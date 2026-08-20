בית משפט באי הנופש האינדונזי באלי גזר היום (ה') שנת מאסר על תייר שווייצרי בגין פגיעה ב"יום הדממה", מועד הקדוש להינדים באי. התייר, לוציאן אנדרין זגראגן בן ה-26, הורשע בהפרת חוק העונשין החדש של אינדונזיה , אחרי שפרסם ברשתות החברתיות פוסטים על היום המיוחד, שבו נדרשים התושבים להישאר בבתיהם, לשמור על השקט ולעשות מדיטציה, ותיעד עצמו מבלה בחופים.

גלריה ההגבלות חלות על הינדים ולא-הינדים כאחד. לוציאן בבית המשפט ( צילום: AP )

בחופים הקסומים של באלי. זראגן הצטלם על שפת הים וכינה את יום הדממה "מסורת מטורפת" ( צילום: shutterstock )

יום הדממה מכונה בפי תושבי באלי "נייפי" וחל בדרך כלל בחודש מרץ. במועד הזה, במשך יממה, החופים והרחובות המפורסמים של אי הנופש הפופולרי ריקים מאדם, למעט סיורים מיוחדים של צוותים שנועדו להבטיח את השמירה על השקט. נמל התעופה בבאלי – אי שרובו הינדי בתוך אינדונזיה בעלת הרוב המוסלמי – מושבת ביום הזה לחלוטין, ורשת האינטרנט מנותקת. המגבלות חלות על כולם ללא הבדל דת או לאום.

ביום הדממה השנה פרסם זגראגן באינסטגרם פוסטים שבהם התרברב על כך שהפר את ההגבלות, האוסרות על תושבים ומבקרים לצאת מבתיהם או ממקומות האירוח שלהם אלא במקרי חירום. בסרטונים ששיתף הוא נראה מחייך למצלמה וסיפר כיצד הלך לחוף הים במהלך המועד המקודש. באחד מהם הוא אף כינה את המסורת של יום הדממה "מטורפת" והשתמש בקללה.

הפוסטים זכו לשיתופים נרחבים ברשתות החברתיות ועוררו גינויים מצד תושבי באלי, שראו בהם חוסר כבוד. בעקבות תלונות הציבור איתרו הרשויות את התייר, והוא נעצר בווילה בלגיאן, מוקד תיירותי פופולרי ליד חוף קוטה.

זגראגן מובא בפני שופט, היום. הוא טען: "לא מצאתי אוכל, לא הבנתי לגמרי את ההגבלות, סליחה" ( צילום: AP )

( צילום: AP )

במהלך משפטו, שהחל בחודש יוני, טען זגראגן בפני בית המשפט כי מעולם לא התכוון לפגוע בחג ההינדי או בתושבי באלי. לדבריו הוא פרסם את הפוסטים כשהיה רעב ומתוסכל מכך שלא הצליח להשיג אוכל במהלך ההשבתה, והוסיף כי לא הבין עד תום את היקף ההגבלות. "אני מתחרט עמוקות על מה שעשיתי, ואני מתנצל בפני העם בבאלי", אמר בטיעוני ההגנה שלו.

בית המשפט המחוזי בדנפסאר קבע עם זאת כי התייר השווייצרי פרסם את הפוסטים אף שצוות הווילה שבה השתכן יידע אותו על ההגבלות, ופסק: "מעשיו של הנאשם פגעו בבני העם בבאלי, פגעו באמונתם ועוררו זעם ציבורי. על הנאשם לשאת באחריות למעשיו".

שליחתו של זגראגן לכלא היא מהלך חריג במונחים של באלי. אף שהרשויות כבר עיכבו בעבר תיירים זרים ומקומיים שהסתובבו בחוץ במהלך הנייפי, מקרים אלה הסתיימו בדרך כלל ללא העמדה לדין.

תיירים כבר נעצרו בעבר כשהסתובבו בחוץ בנייפי, אבל בדרך כלל לא עמדו לדין. זגראגן היום ( צילום: AP )

האי באלי, השוכן בארכיפלג האינדונזי בין ג'אווה למערב נוסה טנגארה, הוא מובלעת הינדית ייחודית בתוך המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. במשך עשרות שנים נחשב האי לאחד מיעדי הנופש האקזוטיים והפופולריים בעולם, המושך אליו מיליוני תיירים מערביים, במיוחד מאוסטרליה, בריטניה וארה"ב. רבים מהתיירים נמשכים לחופיו, לתרבותו העשירה ולאתרי הגלישה והמקדשים שבו.