אחרי רצף המתקפות וההאשמות נגד ישראל , וברקע הבידוד המדיני ההולך ומחריף, ראש הממשלה בנימין נתניהו יעלה בשעה הקרובה לנאום בפני העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. כשנה אחרי ש- 77 נציגי מדינות ומשלחות עזבו את האולם במחאה על דבריו , רה"מ ינסה להציג את קו ההגנה שלו מול הטענות שהופנו נגדו ונגד ישראל ולהזהיר מפני איראן, כשבמקביל מתקרבות הבחירות ועולה הסברה לפיה דבריו יופנו בעיקר לעבר אוזניים ישראליות. ynet יעביר את נאום נתניהו בשידור ישיר.

נתניהו נוחת בניו יורק לקראת הנאום, הערב ( צילום: עומר מירון, לע"מ )





נתניהו יישא דברים שעות ספורות אחרי יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שבנאום מוקלט ששודר באולם העצרת הכללית עקב דחיית הוויזה שלו בידי ארה"ב, הוא כינה את פעולות ישראל בעזה "מלחמה ג'נוסיידית" וקרא לקהילה הבינלאומית לחדול מלספק נשק לישראל. בצל הבידוד המדיני, ראש הממשלה הגיע לארצות הברית לביקור קצר באופן חריג וחסר תקדים, וללא פגישה מתוכננת עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שנפגש בשעה זו עם נשיא סין שי ג'ינפינג.

כינוס העצרת הכללית של האו"ם - כותרות נוספות:

אחרי שבוטלה גם פגישתו עם איל ההון אילון מאסק, בלשכת רה"מ עשו מאמצים רבים כדי לקדם פגישות עם מנהיגים - והבוקר נמסר כי ביניהם יהיו שני מנהיגים אירופים - יוון וסלובניה. היתר מדרום אמריקה, אוקיאניה ואפריקה. הסיבה, לפי נתניהו, היא כניסת חג הסוכות ולו"ז צפוף, אולם השבוע דווח כי סיבות נוספות לביקור הבזק הן חשש מאירוע ביטחוני וכן הפגנות שמתוכננות נגד רה"מ. לכך מתווספת ההתנגדות מצד ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני - שכינה את נתניהו "אדריכל רצח העם בעזה" - והחשש שיערים קשיים על המשלחת הישראלית ויחייב את מטוס "כנף ציון" להמריא מנמל התעופה בניו יורק בעוד נתניהו נואם. ראש הממשלה צפוי להעביר בנאומו "מסר" לממדאני.

כך או כך, מלשכת רה"מ נמסר הבוקר כי "במהלך ביקורו, ראש הממשלה ייפגש עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה". בלשכה טענו כי "מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם".

גלריה נתניהו וראש ממשלת יוון מיצוטאקיס ( צילום: אבי אוחיון, לע"מ )

נתניהו נפגש לפני הנאום עם מקבילו היווני קיריאקוס מיצוטאקיס, ולפי הודעת לשכת רה"מ, הוא "הדגיש את חשיבות השותפות האסטרטגית בין המדינות ליציבות האזורית ובירך על בחירתה של יוון במערכות הגנה ישראליות". עוד נמסר כי "השניים שוחחו על ההתפתחויות באזור, על שיתופי פעולה בתחום האנרגיה ועל קידום מפגש פסגה משולש נוסף עם קפריסין".

רה"מ נפגש גם עם מקבילו הסלובני יאנז יאנשה, ומלשכת נתניהו נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו בירך את ראש ממשלת סלובניה על פתיחת שגרירות ישראל בלובליאנה והודה לו על תמיכתו האיתנה בישראל שהובילה למהפך ביחסי המדינות. שני המנהיגים דנו בהזדמנויות להעמקת שיתופי הפעולה בין המדינות בתחומים שונים. ראש הממשלה נתניהו הזמין את מקבילו לביקור בישראל".

הגעת רה"מ לארה"ב. מנהיגים תקפו את ישראל בזה אחר זה ( צילום: עומר מירון, לע"מ )

לטיסתו של ראש הממשלה נתניהו הצטרפה גם רעייתו שרה, וגם השרים עידית סילמן ויואב קיש הגיעו לאו"ם במסגרת תפקידיהם והם ינכחו בנאום רה"מ. בדרך כלל נוהג נתניהו לפרסם סרטון לפני המראתו, אך הפעם נראה שראש הממשלה שומר על פרופיל נמוך, ותיעוד פורסם רק עם נחיתתו בבסיס הצבאי סטיוארט בניו יורק, שנמצא מחוץ לתחום השיפוט של עיריית ניו יורק וממדאני.

ראש הממשלה רצה כאמור פגישה גם עם אילון מאסק בטקסס, אבל השירות החשאי הערים קשיים והנסיעה הזו - שדרשה נחיתת תדלוק בארה"ב - בוטלה. נתניהו החליט בסופו של דבר לנחות לביקור בזק, גם מבלי להגיע למלון לואס ריג'נסי - מלון הבית שלו במנהטן. אבל גם מבלי לשהות שם, הביקור עשוי לעלות סכום גבוה מאוד, כי מדינת ישראל שריינה מראש שלוש קומות בו. אנשי האוצר ינהלו משא ומתן עם המלון כדי לקבל זיכוי לפעם הבאה, לא בטוח שהם יצליחו.

באו"ם, שתמיד היה זירה ביקורתית לישראל ועתה היא קשה מתמיד, ינאם נתניהו באווירה עוינת מאין כמותה. בישראל נערכים לפרובוקציה קשה באולם, כשלפי ההערכות שגרירים צפויים לצאת במחאה ולהניף שלטי "ג'נוסייד". בכיר ישראלי אמר כי הסרטונים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושל הטרור היהודי ביהודה ושומרון הם אלה שהבאישו את ריחנו בקהילה הבינלאומית, כשלדבריו התחושה היא שנתניהו לא שולט באירוע ונותן לשרי הימין הקיצוני להשתולל.

הפלסטינים זוכים לתמיכה רבה. נאום אבו מאזן באו"ם, היום ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

כאמור, מנהיגים ממדינות רבות בעולם שנאמו בכינוס הנוכחי של העצרת הכללית של האו"ם תקפו בזה אחר זה את ישראל ואת המלחמה בעזה, אותה כינו חלקם "רצח עם". נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן כינה למשל את רצועת עזה "מחנה ריכוז לא אנושי", ואמיר קטאר תמים בן חמד א-ת'אני כינה את פעולות צה"ל בעזה "רצח עם במלוא מובן המילה".