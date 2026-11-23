השנה השלישית ברציפות עם יותר מ-400 הרוגים בכבישים: לוחם מג"ב רב-סמל בכיר ברק אסולין, רוכב אופנוע בן 46 מגדרה, שנהרג היום (שני) מפגיעת משאית בכביש 40, הוא ההרוג ה-400 בתאונות דרכים מתחילת השנה. מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עולה כי שנת 2025 הסתיימה עם 455 הרוגים ולמרות ירידה של 4% לעומת 2024, שבה בתאריך זה היו 415 הרוגים, מדובר במספרים גבוהים בהרבה, בהשוואה לממוצע בעשור הקודם (ראו טבלה).
בעמותת אור ירוק טוענים כי מספר ההרוגים היה עלול להיות גבוה עוד יותר, אלמלא מבצע שאגת הארי", מ-28 בפברואר ועד 7 באפריל, שהוביל לצמצום התנועה בכבישים, וגרם לירידה זמנית של 40% במספר המתים בתאונות.
על פי נתוני הרלב"ד, 62% מההרוגים השנה נהרגו בדרכים בינעירוניות, הנתון הגבוה ביותר לתקופה מקבילה מאז 2014. בדרכים העירוניות נרשמה ירידה של כ-10%, לכ-140 הרוגים. עוד עולה מנתוני הרלב"ד כי 152 בני אדם מהחברה הערבית נהרגו מתחילת השנה, עלייה של 11% לעומת אשתקד ושיא מאז 2014. מתוך כלל ההרוגים בתאונות השנה, כ-38% הם מהחברה הערבית, לעומת 22% ערבים בכלל האוכלוסייה.
השנה נהרגו 32 בני אדם ב-31 תאונות קטלניות שבהן היו מעורבים כלי מיקרו-מוביליטי, הכינוי לאמצעי תחבורה זעירים ובכלל זה אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים וקורקינטים חשמליים, זינוק של כ-40% לעומת אשתקד.
נזכיר כי 2025 נחתמה כשנה הקטלנית ביותר זה שני עשורים. בסוף אותה שנה ספגה ישראל גם מכה בזירה הבינלאומית כאשר הארגון האירופי לבטיחות בתחבורה, ETSC, הודיע על השעיית הרלב"ד מתוכנית המדד האירופית לביצועי בטיחות בדרכים, PIN, החל מ-1 בדצמבר 2025, בנימוק שצעדי הממשלה אינם תואמים את המחויבות הבסיסית להגנה על חיי אדם.
לצד זאת, בתקופתה של מירי רגב כשרת התחבורה קודמו צעדי אכיפה, בהם תקציב של 50 מיליון שקלים למשטרת התנועה, אך המגמה המדממת נמשכת על אף שורה של צעדים להחמרת הענישה והאכיפה שנעשו בשנה וחצי האחרונות. במסגרת זו תוגבר מערך האכיפה המשטרתי בכ-200 ניידות שכורות שצורפו למערך התנועה, נפרסו עשרות מצלמות טקטיות באזורי מיקוד, עודכן סף האכיפה במצלמות המהירות והוחמרה שיטת הניקוד על עבירות תנועה מסכנות חיים כמו שימוש בטלפון, חציית צומת באור אדום, נסיעה בשול ואי־מתן זכות קדימה.
במקביל גם אושרה תוכנית לאומית רב-שנתית בהובלת הרלב"ד בהיקף של כ-350 מיליון שקלים, וכמו כן צפויים להיכנס בקרוב אמצעי אכיפה טכנולוגיים חדשים ובהם מצלמות למדידת מהירות ממוצעת.
מנכ״ל הרלב"ד, גילי כהן, מבהיר כי אכיפה לבדה אינה מספיקה לבלימת הקטל: "ההגעה ל-400 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה היא נתון חמור וכואב, הממחיש את עומקו של משבר הבטיחות בדרכים בישראל ואת הצורך בהמשך פעולה לאומית נחושה ומתמשכת. אנו פועלים לקידום וליישום התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים, שתאפשר טיפול מערכתי בתשתיות, באכיפה, בחינוך ובמוקדי הסיכון".
הוא הוסיף כי "הצעדים הללו חיוניים, אך אינם מספיקים ללא מחויבות ממשלתית רחבה, תקצוב מתמשך ושיתוף פעולה של כלל הגורמים ומכאן אנו פונים לממשלה שתקום להמשיך ולתקצב את התוכנית הלאומית ולמקם את המלחמה בתאונות הדרכים בראש סדר העדיפויות. מאחורי כל אחד מ-400 ההרוגים עומדים חיים שנגדעו ומשפחה שאיבדה את היקר לה מכל. האחריות המשותפת של כולנו היא לשמור על חוקי התנועה שנועדו לשמור על החיים של כולנו".
מנכ״ל עמותת אור ירוק, עו"ד יניב יעקב, אמר כי "שנת 2026 מהווה כישלון גדול לכל הגופים שאחראים על החיים שלנו בכביש, ובמיוחד למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. מעל 400 בני אדם קיפחו את חייהם בכבישים, משפחות שלמות שנהרסו וכאב וצער אשר ילוו אותן לשארית ימי חייהן".
הוא הוסיף כי "השנים האחרונות היו רעות ומבוזבזות למאבק בקטל בדרכים ולכן על הממשלה החדשה מוטלת האחריות לקחת אחריות ולאמץ תוכנית לאומית רב-שנתית למאבק בתאונות הדרכים כצעד ראשון להחזרת תחושת הביטחון האישי בכל נסיעה בכביש. רוב מדינות אירופה אימצו תוכנית רב-שנתית והצילו חיי אדם רבים. הגיע הזמן שגם בישראל יאמצו תוכנית דומה ויחסכו מכולנו את הצער והכאב הנלווים לתאונות הדרכים".