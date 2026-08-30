העיתונאים שהותקפו אתמול (שבת) בשומרון היו מרשת NBC. רעולי פנים יהודים תקפו את צוות הרשת האמריקנית בכפר ג'אלוד הסמוך לקוסרה, שם ראיין אישה פלסטינית שסיפרה שמתנחלים אילצו אותה לעזוב את ביתה. הרשת מסרה כי הכתב מאט בראדלי, שני אנשי צוות נוספים והאישה שאותה ראיינו קיבלו טיפול בעקבות הפציעות שנגרמו להם בתקיפה.

התיעוד שהפיצה הרשת האמריקנית ( צילום: NBC News )





הצוות שהיה במקום תיעד התקיפה שלו. בסרטון נראים רעולי הפנים מתקרבים אליהם ברכב, יוצאים ממנו כשהם אוחזים באלות ומכים את כלי הרכב של הצוות. בסוכנות הידיעות AP - שדיווחיה מתפרסמים ככתבם וכלשונם באלפי אתרי חדשות ברחבי העולם - ציינו כי צה"ל מסרה בתגובה שהוא "מודע לדיווחים על פציעת פלסטינים, בהם אישה פלסטינית שסבלה מפציעות שאינן מסכנות חיים ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי", אך מבלי להתייחס לתקיפת צוות NBC.

בסוכנות הידיעות אמרו כי מדובר בתקיפה שהיא חלק מ"גל הולך וגובר של אלימות מצד מתנחלים בגדה המערבית". לצד זאת, צוין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האלימות באופן חריג בשבת, כשהוא "נתון לביקורת אמריקנית חריפה בשל תקיפות המתנחלים".

באתר הרשת צוין כי האישה שרואיינה היא עאידה אחמד עבדאללה (51). "הצוות עשה את דרכו במורד גבעה לעבר הבית. מכונית אפורה בעלת לוחית רישוי ישראלית נסעה לאחור במעלה הגבעה לעברם", תואר לצד התיעוד. "גבר רעול פנים לבוש חליפת טרנינג כחולה, שאחז במקל, נשען החוצה מחלון המושב האחורי של המכונית בזמן שהתקרבה. כשהמכונית נעצרה, לפחות ארבעה גברים לבושים בבגדים כהים ופניהם מכוסות יצאו ממנה בזינוק, היכו במקלות את עבדאללה ואת אנשי הצוות והשליכו לעברם אבנים".

בראדלי עצמו אמר כי רעולי הפנים "קפצו החוצה, הרביצו לנו, ואז קפצו בחזרה למכונית". מפיקה מהרשת שהייתה במקום סיפרה: "פתאום הגיעה אלינו מכונית. למתנחלים היו מקלות. ראיתי אקדח, אבל הם לא השתמשו בו". אחד הצלמים, פלסטיני המתגורר באזור, אמר לרשת: "לא ציפינו לזה, שהם יבואו לתקוף. היינו באמצע אזור פלסטיני, ליד בתים פלסטיניים".

בתוך כך, דווח בסוכנות הידיעות כי מתנחלים תפסו פעיל בריטי בכפר פלסטיני והחזיקו אותו נעול במחסן לפני שהעבירו אותו לידי המשטרה. לטענת עורכת דינו ענבר שקד ורדי המתנחלים החזיקו אתמול את פין ג'וג'ין במשך חצי שעה. ב-AP ציינו כי בתיעוד התקרית נראים שני מתנחלים, כשאחד מהם חמוש, משתלטים על ג'וג'ין ומובילים אותו הרחק מהכפר.