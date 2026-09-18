בבית משפט השלום בחיפה הוארך הערב (שישי) עד יום שלישי הקרוב מעצרו של הנהג בן ה-21 מכפר מנדא שחשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה הלילה בחדרה. עטיה הובא למנוחות בבית העלמין ביישובו איתמר שבשומרון.
אימו של החשוד אמרה ל-ynet: "ליבי עם האם השכולה בצד השני, אבל הבן שלי נפל קורבן להסתה גדולה. הוא חונך לאהבת האדם האחר - הוא רצה לבנות בית ונפל קורבן להסתה וכמעט עשו בו לינץ׳. ירו בו כי חשבו שהוא מחבל, הוא ברח רגלית משם וזרקו עליו אבנים. הוא ניצל בנס".
במהלך הדיון בבית המשפט התברר כי מי שירה לאחר הדריסה טרם נעצר. נציג המשטרה אמר בדיון: "לא אפרט לגבי סרטונים שאנחנו בודקים ממצלמות האבטחה במקום״. עורך דינו של החשוד יוסף שלבי אמר: "מרשי ניצל מלינץ'".
עמיחי עטיה, נער בן 17 מהיישוב איתמר ותלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, נדרס למוות בחניון מתחם הקניות "מול החוף וילג'" בחדרה. הטרגדיה התרחשה ברקע מעמד תפילת סליחות המוני שנערך במקום. הנהג הפוגע טען בחקירתו כי חש בסכנה לחייו ונמלט מהמקום בנסיעה מהירה.
בשעות הצהריים, אביו של החשוד אמר ל-ynet: "אנחנו משפחה שקטה ולא קשורים לשום בעיות או לסכסוכים. הבן שלי עובד בחלוקת ירקות לבתי עסק, והוא כל הזמן עסוק בעבודה. ממה שהבנו, הוא הגיע לחדרה ואז הרגיש בסכנה בגלל צעירים שהתחילו לזרוק מילים, ובעקבות זאת אירעה תאונת דריסה שלא הייתה מכוונת. באותו רגע גם ירו לעברו, ועד עכשיו אנחנו לא יודעים שום דבר על מצבו". האב הוסיף: "אני מבקש מכל מי שמנסה להסית נגדו להפסיק את זה. מה שקרה, לפי מה שאנחנו יודעים, היה אירוע לא מכוון ולא מתוכנן. תשאלו עלינו בכל מקום ותשמעו דברים טובים על המשפחה שלנו".
מאות רבות של חברים ובני משפחה ליוו את הנער עמיחי עטיה ז"ל בדרכו האחרונה בבית העלמין באיתמר. חברו יצחק סילברס ספד לו: "עמיחי איך אפשר לסכם אותך במילים אח שלי כמה דברים טובים אני יכול לכתוב לך אבל אי אפשר להפסיק לבכות".
אחיו של עמיחי,דרור, נשא הספד מרגש ואמר: "עמיחי היקר, אהוב ליבי - אח יקר וחבר יקר. אני ואתה היינו ביחד כל החיים עד השעות האחרונות שלך. היינו בגן ביחד, היינו בבית הספר ביחד, עשינו טיולים והכל ביחד אני מרגיש שמאז שנולדנו היה בינינו קשר מצוין. אפילו כשהיית רחוק ממני, הייתה אהבה והיה געגוע".