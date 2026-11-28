חברותיה של פאטמה אבו חולתם, בת 19 מרמלה, שנרצחה ביום שישי האחרון בבאר שבע מתקשות להתמודד עם מותה וקוראות למשטרה לפעול בנחישות על מנת לפענח את הרצח.
חברתה של פאטמה סיפרה ל-ynet: "היא הייתה נתונה לאיומים עוד לפני שנרצחה. פאטמה נרצחה באכזריות ובדם קר. היא הייתה אומרת לי כמעט בכל יום: "מאיימים עליי ואני הולכת למות. אם יום אחד אמות, אני רוצה שתדעי שזה האדם שרצח אותי". החברה הוסיפה: "היא מעולם לא פגעה באיש, הייתה אדם טוב, עדין ואכפתי. היא הגישה תלונות במשטרה בעקבות האיומים ושוטרים הגיעו לבית שלה כדי לבדוק את מצבה".
חברה אחרת סיפרה כי "ביום הרצח אחת החברות שלה קיבלה טלפון ואמרו לה שקרובת משפחה של פאטמה נפגעה בתאונת דרכים ומצבה קשה. בעקבות השיחה יצאה פאטמה יחד עם חברותיה לרחוב, ואז הגיע היורה ורצח אותה". אותה החברה הוסיפה: "פאטמה הייתה חברה של צעירה שנרצחה לפני מספר חודשים, והיא חששה לחייה כי היא החזיקה בסודות הקשורים לחברה שלה".
בתוך כך, אירועי האלימות בחברה הערבית נמשכו גם במהלך סוף השבוע: בג'יסר א-זרקא נכנס חמוש לתוך בית עסק ופתח באש. כתוצאה מכך נפצע בעלי המקום בן 27 באורח בינוני עד קשה.
באירוע אלימות היום בכפר כנא נפצע קשה גבר כבן 60 וצעיר בן 19 נפצע באורח קל. הדיווח על האירוע התקבל במוקד מד"א בשעה 14:34. פראמדיק מד"א היתם כבהא סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את שני הפצועים, הגבר כבן ה-60 שכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלת ראש מדממת והפצוע השני התהלך בסמוך. הענקנו לגבר המבוגר טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ופינינו אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו קשה. הפצוע השני, צעיר בן 19 שנחבל באורח קל טופל במקום וגם הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים".
באום אל פאחם נפצע קשה מירי צעיר בן 25. הדיווח על האירוע התקבל במוקד מד"א בשעה 15:57. פראמדיקית מד"א נעם ויסבוך וחובשי מד"א כארם מחאמיד ואגבאריה סלאח אלדין סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע שנפגע מירי בגופו כשהוא מחוסר הכרה. הענקנו לו מיד טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות ומתן נוזלים ותרופות ופינינו אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ כשמצבו קשה ולא יציב".