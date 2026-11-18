אחרי שהפרקליטות עתרה לבג"ץ נגד החלטת השופטים שהגבילה את חקירת היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, סנגורי נתניהו הודיעו הבוקר (יום רביעי) כי הם מסירים את התנגדותם לחקירה הנגדית שמבקשת התביעה לקיים לאביחי מנדלבליט.
החלטת השופטים כי מנדלבליט ייחקר רק ב"חקירה חוזרת" היוותה הגבלה משמעותית של הפרקליטות: אחרי עדות עד ב"עדות ראשית" הרי שהצד השני זכאי לחקור אותו ב"חקירה נגדית". אחרי הנגדית, הצד שהביא את העד רשאי לחקור אותו ב"חקירה חוזרת", כאשר לכל סוג חקירה יש מגבלות שונות. בעוד שבעדות ראשית ניתן לשאול שאלות פתוחות בלבד, ולא ניתן להטיח ראיות כהתנגדות לדברי העד, בחקירה נגדית ניתן להעלות את כל סוגי השאלות, לרבות ראיות נגדיות. עם זאת, חקירה חוזרת היא המוגבלת ביותר, שכן ניתן להעלות אך ורק שאלות הבהרה לגבי דברים שכבר אמר.
סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עמית חדד, אמר כי לעתירת הפרקליטות לבג"ץ "אין שום סיכוי. שיחקרו את היועץ עם ברנר בשיניים. למה אני צריך את הבג"ץ הזה שיעקרו לו שיניים וישרפו לו רגליים? אתמול בזבזנו המון שעות ביחס להקשר הזה איך נכון לטפל בעניין. נגמר הסיפור, אמרנו שיחקרו אותו כאוות נפשם, אנחנו נתנגד נקודתית לשאלות".
עורך הדין ז'ק חן, המייצג את הזוג שאול ואיריס אלוביץ', אמר גם הוא: "שיחקרו נגדית את מי שהם רוצים. זה ישחרר את המשפט מהכבלים שהוא נמצא בהם, ואז העתירה הופכת לתיאורטית. האינסטינקט שלי הוא להתייצב בבית המשפט ולחשוף את הדברים איך הם התנהלו, אבל יש לי הרהורים אם יש צורך בדבר. יש לנו חובה לעמוד מאחורי ההחלטות של בית המשפט כמי שביקשו אותנו, אבל זה משבש לנו את המשפט ואת סדרו. אנחנו עומדים מאחורי מה שכתבנו, אבל להתעסק עם זה כל פעם מחדש וגוזל הרבה זמן. אם ההגנה לא תתנגד לחקירה נגדית".
לאחר הדיון, השופטים כתבו בהחלטתם כי "ההגנה הודיעה כי מטעמים מעשיים ודיוניים, ובלא לגרוע מצדקת טענותיה לגופם של דברים, להבא אין לה התנגדות שהמדינה תחקור עדים המובאים על-ידי ההגנה, בין אם הופיעו ברשימת עדי התביעה ובין אם לאו, בחקירה נגדית. הובהר כי האמור חל גם על עדותו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט. נוכח הודעה זו, בכוונתנו לנהוג כך מכאן ולהבא, בלא שאנו משנים מהחלטות שנתנו בעבר בבקשות שהוגשו לנו לגבי עדים שהעידו לפנינו".