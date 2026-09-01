מכתב ההתראה מפרט את השתלשלות האירועים בבוקר 7 באוקטובר ומפריך את העלילה לה רמזה נתניהו. "גולן למד על המתקפה רק עם הישמע האזעקות בשעה 06:29, יצא מביתו ברכבו הפרטי למפקדת פיקוד העורף, ושם הצטייד ברובה סער וירד לעוטף עזה. במהלך אותו בוקר, נכנס גולן פעם אחר פעם לשטח אליו נמלטו צעירים מהמסיבה, ותוך סיכון חייו חילץ שישה מהם והציל את חייהם".

מכתב ההתראה מפרט את השתלשלות האירועים בבוקר 7 באוקטובר ומפריך את העלילה לה רמזה נתניהו. "גולן למד על המתקפה רק עם הישמע האזעקות בשעה 06:29, יצא מביתו ברכבו הפרטי למפקדת פיקוד העורף, ושם הצטייד ברובה סער וירד לעוטף עזה. במהלך אותו בוקר, נכנס גולן פעם אחר פעם לשטח אליו נמלטו צעירים מהמסיבה, ותוך סיכון חייו חילץ שישה מהם והציל את חייהם".

מכתב ההתראה מפרט את השתלשלות האירועים בבוקר 7 באוקטובר ומפריך את העלילה לה רמזה נתניהו. "גולן למד על המתקפה רק עם הישמע האזעקות בשעה 06:29, יצא מביתו ברכבו הפרטי למפקדת פיקוד העורף, ושם הצטייד ברובה סער וירד לעוטף עזה. במהלך אותו בוקר, נכנס גולן פעם אחר פעם לשטח אליו נמלטו צעירים מהמסיבה, ותוך סיכון חייו חילץ שישה מהם והציל את חייהם".

עוד הובהר כי דבריה של נתניהו הם "דברי בלע מכפישים וכוזבים", המנסים להציג כביכול את גולן כ"שותף למעשה בגידה" ומהווים ניסיון מחושב לטשטש את העובדות - כדי לפגוע בשמו הטוב של גולן לקראת הבחירות. עוד הוסיפו עורכי הדין: "מרשנו לא ייתן יד לניסיון למחוק את גבורתם של חיילי צה"ל, חברי כיתות הכוננות, אזרחים ומתנדבים על ידי שכתוב ההיסטוריה".

עוד הובהר כי דבריה של נתניהו הם "דברי בלע מכפישים וכוזבים", המנסים להציג כביכול את גולן כ"שותף למעשה בגידה" ומהווים ניסיון מחושב לטשטש את העובדות - כדי לפגוע בשמו הטוב של גולן לקראת הבחירות. עוד הוסיפו עורכי הדין: "מרשנו לא ייתן יד לניסיון למחוק את גבורתם של חיילי צה"ל, חברי כיתות הכוננות, אזרחים ומתנדבים על ידי שכתוב ההיסטוריה".

עוד הובהר כי דבריה של נתניהו הם "דברי בלע מכפישים וכוזבים", המנסים להציג כביכול את גולן כ"שותף למעשה בגידה" ומהווים ניסיון מחושב לטשטש את העובדות - כדי לפגוע בשמו הטוב של גולן לקראת הבחירות. עוד הוסיפו עורכי הדין: "מרשנו לא ייתן יד לניסיון למחוק את גבורתם של חיילי צה"ל, חברי כיתות הכוננות, אזרחים ומתנדבים על ידי שכתוב ההיסטוריה".