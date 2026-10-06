העבריין איציק בר-מוחא (58) ובנו בן ה-13 נפצעו הבוקר (שלישי) באורח קשה בפיצוץ מטען במכונית לא הרחק מבית ספר בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הפיצוץ אירע בזמן שבר-מוחא, אחד מראשי "הכנופייה הירושלמית" לקח את בנו, שאמור לחגוג בעוד יומיים בר מצווה, ללימודים. בתיעוד קשה שהופץ מהזירה נראה בר מוחא כשהוא שרוע פצוע על הכביש ומבקש סיוע מעוברי אורח.
אישה שנכחה בזירה ותיעדה אותה פנתה לעבריין הפצוע ואמרה לו: "מה זה? איזה בום היה! זה שלך, למה אבל הם נכנסו בך? תקשיב אדוני, הנה אנחנו מזמינים (אמבולנס - ל.ת)". בשלב זה הבחינה האישה בבנו של בר מוחא שישב על הכביש בסמוך לאביו לצד הרכב שעלה באש לאחר הפיצוץ.
"יש לך ילד באוטו? יש ילד באוטו?", תהתה האישה, ולאחר שהבחינה בו אמרה: "הוא בחוץ? וואי וואי, הנה אנחנו כבר מגיעים. וואי, תעזרו לו רגע. תביאו לו מים, מים, מים!". בשלב זה הבחינה האישה ברכב הבוער ואמרה לנער הפצוע: "חייבים להתרחק מהאוטו. בוא מאמי, אתה יכול לקום? בוא חיים שלי. הוא הולך להתפוצץ. אתה חייב לקום".
מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונו שני נפגעים מאירוע פיצוץ של רכב. נער כבן 13 וגבר כבן 58 במצב קשה".
כוחות משטרה של מחוז ירושלים בזירה, פועלים לאיסוף ממצאים ופתחו בחקירה - שממנה עלה כי הרקע פלילי. הדיווח על הפיצוץ התקבל בשעה 08:17 במוקד 101 של מד"א בבירה.
חובש רפואת חירום במד"א חקי הר כסף, סיפר: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים של ניידות טיפול נמרץ, רכבי ואופנועי תגובה מיידית. ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מסביבו. בסמוך היה גבר כבן 50 ונער כבן 13 כשהם בהכרה וסובלים מכוויות וחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".