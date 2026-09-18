אימו של החשוד אמרה ל-ynet: "ליבי עם האם השכולה בצד השני, אבל הבן שלי נפל קורבן להסתה גדולה. הוא חונך לאהבת האדם האחר - הוא רצה לבנות בית ונפל קורבן להסתה וכמעט עשו בו לינץ׳. ירו בו כי חשבו שהוא מחבל, הוא ברח רגלית משם וזרקו עליו אבנים. הוא ניצל בנס".

אימו של החשוד אמרה ל-ynet: "ליבי עם האם השכולה בצד השני, אבל הבן שלי נפל קורבן להסתה גדולה. הוא חונך לאהבת האדם האחר - הוא רצה לבנות בית ונפל קורבן להסתה וכמעט עשו בו לינץ׳. ירו בו כי חשבו שהוא מחבל, הוא ברח רגלית משם וזרקו עליו אבנים. הוא ניצל בנס".

אימו של החשוד אמרה ל-ynet: "ליבי עם האם השכולה בצד השני, אבל הבן שלי נפל קורבן להסתה גדולה. הוא חונך לאהבת האדם האחר - הוא רצה לבנות בית ונפל קורבן להסתה וכמעט עשו בו לינץ׳. ירו בו כי חשבו שהוא מחבל, הוא ברח רגלית משם וזרקו עליו אבנים. הוא ניצל בנס".