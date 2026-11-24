בטירה שבשרון עדיין מתקשים לעכל את רצח הייא קאסם אגבריה (31), שנהרגה ביום שישי בערב בפיצוץ מטען חבלה במכוניתה ברחוב ראשי בעיר כאשר שני ילדיה כרים (7) וחלא (2) לצידה. מקורבים למשפחה גילו היום ל-ynet כי לפנות בוקר של אותו יום הגיע לשכונה אלמוני רכוב על קורקינט, שעצר למשך כשמונה דקות לצד מכוניתה של קאסם. "בעקבות זאת בני המשפחה בדקו את הרכב אבל לא מצאו שום חפץ חשוד", סיפרו. "הם לא דיווחו למשטרה כי חשבו שמדובר בניסיון גניבה שכשל. אבל כ-15 שעות לאחר מכן הרכב התפוצץ".

במשטרה הבינו שקאסם – מורה לחינוך מיוחד - לא הייתה מעורבת בפלילים וכך גם בעלה, ועד כה לא הצליחו להתקרב לפיצוח הפרשה. קרובי המשפחה הוסיפו: "ייתכן שהאדם שנראה באותו בוקר הטמין את מטען החבלה במקום שקשה להבחין בו, ואולי המטען הונח בהזדמנות אחרת. כל האפשרויות הללו עדיין נבדקות".

חאלד, בעלה של הייא קאסם אגבריה:

היא קאסם והילדים במכונית

הלווייתה של הייא קאסם אגבאריה ( צילום: חסן שעלאן )

האלמן חאלד אגבריה אמר ל-ynet: "הייא הייתה אישה נפלאה, מלאך. עברתי איתה את השנים היפות ביותר בחיי. אהבנו זה את זו והחיים שלנו היו פשוטים. לא היינו מאוימים ולא העלינו בדעתנו שדבר כזה עלול לקרות. זה אסון כבד. כל מה שאני רוצה עכשיו הוא לדאוג לילדיי שחזו ברצח אימם. בלעדיה אנחנו לא יכולים להמשיך בחיינו באופן רגיל".

על אירועי ערב הרצח הוסיף: "היא יצאה עם הילדים לקלקיליה והתקשרתי אליה כמה דקות לפני שזה קרה. אמרתי לה שעוד מעט מתחיל משחק כדורגל ושכרים יחכה לי כדי לצפות איתי. כעבור כמה דקות ראיתי הודעות בקבוצות על פיצוץ רכב, וכתבתי להם 'הפכנו להיות כמו אמריקה'. רק אחר כך עדכנו אותי שמדובר במכונית של אשתי. כשהגעתי למקום נחשפתי למראה שהותיר אותי בהלם מוחלט".

לדברי אגבריה אין לו שום הערכה לגבי הסיבה לרצח: "כל יום מאז אני יושב וחוזר שנים לאחור, מנסה לבדוק אם היה לי סכסוך עם מישהו. חזרתי אפילו לימי הלימודים שלי, ולא מצאתי שום סיבה. אולי מדובר בטעות בזיהוי".