החלטת השופטים כי מנדלבליט ייחקר רק ב"חקירה חוזרת" היוותה הגבלה משמעותית של הפרקליטות: אחרי עדות עד ב"עדות ראשית" הרי שהצד השני זכאי לחקור אותו ב"חקירה נגדית". אחרי הנגדית, הצד שהביא את העד רשאי לחקור אותו ב"חקירה חוזרת", כאשר לכל סוג חקירה יש מגבלות שונות. בעוד שבעדות ראשית ניתן לשאול שאלות פתוחות בלבד, ולא ניתן להטיח ראיות כהתנגדות לדברי העד, בחקירה נגדית ניתן להעלות את כל סוגי השאלות, לרבות ראיות נגדיות. עם זאת, חקירה חוזרת היא המוגבלת ביותר, שכן ניתן להעלות אך ורק שאלות הבהרה לגבי דברים שכבר אמר.

החלטת השופטים כי מנדלבליט ייחקר רק ב"חקירה חוזרת" היוותה הגבלה משמעותית של הפרקליטות: אחרי עדות עד ב"עדות ראשית" הרי שהצד השני זכאי לחקור אותו ב"חקירה נגדית". אחרי הנגדית, הצד שהביא את העד רשאי לחקור אותו ב"חקירה חוזרת", כאשר לכל סוג חקירה יש מגבלות שונות. בעוד שבעדות ראשית ניתן לשאול שאלות פתוחות בלבד, ולא ניתן להטיח ראיות כהתנגדות לדברי העד, בחקירה נגדית ניתן להעלות את כל סוגי השאלות, לרבות ראיות נגדיות. עם זאת, חקירה חוזרת היא המוגבלת ביותר, שכן ניתן להעלות אך ורק שאלות הבהרה לגבי דברים שכבר אמר.

החלטת השופטים כי מנדלבליט ייחקר רק ב"חקירה חוזרת" היוותה הגבלה משמעותית של הפרקליטות: אחרי עדות עד ב"עדות ראשית" הרי שהצד השני זכאי לחקור אותו ב"חקירה נגדית". אחרי הנגדית, הצד שהביא את העד רשאי לחקור אותו ב"חקירה חוזרת", כאשר לכל סוג חקירה יש מגבלות שונות. בעוד שבעדות ראשית ניתן לשאול שאלות פתוחות בלבד, ולא ניתן להטיח ראיות כהתנגדות לדברי העד, בחקירה נגדית ניתן להעלות את כל סוגי השאלות, לרבות ראיות נגדיות. עם זאת, חקירה חוזרת היא המוגבלת ביותר, שכן ניתן להעלות אך ורק שאלות הבהרה לגבי דברים שכבר אמר.

סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עמית חדד, אמר כי לעתירת הפרקליטות לבג"ץ "אין שום סיכוי. שיחקרו את היועץ עם ברנר בשיניים. למה אני צריך את הבג"ץ הזה שיעקרו לו שיניים וישרפו לו רגליים? אתמול בזבזנו המון שעות ביחס להקשר הזה איך נכון לטפל בעניין. נגמר הסיפור, אמרנו שיחקרו אותו כאוות נפשם, אנחנו נתנגד נקודתית לשאלות".

סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עמית חדד, אמר כי לעתירת הפרקליטות לבג"ץ "אין שום סיכוי. שיחקרו את היועץ עם ברנר בשיניים. למה אני צריך את הבג"ץ הזה שיעקרו לו שיניים וישרפו לו רגליים? אתמול בזבזנו המון שעות ביחס להקשר הזה איך נכון לטפל בעניין. נגמר הסיפור, אמרנו שיחקרו אותו כאוות נפשם, אנחנו נתנגד נקודתית לשאלות".

סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עמית חדד, אמר כי לעתירת הפרקליטות לבג"ץ "אין שום סיכוי. שיחקרו את היועץ עם ברנר בשיניים. למה אני צריך את הבג"ץ הזה שיעקרו לו שיניים וישרפו לו רגליים? אתמול בזבזנו המון שעות ביחס להקשר הזה איך נכון לטפל בעניין. נגמר הסיפור, אמרנו שיחקרו אותו כאוות נפשם, אנחנו נתנגד נקודתית לשאלות".