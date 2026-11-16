היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביקשה מבית המשפט לדחות את הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שבו נתבקשה להתייצב ביום רביעי. השופטים אישרו, והדיון נדחה בשבוע.
ביום שלישי הורה בית המשפט המחוזי לבהרב-מיארה להתייצב בדיון, חרף התנגדותה לכך. לדברי השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, "לאחר ששקלנו את עמדת היועמ"שית, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה. הטעם לכך הוא שעל מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".
שבוע קודם לכן הודיעו נציגי הפרקליטות בבית המשפט כי בהרב-מיארה לא תתייצב לדיונים, אחרי בקשת הסנגורים והצטרפות השופטים להצעה שתעשה זאת. התובעת יהודית תירוש אמרה כי היא מתנגדת לכך: "היועמ"שית פועלת בתיקי התביעה וגם בתיק חשוב זה באופן מסודר, ועל פי תהליך זה הפרקליטים מטעמה מוסמכים - בוודאי בתיק זה. צוות שמעביר באופן תדיר את המתרחש באולם וכמובן את אמרות ההרכב הנכבד. הצוות הזה מוכן לכל דבר שתראו לנכון. אלו יבחנו ונבחנים תמיד בכובד ראש. היום המשנה לפרקליט המדינה לא נמצא כאן, אבל בשבועות הבאים הוא יהיה כאן והוא הנציג הבכיר ביותר שנמצא באולם המשפט".
מנגד, עורך דינו של נתניהו עמית חדד, אמר: "זה שהיועמ"שית לא רוצה להגיע לכאן, אפשר בהחלט לזמן אותה. אני חושב שהסמכות בהחלט קיימת. בית המשפט העליון זימן לאחרונה את פרקליט המדינה לדיון אצלו. בתיק הזה עלו דברים לא פחות חשובים ממה שקרה שם וראוי ונכון שהיא תגיע, אבל אני לא מתכוון מעבר להתייחס לדברים".