקים את מספר הקולות הכשרים. לאחר מכן בודקים איזה מפלגות עברו את אחוז החסימה. מפלגות שלא קיבלו לפחות 3.25% מהקולות הכשרים לא נספרות בחישוב המנדטים, וכך גם לא הקולות של מצביעיהן.

בשלב הבא מחברים את סך הקולות של כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה. את המספר הגדול הזה מחלקים ב-120 חברי כנסת ומקבלים את השווי של המנדט. עכשיו אפשר לבדוק כמה מנדטים קיבלה כל מפלגה. אבל לא תמיד זה מתחלק שווה בשווה, נדיר אם בכלל אפשרי. פה נכנסים לתמונה הסכמי העודפים שנחתמו בין המפלגות .

הסכמי העודפים, ומה זה "המודד למנדט"? לפי השיטה, שאומצה במסגרת חוק בדר-עופר מ-1973, ההסכם מחושב כך שבסיום הספירה סכום הקולות שצברו שתי מפלגות שחתמו יחד יחולק ביניהן לפי גודלן היחסי. איך הקולות מתחלקים? בבחירות 2020, למשל, חולקו 117 מנדטים בסבב הראשון של ספירת הקולות, ונשארו עוד 3. כדי להחליט כיצד לחלק את המנדטים העודפים, נעזרים בנוסחה מתמטית הנקראת "המודד למנדט".

המודד מחושב באופן הבא: המונה הוא מספר הקולות שהרשימה קיבלה, והמכנה הוא מספר המנדטים שהיא קיבלה + 1. הרשימה שהמודד שלה היה הגבוה ביותר – זוכה במנדט נוסף. אם ישנם מנדטים נוספים לחלוקה חוזרים על החישוב הזה – עד שמחולקים כל 120 המנדטים. כשרוצים לחשב את הסכם העודפים מתייחסים לשתי הרשימות שחתמו על ההסכם כאל רשימה אחת - ובהתאם לכך מחשבים את המודד לרשימה. כלומר, המונה הוא הקולות ששתי המפלגות קיבלו, והמכנה הוא מספר המנדטים ששתיהן קיבלו ביחד + 1.

כמה צפוי להיות שווה מנדט? זה תלוי מאוד בשיעור ההצבעה. ב-2022 שיעור ההצבעה היה קצת יותר מ-70.5%, ומנדט היה שווה כ-36 אלף קולות. אחוז החסימה עמד אז על כ-155 אלף קולות. לפי ניתוח של מרכז טאוב, בהתבסס על פנקס הבוחרים שגדל מאז הבחירות הקודמות, אם שיעור ההצבעה יעמוד על כ-70%, מפלגה תידרש לכ-165,635 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה.

בשיעור הצבעה של 60% יידרשו 141,973 קולות, ב-65% יידרשו 153,804 קולות, ב-75% יידרשו 177,466 קולות, ואם שיעור ההצבעה יחזור לרמות של שנות התשעים, כ-80%, יידרשו 189,297 קולות. כל שינוי של נקודת אחוז אחת בשיעור ההצבעה מוסיף או גורע כ-2,370 קולות. רק אם שיעור ההצבעה ירד מתחת לכ-65.5%, סף החסימה יהיה נמוך מזה שנדרש בבחירות 2022 (154,854 קולות).

מרוץ נגד השעון להרכבת הממשלה לוועדת הבחירות המרכזית יש שמונה ימים מיום הבחירות לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות - ולמעשה, המועד האחרון הוא יום רביעי, 4 בנובמבר. עם זאת, בוועדה מעריכים כי צפי סיום ספירת כל הקולות ומסירת תוצאות האמת תהיה כבר ביום שישי בבוקר. השבעת הכנסת ה-26 תתקיים ביום שלישי 10 בנובמבר, שבועיים אחרי יום הבחירות.

הכנסת אמנם תושבע ב-10 בנובמבר, אבל המרוץ האמיתי יתחיל עוד לפני כן: כשוועדת הבחירות המרכזית מגישה לנשיא המדינה את תוצאות הבחירות הרשמיות, הוא יחל לזמן למשכנו את נציגי כל הסיעות - וישמע מהם על מי הם ממליצים להרכבת הממשלה. לכל היותר 7 ימים לאחר מכן, בהתאם לחוק יסוד הממשלה, הוא יטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שלשיטתו הוא בעל הסיכוי הטוב ביותר. בדרך כלל, מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים.