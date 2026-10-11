על פי הסכמי העודפים, ובעקבות חוק בדר-עופר מ-1973, הקולות של שתי המפלגות שחתמו על ההסכם נספרים כאילו רצו יחד לכנסת ברשימה אחת. אחרי ספירת כל הקולות הכשרים וחלוקת המנדטים השלמים, ניגשים לעודפים, ומחשבים את

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