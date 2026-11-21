. חברתה של הייא סיפרה: "היא הייתה אחת הנשים הטובות, הישרות והמכובדות ביותר. אני לא מבינה איך דבר כזה קרה".

. חברתה של הייא סיפרה: "היא הייתה אחת הנשים הטובות, הישרות והמכובדות ביותר. אני לא מבינה איך דבר כזה קרה".