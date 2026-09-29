מאות צעירים חרדים התפרעו לפנות בוקר (שלישי) בירושלים, לאחר הילולה של הרב שלום ארוש שנערכה במתחם שממוקם בציר בר לב בעיר. במהלך הפרות הסדר נחסמה תנועת הרכבת הקלה, חפצים יודו לעבר שוטרים, ניידת משטרה טולטלה ונגרם נזק לרכב עירוני. בהמשך התפשטו אירועי האלימות גם לכיוון שער שכם, כשבתיעוד משם נראה אדם ערבי מותקף בידי כמה אנשים, שמטיחים אותו לקרקע ולאחר מכן בועטים בו בעודו שרוע על הכביש, תוך שהם צועקים "מז**נים פה ערבים!".

המשטרה פיזרה את המתפרעים, בין השאר באמצעות רימוני הלם.