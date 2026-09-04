ענקית הספורט הגרמנית אדידס מתמודדת ביממה האחרונה עם גל ביקורת וקריאות לחרם ברחבי העולם, בעקבות הבחירה בשליו ביטון, לוחם שאיבד את רגלו לאחר שנפצע מירי נ"ט בגבול עזה במהלך מבצע "שומר החומות", להשתתף בקמפיין הישראלי של החברה המיועד לאנשים עם קטיעות והבדלים בגפיים. ההאשטאג #BoycottAdidas הופץ ברשתות החברתיות, ופוסטים נגד החברה צברו מאות אלפי ואף מיליוני צפיות.

גלריה "אדידס מתעלמת מילדה קטועת רגל מעזה"

במרכז הסערה עומד שירות ה-Single Shoe Service של אדידס, שמאפשר למי שזקוק לנעל אחת בלבד לרכוש אותה ב-50% ממחירו של זוג מלא. השירות אינו יוזמה שנוצרה במיוחד עבור ישראל או עבור חיילים, אלא אדידס מפעילה אותו מאז ינואר השנה ביותר מ-20 מדינות באירופה, ובחודשים האחרונים הרחיבה אותו גם לישראל.

לצורך קידום השירות בישראל נבחר ביטון, ששירת כלוחם בגדוד 931 של חטיבת הנח"ל. ב-12 במאי 2021, במהלך "שומר החומות", הוא נפצע באורח קשה לאחר שטיל נ"ט שנורה מרצועת עזה פגע ברכב צבאי סמוך לגבול. באירוע נהרג חברו ליחידה, סמ"ר עומר טביב . לאחר כמה ניתוחים נקטעה רגלו השמאלית של ביטון, ובהמשך הוא עבר שיקום וחזר לרוץ באמצעות פרוטזה.

לוגו מדמם וקריאה לחרם

"לקח חלק ברצח העם בעזה"

ב-26 באוגוסט פרסם ביטון באינסטגרם את שיתוף הפעולה עם אדידס וסיפר כי מאז שחזר לרוץ נאלץ בכל פעם לרכוש זוג נעלי ריצה, אף שבפועל הוא משתמש בנעל אחת בלבד. הוא הגדיר את השקת השירות בישראל כהגשמת חלום, והסביר כי מבחינתו מדובר במהלך שמאפשר לעולם להתאים את עצמו לצרכים של אנשים עם מוגבלות - ולא לדרוש מהם תמיד להתאים את עצמם אליו.

אלא שתוך ימים הפכה הבחירה בו למוקד של מתקפה מצד פעילים וחשבונות פרו-פלסטיניים. אחד הפרסומים הבולטים ביותר הגיע מחשבון LPC - Land Palestine ב-X, שטען כי אדידס בחרה חייל ישראלי שאיבד את רגלו במהלך המלחמה בעזה לקידום הקמפיין. הפוסט צבר קרוב לארבעה מיליוני צפיות, אלפי שיתופים ואלפי תגובות. יש לציין כי ביטון איבד את רגלו בעקבות ירי נ"ט לעבר כוח צה"ל באזור הגבול ולא בתוך רצועת עזה, כפי שנטען.

הרשתות החברתיות התמלאו גם בתמונות השוואה וממים המעמידים את ביטון מול ילדים קטועי גפיים מעזה. באחת התמונות שהופצו נראה ביטון רץ עם הפרוטזה לצד ילדה פלסטינית המתניידת בעזרת קביים, תחת הכיתוב: "אדידס ממשיכה להתעלם מילדים קטועי גפיים בעזה". תמונות דומות מופצות ב-X, באינסטגרם ובחשבונות פרו-פלסטיניים נוספים.

"חרם - המעט שאפשר לעשות"

גם חשבון The Resonance פרסם סרטון שבו הוצג השירות באופן מטעה כתוכנית המיועדת ל"חיילים ישראלים שאיבדו רגל בעזה", לצד הקריאה כי חרם על החברה הוא "המעט שאפשר לעשות". הפוסט הופץ בהיקף נרחב והוביל לשורה של פרסומים נוספים תחת ההאשטאג #BoycottAdidas.

באינסטגרם הצטרף לסערה Eye on Palestine, אחד החשבונות הפרו-פלסטיניים הבולטים ברשת. בפוסט שהעלה נטען כי החברה בחרה להבליט חייל ישראלי קטוע רגל ובמקביל מתעלמת מפלסטינים, שאיבדו את גפיהם במלחמה. תוך שעות צבר הפרסום יותר מ-10,000 לייקים וכ-1,300 תגובות, שרבות מהן כללו קריאות "Boycott" ו-"Boycott Adidas" ותיוג של החשבונות הרשמיים של החברה.

לקריאות לחרם הצטרפו גם דמויות ציבוריות ומשפיענים בעלי קהל גדול. הסופרת והעיתונאית הפקיסטנית פאטימה בוטו, שלה כ-2.4 מיליון עוקבים ב-X, כתבה: "חרם? זה קל"; הפעילה הפלסטינית אביר חטיב הודיעה כי היא "שורפת כל מוצר של אדידס" שברשותה; והמשפיען האמריקני גאי כריסטנסן, שלו כ-3.7 מיליון עוקבים בטיקטוק, הגדיר את הבחירה בביטון "מגעילה" והפיץ את ההאשטאג #BoycottAdidas. גם הסופרות הנד עמרי וסוזן אבו אל-הווא ועיתונאית הספורט ליילה חאמד הצטרפו למתקפה.