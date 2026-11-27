אותרה על הכביש בבאר שבע, מותה נקבע בבית החולים - ועדיין איש לא נעצר בחשד לרצח: פאטמה אבו חולתם, בת 19 מרמלה, היא הצעירה שנורתה למוות בבאר שבע הלילה (שישי). היא נמלטה מחברון, שם התגוררה בצעירותה, וקרובים לה אמרו כי "חששה לחזור לשטחים כי הרגישה מאוימת וחששה לחייה".
אזרח ששמע את הירי ברחוב התקשר למשטרה, הדיווח למד"א התקבל בשעה 03:15. "כשהגענו הובילו אותנו אל צעירה ששכבה על הכביש לאחר שנפצעה", אמרו אנשי הצוות הרפואי. "היא הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מפציעות חודרות. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני במקום ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב".
בבית החולים סורוקה, לשם פונתה אבו חולתם, נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה, ולפי החשד הרקע פלילי. עם זאת, כאמור, חשודים לא נעצרו.