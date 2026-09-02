על רקע תיאוריות הקונספירציה שהדהדה נגדו שרה נתניהו, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התראיין הבוקר (רביעי) במסגרת ועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הריאיון עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )

גולן התייחס לדברים של רעיית ראש הממשלה ואמר: "ברמה אישית זה כמובן מרגיז. אבל זה לא רק נגדי אישית. זה לקחת את כל הציבור במדינת ישראל שיצא להיאבק על הדמוקרטיה הישראלית ולקחת את כל הציבור שאחרי 7 באוקטובר יצא להגן על מדינת ישראל על הציבור המוכה של עוטף עזה ושל הצפון - ולצאת כנגד הציבור שנלחם באמת בחירוק שיניים לשחרור החטופים. זה לקחת את כל הציבור הזה ולעשות לו דה לגיטימציה. זה מתבצע גם דרך תקיפה אישית שלי וניסיון להדביק לי איזשהו בוגדנות או חשדות בבוגדנות. זה היגיון פוליטי שעומד מאחורי הדברים האלה. האנשים האלה לא מהססים להשתמש בשקרים, השקרים האלה יוצאים מלשכת ראש הממשלה".

בהתייחס לאבטחה עליו, אמר גולן: "ברגע שמתנהלת כנגדי הסתה שיטתית וקבועה, ואתה ער למה שרץ ברשתות וגם אתה יודע? האשמות או רמיזות שאיש בוגד הפעיל כל מיני, אני לא רוצה לחזור אפילו על עוולים האלה, בוודאי שזה מסוכן. אנו יודעים איך זה יסתיים". לדברי גולן: "יש פה מסע הסתה, שזה מוזן להערכתי שוב מלשכת ראש הממשלה באופן ישיר, ומסע ההסתה זה אנו יודעים איך הוא נגמר. ב-1995 הוא נגמר ברצח ראש הממשלה ולמרות שזה היה באוויר, אף אחד לא ידע לאתר דווקא את יגאל עמיר".

גלריה יאיר גולן בועידת זמן הכרעה ( צילום: יריב כץ )

יאיר גולן ויובל קרני בועידת זמן הכרעה ( צילום: יריב כץ )

גולן נשאל על דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ שלפיהם הוא "מסרב להוציא צווי מעצר מנהליים למתנחלים קיצוניים כמו שהוא לא מוציא צווים למפגינים בקפלן". על כך אמר גולן: "אין באמת יכולת לשב''כ להתמודד עם גורמי טרור בשטח. אתה לא מאפשר למפקד הצבאי, שהוא ריבון בשטח, למלא את תפקידו. אתה פוגע בביטחון מדינת ישראל. מעבר לכך, נוצרת השוואה בין מגני הדמוקרטיה שהתגודדו בקפלן לבין טרוריסטים יהודים ויש טרוריסטים יהודים שפעילים היום ביו''ש - זה מעשה נבלה פוליטי ציבורי ושר ביטחון אחראי לא היה מדבר ככה".

על השאלה מדוע הופסקו צווי המעצר המנהליים ביו"ש, השיב גולן: "כאשר השותפים שלך זה בן גביר וסמוטריץ' וכאשר הליכוד עצמו נראה כמו סניף של עוצמה יהודית, אז זאת התוצאה. זאת פשוט התוצאה הפוליטית ואם אנו לא נחליף את זה ביהודה ושומרון - זה יתפוצץ לכולנו בפרצוף וישלמו הרבה ישראלים בדמם על המחדל של הממשלה הזאת".

לדברי גולן: "יש פה סכנה להתפרצות ביטחונית שתשבש את התהליך הדמוקרטי במדינת ישראל. האינטרס הוא של נתניהו ושותפיו. הם רואים את הסקרים. הם יודעים שהם לא יכולים להרכיב ממשלה, הם יודעים שמבחינה פוליטית הם בברוך בלתי רגיל". לשאלה מה צריך לעשות כדי שקולות הגוש לא ייזרקו לפח השיב יו"ר הדמוקרטים: "תמיד הייתי בעד איחודים, עשיתי איחוד בעצמי והטפתי בשיחות סגורות ובפומבי לאיחודים נוספים ואני ממשיך ומחזיק בדעתי זו. זה יוצר מומנטום של התלהבות וזה יוצר מה שנקרא יתרון ברור. אבל גם אם זה לא יקרה, אני רוצה לומר לך דבר אחד - אחדות המחנה, יש לה חשיבות בלתי רגילה. אני מאוד שמח ומודה לשותפיי על התמיכה המלאה סביב החשדות שהיא כאילו הפריחה נגדי".