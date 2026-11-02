דיווחו הלילה (בין ראשון לשני) שתיהן על מתקפות סייבר חריגות נגד האפליקציות לטלפונים הניידים שבאמצעותן הן שולחות לתושבים התרעות על ירי טילים וכטב"מים – המקבילות שלהן לאפליקציית פיקוד העורף בישראל. אוקראינה אף אישרה כי האקרים פרצו לאפליקציה שלה ושלחו לטלפונים של תושבי המדינה התרעות כוזבות ומבהילות על איום קרינה, על שיגור טיל היפר-סוני מרוסיה שיפעיל התרעה גרעינית ועל קרבות ברחובות קייב.

דיווחו הלילה (בין ראשון לשני) שתיהן על מתקפות סייבר חריגות נגד האפליקציות לטלפונים הניידים שבאמצעותן הן שולחות לתושבים התרעות על ירי טילים וכטב"מים – המקבילות שלהן לאפליקציית פיקוד העורף בישראל. אוקראינה אף אישרה כי האקרים פרצו לאפליקציה שלה ושלחו לטלפונים של תושבי המדינה התרעות כוזבות ומבהילות על איום קרינה, על שיגור טיל היפר-סוני מרוסיה שיפעיל התרעה גרעינית ועל קרבות ברחובות קייב.

אוקראינה הייתה הראשונה מבין השתיים להודיע כי אפליקציית ההתרעות שלה נפרצה. כמו בישראל מדובר באפליקציה שבאמצעותה מודיע חיל האוויר האוקראיני על איום מתקרב מצד רוסיה לפי מחוז, נפה או יישוב. ההתרעות, שנכתבו כולן למעט אחת באוקראינית, החלו בסביבות השעה 22:47 לפי השעון המקומי, כשהתרעה ברמה אדומה הופצה ברחבי המדינה, ואזהרות נוספות פורסמו בקייב, כשהראשונה שבהן קבעה: "איום קרינה. הוכרז איום קרינה בקייב".

אוקראינה הייתה הראשונה מבין השתיים להודיע כי אפליקציית ההתרעות שלה נפרצה. כמו בישראל מדובר באפליקציה שבאמצעותה מודיע חיל האוויר האוקראיני על איום מתקרב מצד רוסיה לפי מחוז, נפה או יישוב. ההתרעות, שנכתבו כולן למעט אחת באוקראינית, החלו בסביבות השעה 22:47 לפי השעון המקומי, כשהתרעה ברמה אדומה הופצה ברחבי המדינה, ואזהרות נוספות פורסמו בקייב, כשהראשונה שבהן קבעה: "איום קרינה. הוכרז איום קרינה בקייב".

אוקראינה הייתה הראשונה מבין השתיים להודיע כי אפליקציית ההתרעות שלה נפרצה. כמו בישראל מדובר באפליקציה שבאמצעותה מודיע חיל האוויר האוקראיני על איום מתקרב מצד רוסיה לפי מחוז, נפה או יישוב. ההתרעות, שנכתבו כולן למעט אחת באוקראינית, החלו בסביבות השעה 22:47 לפי השעון המקומי, כשהתרעה ברמה אדומה הופצה ברחבי המדינה, ואזהרות נוספות פורסמו בקייב, כשהראשונה שבהן קבעה: "איום קרינה. הוכרז איום קרינה בקייב".

ההודעה הבאה, שנכתבה ברוסית, הגיעה בשעה 22:48 ובה נכתב: "היי! תהיה התרעה גרעינית ברחבי אוקראינה. אל תדאגו, זה האורשניק בטיסה". "אורשניק" הוא טיל היפר-סוני מתוצרת רוסיה שמציב אתגר גדול למערכות ההגנה האווירית האוקראיניות. התרעה שלישית, בשעה 22:49, שוב באוקראינית, קבעה: "איום כימי. קיים איום של מתקפה כימית על קייב. אל תצאו החוצה".

ההודעה הבאה, שנכתבה ברוסית, הגיעה בשעה 22:48 ובה נכתב: "היי! תהיה התרעה גרעינית ברחבי אוקראינה. אל תדאגו, זה האורשניק בטיסה". "אורשניק" הוא טיל היפר-סוני מתוצרת רוסיה שמציב אתגר גדול למערכות ההגנה האווירית האוקראיניות. התרעה שלישית, בשעה 22:49, שוב באוקראינית, קבעה: "איום כימי. קיים איום של מתקפה כימית על קייב. אל תצאו החוצה".

ההודעה הבאה, שנכתבה ברוסית, הגיעה בשעה 22:48 ובה נכתב: "היי! תהיה התרעה גרעינית ברחבי אוקראינה. אל תדאגו, זה האורשניק בטיסה". "אורשניק" הוא טיל היפר-סוני מתוצרת רוסיה שמציב אתגר גדול למערכות ההגנה האווירית האוקראיניות. התרעה שלישית, בשעה 22:49, שוב באוקראינית, קבעה: "איום כימי. קיים איום של מתקפה כימית על קייב. אל תצאו החוצה".

בשעה 22:49 הגיעה התרעה רביעית, ובה נכתב כי קיים "איום של לחימת רחוב. לחימת רחוב מתרחשת בקייב. אל תצאו החוצה". בחלוף ארבע דקות נוספות, בשעה 23:53, נשלחו לטלפונים של המשתמשים שורה של הודעות הרגעה ("חזרה לשגרה"), שהיו מקושרות לכל אחת מההתרעות הקודמות בקייב והכריזו באופן פרטני על הסרת כל איום.

בשעה 22:49 הגיעה התרעה רביעית, ובה נכתב כי קיים "איום של לחימת רחוב. לחימת רחוב מתרחשת בקייב. אל תצאו החוצה". בחלוף ארבע דקות נוספות, בשעה 23:53, נשלחו לטלפונים של המשתמשים שורה של הודעות הרגעה ("חזרה לשגרה"), שהיו מקושרות לכל אחת מההתרעות הקודמות בקייב והכריזו באופן פרטני על הסרת כל איום.

בשעה 22:49 הגיעה התרעה רביעית, ובה נכתב כי קיים "איום של לחימת רחוב. לחימת רחוב מתרחשת בקייב. אל תצאו החוצה". בחלוף ארבע דקות נוספות, בשעה 23:53, נשלחו לטלפונים של המשתמשים שורה של הודעות הרגעה ("חזרה לשגרה"), שהיו מקושרות לכל אחת מההתרעות הקודמות בקייב והכריזו באופן פרטני על הסרת כל איום.

אחרי קבלת ההודעות הכוזבות והמבהילות מסר חיל האוויר האוקראיני בערוץ שלו בטלגרם: "נראה כי יישומון ההתרעה האווירית הושפע מפעילות אויב. אין איום קרינה! הישארו רגועים ועקבו אחר העדכונים בערוץ שלנו!". משרד הטרנספורמציה הדיגיטלית של אוקראינה מסר כי היישומון אינו פעיל, אך אמצעי התרעה אחרים הזמינים לציבור פועלים כרגיל, וכך גם צופרי האזעקה. סוכנות הביון המרכזית של אוקראינה מסרה כי אירעה תקלה ביישומון, והפצירה בציבור להשתמש במקורות מידע חלופיים כדי לברר את תמונת המצב באשר לאיום בתקיפות אוויריות.

אחרי קבלת ההודעות הכוזבות והמבהילות מסר חיל האוויר האוקראיני בערוץ שלו בטלגרם: "נראה כי יישומון ההתרעה האווירית הושפע מפעילות אויב. אין איום קרינה! הישארו רגועים ועקבו אחר העדכונים בערוץ שלנו!". משרד הטרנספורמציה הדיגיטלית של אוקראינה מסר כי היישומון אינו פעיל, אך אמצעי התרעה אחרים הזמינים לציבור פועלים כרגיל, וכך גם צופרי האזעקה. סוכנות הביון המרכזית של אוקראינה מסרה כי אירעה תקלה ביישומון, והפצירה בציבור להשתמש במקורות מידע חלופיים כדי לברר את תמונת המצב באשר לאיום בתקיפות אוויריות.

אחרי קבלת ההודעות הכוזבות והמבהילות מסר חיל האוויר האוקראיני בערוץ שלו בטלגרם: "נראה כי יישומון ההתרעה האווירית הושפע מפעילות אויב. אין איום קרינה! הישארו רגועים ועקבו אחר העדכונים בערוץ שלנו!". משרד הטרנספורמציה הדיגיטלית של אוקראינה מסר כי היישומון אינו פעיל, אך אמצעי התרעה אחרים הזמינים לציבור פועלים כרגיל, וכך גם צופרי האזעקה. סוכנות הביון המרכזית של אוקראינה מסרה כי אירעה תקלה ביישומון, והפצירה בציבור להשתמש במקורות מידע חלופיים כדי לברר את תמונת המצב באשר לאיום בתקיפות אוויריות.

המרכז האוקראיני לתקשורת אסטרטגית ייחס את הפריצה לרוסיה, ונימק זאת בכך שהאפליקציה שיגרה כמה התרעות חריגות, בהן ההודעה ברוסית שבה הוזכר הטיל הרוסי "אורשניק". אלכסנדר מרז'קו, יושב ראש ועדת החוץ של הפרלמנט האוקראיני, אמר ל-BBC כי הפריצה לאפליקציה לא גרמה לפאניקה או לתגובות רציניות, הן משום שהאוקראינים, במיוחד בקייב, מורגלים בהתרעות כמעט ללא הפסקה, והן משום שההתרעות כללו הודעה בשפה הרוסית, מה שעורר מיד חשד: "זה מאוד לא נעים, אבל זה חלק מלוחמת הסייבר והאנשים באוקראינה מבינים זאת".

המרכז האוקראיני לתקשורת אסטרטגית ייחס את הפריצה לרוסיה, ונימק זאת בכך שהאפליקציה שיגרה כמה התרעות חריגות, בהן ההודעה ברוסית שבה הוזכר הטיל הרוסי "אורשניק". אלכסנדר מרז'קו, יושב ראש ועדת החוץ של הפרלמנט האוקראיני, אמר ל-BBC כי הפריצה לאפליקציה לא גרמה לפאניקה או לתגובות רציניות, הן משום שהאוקראינים, במיוחד בקייב, מורגלים בהתרעות כמעט ללא הפסקה, והן משום שההתרעות כללו הודעה בשפה הרוסית, מה שעורר מיד חשד: "זה מאוד לא נעים, אבל זה חלק מלוחמת הסייבר והאנשים באוקראינה מבינים זאת".

המרכז האוקראיני לתקשורת אסטרטגית ייחס את הפריצה לרוסיה, ונימק זאת בכך שהאפליקציה שיגרה כמה התרעות חריגות, בהן ההודעה ברוסית שבה הוזכר הטיל הרוסי "אורשניק". אלכסנדר מרז'קו, יושב ראש ועדת החוץ של הפרלמנט האוקראיני, אמר ל-BBC כי הפריצה לאפליקציה לא גרמה לפאניקה או לתגובות רציניות, הן משום שהאוקראינים, במיוחד בקייב, מורגלים בהתרעות כמעט ללא הפסקה, והן משום שההתרעות כללו הודעה בשפה הרוסית, מה שעורר מיד חשד: "זה מאוד לא נעים, אבל זה חלק מלוחמת הסייבר והאנשים באוקראינה מבינים זאת".