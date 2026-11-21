הייא קאסם (31) שנרצחה אמש (שישי) בפיצוץ הרכב ברחוב הראשי בטירה, השלימה תואר שני בתחום לקויות הלמידה וטיפלה בילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר. גם שני ילדיה, בני שבע ושנתיים שנפצעו באורח קל בפיצוץ, נמנים כעת עם הקורבנות הרבים של גל האלימות הגובר בחברה הערבית, שבו נפגעים גם חפים מפשע. חברתה של הייא סיפרה: "היא הייתה אחת הנשים הטובות, הישרות והמכובדות ביותר. אני לא מבינה איך דבר כזה קרה".
החברה הגיעה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם קבלת הידיעה על מותה של הייא, ותיארה אחרי כשעתיים שאף אחד לא מורשה להיכנס. ילדיה של הייא עדיין מאושפזים בבית החולים. "היא הייתה כמו אחותי, חלק ממני. היא למדה איתי, היא עובדת ואמא לשני ילדים. איך אפשר לעשות לה דבר כזה? אני פשוט לא מצליחה לעכל את מה שקרה", אמרה אמש.
הדיווח על הפיצוץ ברכב התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון אתמול בשעה 21:40. על פי החשד, מטען הופעל ברכב. המשטרה מסרה כי הרקע "ככל הנראה פלילי", אך לקאסם אין עבר פלילי או כל מעורבות בפלילים. מתחילת השנה נרצחו 206 בני אדם בחברה הערבית - רבים מהם חפים מפשע.
ביום שבת האחרון נרצחה לינא קאסם מדליית אל כרמל מפיצוץ רימון הרסס שהשליכו עבריינים לעבר קונדיטוריה בכפר מנדא. בעלה זיאד סיפר כי אשתו והוא הגיעו למקום כדי לקנות עוגה וממתקים לרגל יום ההולדת שנתיים של נכדתם. "הייתי על המדרגות של בית העסק, ופתאום זרקו רימון", אמר. "אני קיבלתי מכה ביד (מתכוון לרסיסים; ח"ש), ואשתי מתה. היא הייתה בחורה טובה, עובדת, מפרנסת, תומכת במשפחה", אמר האב זיאד, שסובל ממוגבלות שלא מאפשרת לו לצאת לעבודה. לאחר מכן הוא גם נפגע מרכב העבריינים.
שלשום נרצח גם מוחמד מקלד בן ה-46, שנורה למוות באום אל פחם והיה הנרצח השלישי באותה יממה. הרקע לרצח לפי החשד הוא סכסוך בין משפחות, ולפי העדויות מהמקום האלמונים שרצחו אותו ירו לעבר בית המשפחה - וכאשר הוא יצא לבדוק מה מתרחש נפגע ונהרג.
שעות אחדות לפני כן נרצח פארס אבו גזאלה, בן 74, בתוך המכולת שבבעלותו בערערה. על פי החשד, שני רעולי פנים הגיעו למקום וירו באבו גזאלה - במקור מאום אל פחם - מטווח אפס, בזמן שישב על כיסא. המשטרה הודיעה על מעצרם של ארבעה חשודים במעשה. רק לפני מספר חודשים נרצחו בנו ונכדו של גזאלה בירי כפול באום אל פחם.