רף הכושר החדש שיוגדר עבור משרתי המילואים, נחשף במסמך שהופץ בצה"ל. על פי ההנחיות - שעוד נמצאות בהליכי הטמעה - בכדי לשמור על כשירות, כל חייל וחיילת במילואים יידרשו לאימונים לפני תעסוקה, הכוללים מבדקי כושר בסיסיים, תרגול ירי במאמץ - ומסע עם ציוד מלא.

גלריה רף כושר חדש למילואימניקים ( צילום: חטיבת יהונתן )

מבדק הכושר הבסיסי שיוגדר יכלול ריצת 3 ק"מ בקצב של 18 דקות לגברים ו-20 דקות לנשים, עליות מתח - 3 חזרות לגברים ו-3 חזרות עם גומיה לנשים, מקבילים - 5 חזרות לגברים ו-5 חזרות עם גומיה לנשים. זאת לצד מדידות והיקפים, בכל אימון לפני תעסוקה.

בנוסף לכך, יידרשו המשרתים לתרגל ירי במאמץ בציון סף של 70, בכל אימון לפני תעסוקה, וכן הליכה מבצעית עם ציוד מלא (מסע) למרחק 10-8 ק"מ - בהתאם לסרגל מאמצים שיותאם למשרת/ת. עוד יידרשו המשרתים להשתתף במרוץ אחת לשנה (באורך של 5 ק"מ או 10 ק"מ); וכן ביום ספורט, כושר ובריאות בימי העיבוד - שיכלול אימונים פונקציונאליים, הרצאה, אימון פילאטיס וריצת פתיחת יום.

המסמך הופץ תחת הכותרת "הנחיות קצין מילואים ראשי - יעדים לכשירות לוחמי ולוחמות המילואים", וחתום ע"י קצין מילואים ראשי, תת-אלוף בני בן ארי. הגורם המקצועי שילווה את זה הוא אזרח עובד צה"ל, שמונה לתפקיד החדש "קצין אימון גופני של מערך המילואים". זאת מתוך ההבנה שמשרתי המערך לוקחים חלק משמעותי ובלתי נפרד מפעילות צה"ל, ואינטנסיביות השירות היא לא כבעבר.

מתוך מסמך "הנחיות קצין המילואים הראשי". לרוץ 3000 ב-18 דקות

פיילוט שכבר נערך בחטיבת מילואים, זכה לתוצאות טובות - על פי גורם מקצוע - אך עם מקום לשיפור. בהמשך צפוי להתקיים פיילוט נוסף, שיבחן את היכולות כיום בשטח. ראוי להדגיש כי המטרה בדרישות, שבהמשך עתידות להפוך למחייבות, היא לבנות לכל לוחם או לוחמת שלא עומדים כיום ברף תוכנית אישית שתסייע להם לשפר ביצועים - כלומר, לא תהיה הדחה של לוחמים שלא יעמדו בקריטריונים.

לשם השוואה, באפריל 2023 הפיצו בצה"ל דרישות כושר גופני עבור לוחמים ולוחמות בשירות סדיר. לפיו בריצת 3 ק"מ לוחמים נדרשים לציון של 14:29 דקות לפחות, ולוחמות לציון של 18:42 דקות לפחות. ריצת 150 מטר, לוחמים נדרשים להשלים בדקה ושנייה, לוחמות נדרשות להשלים בדקה ו-9 שניות. נוסף למרכיב האירובי והאנ-אירובי, נדרשים הלוחמים ולוחמות לעליית מתח (7 ללוחמים, 4 ללוחמות עם גומיה לפחות), מקבילים (לפחות 8-7 ללוחמים, מספר זהה עבור לוחמות עם גומיה), והרמה מהרצפה (8 ללוחמים ולוחמות לפחות).

"הכושר הוא בשבילם - לא נגדם"

עקיבא, אזרח עובד צה" שמשמש כקצין אימון גופני של מערך המילואים, סיפר ל-ynet על התוכנית: "מאז מלחמת יום כיפור אומרים שהמילואים לא בכושר. אבל היום כבר אי אפשר להגיד נשלח את המילואימניקים הביתה ויהיה בסדר, אנחנו ממשיכים לקרוא להם כל הזמן, הם כמו עוד צבא סדיר. לכן חשוב לתת להם מענה גם בתחום הכושר".

עקיבא, הראשון שממלא את תפקיד אחראי הכושר של משרתי ומשרתות המילואים, הוסיף: "זה תקן שראש אכ"א קבע, יושב תחת קצין מילואים ראשי. לא מובן מאליו, מבינים כמה חשוב להשקיע במילואים".

פיילוט ראשוני כבר הושלם בחטיבה 16, ובעתיד צפוי להגיע גם לחטיבה 3 ולהתרחב הלאה. "עשינו מבדק כושר בשיטה של עבר לא עבר וציון אישי. זה עבד טוב אבל יש תמיד מה לשפר. המטרה לרתום את אנשי המילואים - הכושר הוא בשבילם, לא נגדם. רוצה שיסתכלו על זה כגורם מוטיבציוני. בהתחלה הם שואלים 'מה?' ובסוף אומרים 'תודה'", סיפר.

מבחינת עקיבא, בהשוואה למדדים אליהם נדרשים לוחמים צעירים יותר ממרבית משרתי המילואים, טען כי "אין פקטור גיל. אלוף ישראל במרתון השיג תוצאה של 6.40 דקות לק"מ - לגברים זה לא קשה, זה בינוני-קליל. היה לנו תוצאות טובות בהתנסות, ללוחמים הסדירים הדרישה יותר קשוחה".