מאות צעירים חרדים התפרעו לפנות בוקר (שלישי) בירושלים, לאחר הילולה של הרב שלום ארוש שנערכה במתחם שממוקם בציר בר לב בעיר. במהלך הפרות הסדר נחסמה תנועת הרכבת הקלה, חפצים יודו לעבר שוטרים, ניידת משטרה טולטלה ונגרם נזק לרכב עירוני. בהמשך התפשטו אירועי האלימות גם לכיוון שער שכם, כשבתיעוד משם נראה אדם ערבי מותקף בידי כמה אנשים, שמטיחים אותו לקרקע ולאחר מכן בועטים בו בעודו שרוע על הכביש, תוך שהם צועקים "מז**נים פה ערבים!". המשטרה פיזרה את המתפרעים, בין השאר באמצעות רימוני הלם. צפו בתיעודים:
ההילולה עצמה התנהלה כסדרה, אולם בשלב מסוים התפתחה קטטה במתחם. בין המעורבים היו גם אנשים המזוהים עם קהילת "שובו בנים", לצד צעירים שהגיעו מאזור המרכז ומרמלה. בסביבות השעה 03:00 בלילה התפתחה הפרת סדר מחוץ למתחם ההילולה בציר בר לב.
מאות בני אדם התקהלו באזור, חסמו את תנועת הרכבת הקלה ויידו חפצים לעבר כוחות המשטרה. חלק מהמתפרעים טלטלו ניידת משטרה ותיעדו את המעשים בסרטונים שהועלו לטיקטוק ולרשתות החברתיות.
בהמשך השתלטו צעירים חרדים על כביש בר-לב, הקימו במקום מחסום מאולתר והחלו לתקוף כלי רכב של ערבים שעברו באזור. לפי התיעודים והעדויות מהמקום, המתפרעים ניפצו מראות וגרמו נזק לכלי רכב.
כוחות המשטרה פעלו לפיזור המתפרעים והשתמשו באמצעים לפיזור הפרות סדר. במהלך האירועים נגרם נזק גם לרכב עירוני. הפרות הסדר נמשכו כשעתיים, משעה 03:00 ועד סמוך לשעה 05:00. בסך הכול נעצרו 11 חשודים, ולוחמת מג"ב נפצעה באורח קל.
אזור ציר בר לב ובר-אילן ידע בחודשים האחרונים שורה של הפרות סדר סביב עבודות הרכבת הקלה. רק בחודש שעבר התעמתו במקום חרדים קיצונים עם שוטרים, יידו חפצים, הציתו פחים ופגעו בציוד של פרויקט הרכבת. לפי גורמים המעורבים בפרויקט, הנזקים המצטברים שנגרמו בשנים האחרונות כתוצאה מוונדליזם והתפרעויות באזור נאמדים במאות מיליוני שקלים.