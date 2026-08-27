"זה לא שייך פה"

, אמר ל-ynet בעבר חרדי בשם מרדכי סמוך למקום העבודות. "רכבת זה דבר גדול ובולט. ייסעו פה באמצע הרחוב חילונים ונשים לא צנועות, ובלב שכונה חרדית זה לא שייך". בתשובה לכך שגם בלי הרכבת הקלה נסעו ברחוב מדי יום אלפי כלי רכב פרטיים, יחד עם אוטובוסים, מרדכי אמר כי הרכבת בכל זאת בעייתית מאוד בעיניו. "זה דבר ראוותני ובולט, עם חלונות גדולים, לא כמו רכב או אוטובוס", הוא חוזר ואומר. "היו יכולים למצוא פתרונות. אפשר היה להעביר את הרכבת מתחת לקרקע, או לשים חלונות שחורים. בכל מקרה פה זה לא מתאים".