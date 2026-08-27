יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, הודיע הערב (יום חמישי) לראשונה באופן רשמי כי אם המפלגה תעבור את אחוז החסימה - היא תמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה.
"שואלים אותי - אתה עם ביבי או לא עם ביבי?", אמר וינטר. "אז אני עונה - אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין ומנהיג מחנה הימין הוא נתניהו. רק עליו נמליץ, אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד".
לדברי וינטר - ועל אף שהשותפים במחנה נתניהו הם המפלגות החרדיות - "חרדים ישולבו בצה״ל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם". בנוסף, אמר כי "תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה מעזה", מבלי לפרט אילו מדינות יסכימו לקבל את העזתים, אחרי שכולן סירבו.
יו"ר המפלגה, שנוקט קו ביקורתי כלפי המחנה שבו הכריז כי ייקח חלק, הוסיף כי יחד איתו בקואליציה תהיה "הסברה אמיתית ולא רק משרד הסברה", וכי "תהיה כאן הכרעה ולא הכלה. מה שהיה לא יהיה".