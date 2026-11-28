חברתה של פאטמה סיפרה ל-ynet: "היא הייתה נתונה לאיומים עוד לפני שנרצחה. פאטמה נרצחה באכזריות ובדם קר. היא הייתה אומרת לי כמעט בכל יום: "מאיימים עליי ואני הולכת למות. אם יום אחד אמות, אני רוצה שתדעי שזה האדם שרצח אותי". החברה הוסיפה: "היא מעולם לא פגעה באיש, הייתה אדם טוב, עדין ואכפתי. היא הגישה תלונות במשטרה בעקבות האיומים ושוטרים הגיעו לבית שלה כדי לבדוק את מצבה".