יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ביקש להתרשם באופן בלתי אמצעי מממצאי צוות החקירה המיוחד שהוקם לבדיקת החשד לשוחד בבחירות. לפני 10 ימים, נקט השופט צעד יוצא דופן, על רקע הרגישות הציבורית סביב תוצאות הבחירות - והחליט לזמן אליו את חוקרי שב"כ והמשטרה - ולא להתרשם רק מממצאי החקירה. ראש השב"כ דוד זיני אישר את קיום הפגישה, אך שם הבהירו החוקרים - בניגוד לעמדתו - כי אין חשד להטיית תוצאות הבחירות.
גורמים המעורים בחקירה אמרו ל-ynet שסולברג החליט שלא להסתפק בחומרי החקירה הגולמיים שהועברו לעיונו, וביקש לשמוע בעצמו את התרשמותם של חברי צוות החקירה המיוחד (צח"מ), שהוקם לבדיקת החשדות. לשם כך זימן לפגישה בוועדת הבחירות המרכזית את אנשי הצוות - חוקרי שב"כ ומשטרה.
במהלך הפגישה הבהירו חוקרי שב"כ לסולברג באופן חד-משמעי כי ממצאי חקירתם אינם מבססים חשד סביר להטיית תוצאות הבחירות במגזר הערבי. הדברים, כאמור, נאמרו בניגוד לעמדתו של ראש השב"כ.
ביום שלישי האחרון הבהיר השופט סולברג כי בשלב זה של חקירת פרשת הבחירות "אין ראיות לשוחד בחירות שהשפיע על התוצאות". ההודעה תואמה עם ראש השב"כ דוד זיני, ופורסמה ביום שקודם למועד האחרון לערער על הבחירות, ככל הנראה כדי לאותת שלא נמצאו ראיות לפגיעה בטוהר הבחירות.
בהודעה המלאה שנמסרה מטעם דוברות ועדת הבחירות המרכזית נכתב כי "אמש עדכן ראש השב"כ את יו"ר הוועדה בממצאי החקירה עד כה. בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות". עם זאת, הובהר במכתב כי "החקירה עודנה מתנהלת".