"שואלים אותי - אתה עם ביבי או לא עם ביבי?", אמר וינטר. "אז אני עונה - אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין ומנהיג מחנה הימין הוא נתניהו. רק עליו נמליץ, אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד".