שוהה בלתי-חוקי מקלקיליה, בשנות ה-20 לחייו, נעצר במה שהמשטרה הגדירה "דירת מסתור" בדרום תל אביב - אחרי שלפי החשד פרץ לבית של קשישה בת 85 ושדד אותה באלימות.

מעצר החשוד בתל אביב ( צילום: דוברות המשטרה )

לפי המשטרה, אמש התקבל דיווח בתחנת דרום תל אביב על שוד הקשישה ברחוב המעפילים בתל אביב, שהתרחש ב-18 בנובמבר. "מחקירה ראשונית עולה כי החשוד הגיע לביתה של הקשישה, אחז בה בכוח ודרש ממנה כסף, תוך שאיים עליה לבל תזעיק את המשטרה", נמסר מהמטשרה. "בהמשך תלש מצווארה שרשרת, גנב מהדירה טבעת וכסף מזומן ונמלט מהמקום לאחר מעשה".

המשטרה פתחה במצוד אחר החשוד והפעילה לדבריה "אמצעים גלויים וסמויים" כיד להתחקות אחר זהותו ולאתרו. בתום הפעולות הצליחו בלשי תחנת תל אביב דרום להתחקות אחר מקום הימצאו ועצרו אותו בדירת המסתור.

"החשוד, בשנות ה-20 לחייו, תושב קלקיליה השוהה בישראל ללא אישורים כדין, הועבר לחקירה בתחנת תל אביב דרום ובסיומה נכלא", נמסר מהמשטרה. "הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט".

זהו מקרה שלישי שדווח מאז אוקטובר שבו פלסטיני פורץ לבית בתל אביב ופוגע באישה. במקרה הראשון, בן 26 ממזרח ירושלים פרץ למסעדה ב-10 באוקטובר, ושלושה ימים לאחר מכן פרץ לבית מגורים ברחוב קרליבך - בזמן שבעלת הדירה ישנה בביתה. הוא חיטט בתיקים, בארונות ובחדרי הדירה וגנב טלפון נייד בשווי מוערך של כ־4,000 שקל, בגד וכרטיס אשראי. בהמשך אותו ערב עשה שתי רכישות באמצעות האשראי הגנוב.