אישה שנכחה בזירה ותיעדה אותה פנתה לעבריין הפצוע ואמרה לו: "מה זה? איזה בום היה! זה שלך, למה אבל הם נכנסו בך? תקשיב אדוני, הנה אנחנו מזמינים (אמבולנס - ל.ת)". בשלב זה הבחינה האישה בבנו של בר מוחא שישב על הכביש בסמוך לאביו לצד הרכב שעלה באש לאחר הפיצוץ.