הלילה (שישי). היא נמלטה מחברון, שם התגוררה בצעירותה, וקרובים לה אמרו כי "חששה לחזור לשטחים כי הרגישה מאוימת וחששה לחייה".

הלילה (שישי). היא נמלטה מחברון, שם התגוררה בצעירותה, וקרובים לה אמרו כי "חששה לחזור לשטחים כי הרגישה מאוימת וחששה לחייה".