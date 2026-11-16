לכך. לדברי השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, "לאחר ששקלנו את עמדת היועמ"שית, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה. הטעם לכך הוא שעל מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".

לכך. לדברי השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, "לאחר ששקלנו את עמדת היועמ"שית, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה. הטעם לכך הוא שעל מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".