שפי פז, מהדמויות הבולטות במאבק נגד ההגירה הבלתי חוקית בדרום תל אביב , הובאה למנוחות הערב (שני) בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. פז נפטרה לאחר מאבק במחלת הסרטן. בהלווייתה השתתפו בני משפחה, חברים, פעילים ושרים וחברי כנסת שליוו אותה לאורך השנים.

הלווייתה של שפי פז ( צילום: עידו ארז )





גלריה "תודה על החיים לצידך". טלי רכלין פז, זוגתה של שפי פז ( צילום: עידו ארז )

"אהבת חיי, איך אפשר לסכם 45 שנות זוגיות בכמה מילים, או בכלל?", ספדה לה בת זוגה, טלי רכלין-פז. "המוות שלך הגיע במפתיע אחרי שקיווינו שתביסי את הסרטן, הרי את לוחמת". היא סיפרה כיצד הקדישה פז את חייה למאבק, לעיתים על חשבון בריאותה. "מדי פעם שאלת אותי על מה ולמה זכית לכמות כזו של תמיכה. עשית הכל בצניעות. נוחי על משכבך בשלום, לבנת צוואר שלי. תודה על החיים המרתקים לצידך".

בנה, יותם, סיפר על ילדותה בפולין להורים ניצולי שואה, על עלייתה לישראל ועל השנים שבהן התמודדה עם קשיים אישיים וחברתיים. "שפי לא רצתה ילדים, אבל כשקיבלה את המשימה לקחה אותה באהבה גדולה", אמר. "תמיד אזכור שעזרת לי בשיעורי הבית, שבישלת יום יום למרות שאת שונאת לבשל, הטיולים, המשחקים, המדבקות לבית הספר, הסרטים והסדרות האהובים עלייך שהיום הם האהובים עליי".

יותם התייחס גם לחילוקי הדעות ביניהם לאורך השנים. "היו לנו שנים שלא הסכמנו, אבל שמחתי שאת עושה את מה שהכי חשוב לך", אמר. "מקווה שאצליח לקחת משהו מהכוח שלך, להילחם על מה שחשוב ולא לאבד את האמונה שלי במה שנכון". לקראת סיום הוסיף: "אמא, לא אוכל ליצור איתך זיכרונות חדשים, אבל כל מה שעברנו יחד יישאר איתי לנצח. אני שמח שהסבל שלך נגמר. לא הגיע לך ללכת עכשיו. יש עוד כל כך הרבה דברים שרציתי שנספיק ביחד. לא יודע איך החיים בלעדייך נראים ולא רוצה עדיין לדעת".

"מקווה שאצליח לקחת משהו מהכוח שלה" יותם, בנה של שפי פז ( צילום: עידו ארז )

אחיה הצעיר סיפר על ילדותם בבית של ניצולי שואה, על אביהם שאיבד את משפחתו ועל אמם ששרדה את אושוויץ. "שפי הייתה זו שישבה איתי שעות. סיפרה לי, לימדה אותי, הכינה אותי למבחנים. היא זו שגרמה לי לאהוב לקרוא", סיפר. "היו בינינו חילוקי דעות, אבל ידעתי תמיד שלא משנה מה יקרה, יש לי בעולם עוגן יציב אצל אחותי הגדולה".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה נזכר בהיכרותם במסגרת המאבק בדרום תל אביב . "האהבה שלי אלייך הייתה ממבט ראשון. איזה כיף היה לי לגלות שיש מישהי כמוך. אמיצה, נחושה, אמיתית. לא היה בך גרם אחד של זיוף", אמר. הוא מתח ביקורת על מערכת אכיפת החוק וטען כי פז הייתה קורבן לאכיפה בררנית. "אנחנו נמשיך את המאבק שלך למען תושבי השכונות ונזכור תמיד את הלביאה של דרום תל אביב עם הלב הענק".

השר איתמר בן גביר התייחס לקשר ביניהם ולמאבק שהובילה. "לכאורה אני ושפי שונים, אבל כל כך אוהבים. שפי זה חיבור בין אדם לאדם, בין תרבויות, חיבור בין זהויות", אמר. הוא הבטיח להמשיך לפעול נגד ההגירה הבלתי חוקית: "השארת לנו צוואה. נמשיך להילחם, נמשיך לאהוב את העם שלנו, את האנשים שלנו והמדינה שלנו".

"קיווינו שתביסי את הסרטן". שפי פז ז"ל ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

ח"כ לימור סון הר מלך נפרדה ממנה בדמעות. "עזבת את המוכר והנוח ושינית את חייך מקצה לקצה והלכת בעקבות קול מצפונך כדי להגן על תושבי דרום תל אביב", אמרה. היא סיפרה כי כשביקרה את פז בכלא, גילתה שגם שם עסקה בסיוע לאחרות: "האסירות הפכו לחברותייך ורק רצית לסייע להן".

ח"כ שמחה רוטמן סיפר כיצד העניק לפז ליום הולדתה את הצעת חוק יסוד ההגירה, וכמה התרגשה מההתקדמות במאבק. שר החינוך יואב קיש הדגיש את צניעותה ונחישותה, ומשה פייגלין אמר כי למרות ניסיונו במאבקים ובמעצרים, לצידה הרגיש קטן.