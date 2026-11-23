על פי נתוני הרלב"ד, 62% מההרוגים השנה נהרגו בדרכים בינעירוניות, הנתון הגבוה ביותר לתקופה מקבילה מאז 2014. בדרכים העירוניות נרשמה ירידה של כ-10%, לכ-140 הרוגים. עוד עולה מנתוני הרלב"ד כי 152 בני אדם מהחברה הערבית נהרגו מתחילת השנה, עלייה של 11% לעומת אשתקד ושיא מאז 2014. מתוך כלל ההרוגים בתאונות השנה, כ-38% הם מהחברה הערבית, לעומת 22% ערבים בכלל האוכלוסייה.

על פי נתוני הרלב"ד, 62% מההרוגים השנה נהרגו בדרכים בינעירוניות, הנתון הגבוה ביותר לתקופה מקבילה מאז 2014. בדרכים העירוניות נרשמה ירידה של כ-10%, לכ-140 הרוגים. עוד עולה מנתוני הרלב"ד כי 152 בני אדם מהחברה הערבית נהרגו מתחילת השנה, עלייה של 11% לעומת אשתקד ושיא מאז 2014. מתוך כלל ההרוגים בתאונות השנה, כ-38% הם מהחברה הערבית, לעומת 22% ערבים בכלל האוכלוסייה.

על פי נתוני הרלב"ד, 62% מההרוגים השנה נהרגו בדרכים בינעירוניות, הנתון הגבוה ביותר לתקופה מקבילה מאז 2014. בדרכים העירוניות נרשמה ירידה של כ-10%, לכ-140 הרוגים. עוד עולה מנתוני הרלב"ד כי 152 בני אדם מהחברה הערבית נהרגו מתחילת השנה, עלייה של 11% לעומת אשתקד ושיא מאז 2014. מתוך כלל ההרוגים בתאונות השנה, כ-38% הם מהחברה הערבית, לעומת 22% ערבים בכלל האוכלוסייה.

נזכיר כי 2025 נחתמה כשנה הקטלנית ביותר זה שני עשורים. בסוף אותה שנה ספגה ישראל גם מכה בזירה הבינלאומית כאשר הארגון האירופי לבטיחות בתחבורה, ETSC, הודיע על השעיית הרלב"ד מתוכנית המדד האירופית לביצועי בטיחות בדרכים, PIN, החל מ-1 בדצמבר 2025, בנימוק שצעדי הממשלה אינם תואמים את המחויבות הבסיסית להגנה על חיי אדם.

נזכיר כי 2025 נחתמה כשנה הקטלנית ביותר זה שני עשורים. בסוף אותה שנה ספגה ישראל גם מכה בזירה הבינלאומית כאשר הארגון האירופי לבטיחות בתחבורה, ETSC, הודיע על השעיית הרלב"ד מתוכנית המדד האירופית לביצועי בטיחות בדרכים, PIN, החל מ-1 בדצמבר 2025, בנימוק שצעדי הממשלה אינם תואמים את המחויבות הבסיסית להגנה על חיי אדם.

נזכיר כי 2025 נחתמה כשנה הקטלנית ביותר זה שני עשורים. בסוף אותה שנה ספגה ישראל גם מכה בזירה הבינלאומית כאשר הארגון האירופי לבטיחות בתחבורה, ETSC, הודיע על השעיית הרלב"ד מתוכנית המדד האירופית לביצועי בטיחות בדרכים, PIN, החל מ-1 בדצמבר 2025, בנימוק שצעדי הממשלה אינם תואמים את המחויבות הבסיסית להגנה על חיי אדם.

לצד זאת, בתקופתה של מירי רגב כשרת התחבורה קודמו צעדי אכיפה, בהם תקציב של 50 מיליון שקלים למשטרת התנועה, אך המגמה המדממת נמשכת על אף שורה של צעדים להחמרת הענישה והאכיפה שנעשו בשנה וחצי האחרונות. במסגרת זו תוגבר מערך האכיפה המשטרתי בכ-200 ניידות שכורות שצורפו למערך התנועה, נפרסו עשרות מצלמות טקטיות באזורי מיקוד, עודכן סף האכיפה במצלמות המהירות והוחמרה שיטת הניקוד על עבירות תנועה מסכנות חיים כמו שימוש בטלפון, חציית צומת באור אדום, נסיעה בשול ואי־מתן זכות קדימה.

לצד זאת, בתקופתה של מירי רגב כשרת התחבורה קודמו צעדי אכיפה, בהם תקציב של 50 מיליון שקלים למשטרת התנועה, אך המגמה המדממת נמשכת על אף שורה של צעדים להחמרת הענישה והאכיפה שנעשו בשנה וחצי האחרונות. במסגרת זו תוגבר מערך האכיפה המשטרתי בכ-200 ניידות שכורות שצורפו למערך התנועה, נפרסו עשרות מצלמות טקטיות באזורי מיקוד, עודכן סף האכיפה במצלמות המהירות והוחמרה שיטת הניקוד על עבירות תנועה מסכנות חיים כמו שימוש בטלפון, חציית צומת באור אדום, נסיעה בשול ואי־מתן זכות קדימה.

לצד זאת, בתקופתה של מירי רגב כשרת התחבורה קודמו צעדי אכיפה, בהם תקציב של 50 מיליון שקלים למשטרת התנועה, אך המגמה המדממת נמשכת על אף שורה של צעדים להחמרת הענישה והאכיפה שנעשו בשנה וחצי האחרונות. במסגרת זו תוגבר מערך האכיפה המשטרתי בכ-200 ניידות שכורות שצורפו למערך התנועה, נפרסו עשרות מצלמות טקטיות באזורי מיקוד, עודכן סף האכיפה במצלמות המהירות והוחמרה שיטת הניקוד על עבירות תנועה מסכנות חיים כמו שימוש בטלפון, חציית צומת באור אדום, נסיעה בשול ואי־מתן זכות קדימה.

מנכ״ל הרלב"ד, גילי כהן, מבהיר כי אכיפה לבדה אינה מספיקה לבלימת הקטל: "ההגעה ל-400 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה היא נתון חמור וכואב, הממחיש את עומקו של משבר הבטיחות בדרכים בישראל ואת הצורך בהמשך פעולה לאומית נחושה ומתמשכת. אנו פועלים לקידום וליישום התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים, שתאפשר טיפול מערכתי בתשתיות, באכיפה, בחינוך ובמוקדי הסיכון".

מנכ״ל הרלב"ד, גילי כהן, מבהיר כי אכיפה לבדה אינה מספיקה לבלימת הקטל: "ההגעה ל-400 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה היא נתון חמור וכואב, הממחיש את עומקו של משבר הבטיחות בדרכים בישראל ואת הצורך בהמשך פעולה לאומית נחושה ומתמשכת. אנו פועלים לקידום וליישום התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים, שתאפשר טיפול מערכתי בתשתיות, באכיפה, בחינוך ובמוקדי הסיכון".

מנכ״ל הרלב"ד, גילי כהן, מבהיר כי אכיפה לבדה אינה מספיקה לבלימת הקטל: "ההגעה ל-400 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה היא נתון חמור וכואב, הממחיש את עומקו של משבר הבטיחות בדרכים בישראל ואת הצורך בהמשך פעולה לאומית נחושה ומתמשכת. אנו פועלים לקידום וליישום התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים, שתאפשר טיפול מערכתי בתשתיות, באכיפה, בחינוך ובמוקדי הסיכון".