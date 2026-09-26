בעוד ביקורו ונאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם השבוע ייזכר בעיקר בגלל היציאה של חברי משלחות רבים מהאולם עם תחילת נאומו ומפגשים מדיניים מועטים בלבד במהלך השהייה בניו יורק - נראה שלמשלחת האיראנית ששוגרה לעצרת היה סדר יום מדיני פורה הרבה יותר. מי שייצגו את הרפובליקה האיסלאמית בכינוס היו הנשיא מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י שעדיין שוהה בניו יורק ועל פי מקורות צפוי להישאר בעיר בימים הקרובים.

( צילום: AP )

על פי בדיקה של רשת CNN במהלך ביקורו בניו יורק, נפגש עראקצ'י עם נציגים של לפחות 24 מדינות, שבהם שרי חוץ של המעצמות האירופיות הבכירות. נזכיר שראש הממשלה נתניהו נפגש במהלך כינוס העצרת עם 9 מנהיגים כשבהם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס וראש ממשלת סלובניה החדש יאנז יאנשה.

עראקצ'י נפגש בין היתר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס ועם מקביליו מבריטניה, צרפת, גרמניה, ספרד, פורטוגל, הולנד, פולין, רוסיה ואוקראינה. עוד נפגש עראקצ'י עם מקבילו הירדני איימן א-ספדי, זמן קצר בלבד לאחר שאיראן תקפה מטרות אמריקניות בשטחה של הממלכה ההאשמית. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נפגש עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש וקיים שיחה עם נציגים של התקשורת המערבית.

אבל גולת הכותרת של הדיפלומטיה האיראנית במהלך כינוס העצרת הכללית הייתה המפגש של עראקצ'י עם שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סטיב וויטקוף. עראקצ'י סיפר לאחר פגישה לעיתונאים מערביים על כך שהניח הצעה חדשה על שולחן המו"מ בין טהרן לוושינגטון. במהלך הלילה אמנם דווח כי טראמפ דחה את ההצעה ונערך להמשך תקיפות צבאיות, אך מבחינת האיראנים החשיבות היא בעצם קיום המפגש.

גם בפגישות אחרות שמע עראקצ'י מסרים תקיפים כלפי ארצו. על פי דיווח ב-BBC שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד סיפר למקבילו האיראני על "נחישותה הבלתי-מתפשרת של בריטניה להיאבק באיומים מצד גופים הקשורים לאיראן על אדמת בריטניה, לרבות תקיפות נגד הקהילה היהודית הבריטית". שרי חוץ אחרים קראו לעראקצ'י להגיע להבנות בעניין חופש התנועה הימית במצר הורמוז והדגישו את הצורך בפתרון דיפלומטי של הסכסוך עם ארצות הברית.

בנימין נתניהו בכינוס העצרת הכללית ( צילום: UN WEB TV )





ברשת CNN שמצויה בסכסוך מתמשך עם ממשל טראמפ נכתב על הגעת המשלחת האיראנית לעצרת כי "שבעה חודשים לאחר שנמלט בחיים מתקיפה אווירית ישראלית – שבוצעה בתיאום עם ארה"ב – ובה נהרג המנהיג העליון, צעד השבוע הדיפלומט האיראני הבכיר (עראקצ'י) ברחובות מנהטן תחת אבטחת השירות החשאי האמריקני".

הלחץ הכלכלי האמריקני גובר

לצד המאמצים האיראניים לחדש את הקשרים עם מדינות המערב, בוושינגטון כך נראה, מנסים להפעיל מנופי לחץ כדי להגביר את הבידוד של טהרן. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" בכיר במשרד האוצר האמריקני הגיע לאחרונה לשורת מדינות באירופה ובמזרח התיכון שמנהלות סחר עם איראן והעביר מסר שלפיו "עליכם לבחור צד - או טהרן או וושינגטון".

העיתון הזכיר כי בימים האחרונים נותקו חברות התעופה של איראן מנתיבים אזוריים חיוניים, ונמנע מהבנק המסחרי המוביל ברפובליקה האיסלאמית לבצע עסקאות באיחוד האמירויות ובטורקיה. מדובר בצעדים שנוספו לסנקציות שהוטלו על איראן בשנים האחרונות ולמצור הימי המתמשך מצד ארצות הברית על נמלי הים של איראן.

עורך הדין הבריטי נייג'ל קושנר, המייעץ לחברות בנושא הסנקציות על איראן זה שני עשורים, אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי מעולם לא ראה לחץ גדול כזה מופעל על מגזרי הבנקאות והתעופה של איראן. לדבריו: "ארצות הברית השיגה השפעה רבה יותר בתוך שבועות ספורים מאשר במהלך שנקטה בו נגד איראן ב-2010".