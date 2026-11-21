יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ביקש להתרשם באופן בלתי אמצעי מממצאי צוות החקירה המיוחד שהוקם לבדיקת החשד לשוחד בבחירות. לפני 10 ימים, נקט השופט צעד יוצא דופן, על רקע הרגישות הציבורית סביב תוצאות הבחירות - והחליט לזמן אליו את חוקרי שב"כ והמשטרה - ולא להתרשם רק מממצאי החקירה. ראש השב"כ דוד זיני אישר את קיום הפגישה, אך שם הבהירו החוקרים - בניגוד לעמדתו - כי אין חשד להטיית תוצאות הבחירות.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ביקש להתרשם באופן בלתי אמצעי מממצאי צוות החקירה המיוחד שהוקם לבדיקת החשד לשוחד בבחירות. לפני 10 ימים, נקט השופט צעד יוצא דופן, על רקע הרגישות הציבורית סביב תוצאות הבחירות - והחליט לזמן אליו את חוקרי שב"כ והמשטרה - ולא להתרשם רק מממצאי החקירה. ראש השב"כ דוד זיני אישר את קיום הפגישה, אך שם הבהירו החוקרים - בניגוד לעמדתו - כי אין חשד להטיית תוצאות הבחירות.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ביקש להתרשם באופן בלתי אמצעי מממצאי צוות החקירה המיוחד שהוקם לבדיקת החשד לשוחד בבחירות. לפני 10 ימים, נקט השופט צעד יוצא דופן, על רקע הרגישות הציבורית סביב תוצאות הבחירות - והחליט לזמן אליו את חוקרי שב"כ והמשטרה - ולא להתרשם רק מממצאי החקירה. ראש השב"כ דוד זיני אישר את קיום הפגישה, אך שם הבהירו החוקרים - בניגוד לעמדתו - כי אין חשד להטיית תוצאות הבחירות.

גורמים המעורים בחקירה אמרו ל-ynet שסולברג החליט שלא להסתפק בחומרי החקירה הגולמיים שהועברו לעיונו, וביקש לשמוע בעצמו את התרשמותם של חברי צוות החקירה המיוחד (צח"מ), שהוקם לבדיקת החשדות. לשם כך זימן לפגישה בוועדת הבחירות המרכזית את אנשי הצוות - חוקרי שב"כ ומשטרה.

גורמים המעורים בחקירה אמרו ל-ynet שסולברג החליט שלא להסתפק בחומרי החקירה הגולמיים שהועברו לעיונו, וביקש לשמוע בעצמו את התרשמותם של חברי צוות החקירה המיוחד (צח"מ), שהוקם לבדיקת החשדות. לשם כך זימן לפגישה בוועדת הבחירות המרכזית את אנשי הצוות - חוקרי שב"כ ומשטרה.

גורמים המעורים בחקירה אמרו ל-ynet שסולברג החליט שלא להסתפק בחומרי החקירה הגולמיים שהועברו לעיונו, וביקש לשמוע בעצמו את התרשמותם של חברי צוות החקירה המיוחד (צח"מ), שהוקם לבדיקת החשדות. לשם כך זימן לפגישה בוועדת הבחירות המרכזית את אנשי הצוות - חוקרי שב"כ ומשטרה.

"אין ראיות לשוחד בחירות שהשפיע על התוצאות". ההודעה תואמה עם ראש השב"כ דוד זיני, ופורסמה ביום שקודם למועד האחרון לערער על הבחירות, ככל הנראה כדי לאותת שלא נמצאו ראיות לפגיעה בטוהר הבחירות.

"אין ראיות לשוחד בחירות שהשפיע על התוצאות". ההודעה תואמה עם ראש השב"כ דוד זיני, ופורסמה ביום שקודם למועד האחרון לערער על הבחירות, ככל הנראה כדי לאותת שלא נמצאו ראיות לפגיעה בטוהר הבחירות.