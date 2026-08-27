חרדים קיצונים הפגינו הערב (יום חמישי) נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. מאות מתפרעים הסבו נזק למתחם, עקרו כמה מהגדרות המקיפות אותו וניסו לפרוץ לאתר העבודות. בעוד הקיצונים החלו להצית מתקנים לאיסוף קרטונים כוחות משטרה הגיעו למקום, והחלו להשתמש ברימוני הלם ומכת"זית.
מהמשטרה נמסר הערב כי "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי יס"מ ומג"ב פועלים בהפרת סדר באזור בר אילן. מפרי הסדר משליכים חפצים, מבעירים פחים ופוגעים בשגרת החיים במקום תוך ניסיון לחסום צירי תנועה לסירוגין ולגרום נזק במתחם עבודות הרכבת הקלה. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר בלתי חוקית והודיע למפרי הסדר להתפנות מהציר. משלא נענו, החלו הכוחות להשתמש בכוח ובאמצעים לפיזורם".
הקו, שאמור לחבר בין שכונת גילה להר צופים, היה אמור להסתיים בסוף 2025, אך בפועל העבודות החלו רק באוקטובר 2025, בעקבות עיכובים שונים, ובהם המלחמה וגם התנגדות פלגים חרדיים קיצוניים. כעת סיום העבודות צפוי לסוף 2027. רק בחודש שעבר דווח כי נזקי התפרעויות החרדים נגד הקו הירוק של הרכבת הקלה בבירה מגיעים כבר לחצי מיליארד שקל, להערכת גורמים המעורבים בפרויקט. זאת לאחר שבשבועות האחרונים החריפו מחאות הפלגים החרדיים הקיצוניים נגד העבודות על הקו, שעובר בשכונות חרדיות.
אתרי הבנייה באזור ופגים מעשי ונדליזם, הפגנות ומאבקים עם חרדים שמגיעים למקום ומשבשים את העבודות בטענה לפגיעה במרקם החיים החרדי. במהלך התפרעויות אלו החרדים קיצונים נוהגים כאמור להפיל את גדרות אתר העבודה בבר אילן, ובאירועים אחרים אברכים פלשו לאתר בנייה וסירבו להתפנות - לאחר שהתבצרו עם עגלות ותינוקות. במקרה אחר הוצת אתר בנייה ונגרם נזק רב לציוד, ומפגין נעמד באמצע אתר בנייה סמוך למשפך בטון וסירב לזוז.
החרדים הקיצונים מוחים נגד הקמת הקו דרך קבע למרות שהרכבת הקלה בירושלים אינה פועלת בשבת. בנוסף, ברחוב בר אילן נסעו עד לאחרונה מאות אוטובוסים מדי שנה, עד כדי כך שהוא הפל לרחוב עם זיהום האוויר החמור ביותר בירושלים - דבר שהרכבת הקלה העתידית תפתור בקלות. אז האם מדובר.
יואליש קרויס,המכונה קמב"ץ העדה החרדית, אמר בסרטון שפורסם ברשתות כי "אם מישהו שואל מה יש לנו נגד הרכבת הרכבת הקלה, אז דבר ראשון עונים שכל מה שעושים צריך להיות נגד". קרויס, שמתנגד לכל שיתוף פעולה עם המדינה או חלק ממוסדותיה, הוסיף כי רק לאחר הבעת אותה התנגדות "אנחנו יושבים ומדברים".
"זה לא שייך פה", אמר ל-ynet בעבר חרדי בשם מרדכי סמוך למקום העבודות. "רכבת זה דבר גדול ובולט. ייסעו פה באמצע הרחוב חילונים ונשים לא צנועות, ובלב שכונה חרדית זה לא שייך". בתשובה לכך שגם בלי הרכבת הקלה נסעו ברחוב מדי יום אלפי כלי רכב פרטיים, יחד עם אוטובוסים, מרדכי אמר כי הרכבת בכל זאת בעייתית מאוד בעיניו. "זה דבר ראוותני ובולט, עם חלונות גדולים, לא כמו רכב או אוטובוס", הוא חוזר ואומר. "היו יכולים למצוא פתרונות. אפשר היה להעביר את הרכבת מתחת לקרקע, או לשים חלונות שחורים. בכל מקרה פה זה לא מתאים".
למרות התנגדותו הנחרצת, מרדכי כלל לא גר באזור: רחוב בר אילן מצוי בין בתי המדרש של החסידויות הגדולות בישראל, גור ובעלז, וחסידיהן הם שגרים בעיקר באזור הזה. וכששואלים אותם, רבים מהם דווקא מחכים כבר ליום שבו הרכבת הקלה תהיה מוכנה לשימוש. "חלק פה לא מתנגדים, והאחרים תומכים בהתלהבות", אומר מנחם מבית המדרש של גור, שנמצא סמוך למוקד העבודות. "זה יקל על התנועה מאוד ויאפשר כאן חיים יותר נוחים".