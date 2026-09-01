יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, שלח היום (שלישי) מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בגין הוצאת לשון הרע נגד רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. המכתב נשלח בעקבות הריאיון בערוץ 14 שבו הדהדה נתניהו תיאוריות קונספירציה נגד פועלו של גולן ב-7 באוקטובר - שלדבריו "עולים כדי לשון הרע במובנה החמור ביותר".
במכתב הזהיר גולן את שרה מתביעה על סך 2.5 מיליון שקלים, ודרש ממנה התנצלות פומבית תוך 24 שעות ופיצוי כספי שיועבר במלואו כתרומה לניצולי מסיבת ה"נובה". לטענתו, דבריה השקריים הם חלק מניסיון מכוון לשכתב את ההיסטוריה, להכפיש את מי שהתייצבו להגן על המדינה, ולטשטש את אחריות הממשלה למחדל.
נוסח ההתנצלות שדרש גולן משרה נתניהו: "אני חוזרת בי מהדברים שאמרתי בריאיון בערוץ 14 ביחס למר יאיר גולן, שלא היו אלא דברי הבל שקריים וחסרי בסיס. מר גולן יצא ב-7 באוקטובר לעוטף עזה כשהוא מצויד בנשקו בלבד ותוך סיכון חייו הציל צעירים ממסיבת הנובה. מר גולן, ככל אזרחי ישראל, למד על מתקפת חמאס עם הישמע האזעקות הראשונות בשעה 6:29 בבוקר 7 באוקטובר ובעקבות זאת, החליט לעשות מעשה ויצא לשטח".
מכתב ההתראה מפרט את השתלשלות האירועים בבוקר 7 באוקטובר ומפריך את העלילה לה רמזה נתניהו. "גולן למד על המתקפה רק עם הישמע האזעקות בשעה 06:29, יצא מביתו ברכבו הפרטי למפקדת פיקוד העורף, ושם הצטייד ברובה סער וירד לעוטף עזה. במהלך אותו בוקר, נכנס גולן פעם אחר פעם לשטח אליו נמלטו צעירים מהמסיבה, ותוך סיכון חייו חילץ שישה מהם והציל את חייהם".
עוד הובהר כי דבריה של נתניהו הם "דברי בלע מכפישים וכוזבים", המנסים להציג כביכול את גולן כ"שותף למעשה בגידה" ומהווים ניסיון מחושב לטשטש את העובדות - כדי לפגוע בשמו הטוב של גולן לקראת הבחירות. עוד הוסיפו עורכי הדין: "מרשנו לא ייתן יד לניסיון למחוק את גבורתם של חיילי צה"ל, חברי כיתות הכוננות, אזרחים ומתנדבים על ידי שכתוב ההיסטוריה".
גולן עצמו הפיץ הודעה, בה תקף בקולו: "הם מנסים לשכתב את 7 באוקטובר כדי למחוק את האחריות של נתניהו למחדל הגדול בתולדות המדינה. בשביל זה הם מנסים להפוך את מי שקמו להגן על המדינה לבוגדים, ואת מי שמימנו את חמאס והפקירו את הביטחון - לקורבנות. זו לא רק מתקפה עליי - זו מתקפה על ציבור שלם של לוחמים, מתנדבים ואזרחים שהתייצבו כשממשלת נתניהו קרסה. אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, נרד לחקר האמת ונמצא את האחראים למחדל".
כאמור, אמש התראיינה שרה נתניהו בערוץ 14 ושם השמיעה תיאוריית קונספירציה שרומזת כי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ידע על המתקפה מראש: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".
דבריה של נתניהו בריאיון קיבלו ביקורת גם בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP, שתכניה מופצים במדינות רבות בעולם כלשונה, תחת הכותרת: "אשתו של נתניהו תוקפת יריב פוליטי ומפיצה תיאוריית קונספירציה". עוד ציינו כי "רעייתו של ראש ממשלת ישראל רמזה שראש מפלגת אופוזיציה ידע על המתקפה המתוכננת ב-7 באוקטובר. זאת, שבועות ספורים לפני הבחירות לכנסת, שצפויות להיות צמודות במיוחד".