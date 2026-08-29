כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו מוקדם יותר (שבת) לעיירה קוסרה שבשומרון אחרי ש"עשרות פורעים" יהודים שהגיעו למקום והחלו ליידות אבנים "לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים", לשון דוברות צה"ל ומג"ב. "עם הגעת הכוחות, זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית", נכתב. כמו כן, הפורעים תקפו עיתונאים זרים, השליכו אבנים וניפצו את שמשת רכבם. לפי שעה לא נעצר אף פורע.
בצה"ל ושב"כ עדכנו כי מוכר דיווח על פלסטינים שנפצעו, ובהם אישה פלסטינית שנפצעה ב"אורח לא דחוף" ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. נמסר כי "הכוחות פעלו תחילה להוצאת הפורעים מהבית ולהפרדה בין האוכלוסיות וזאת במטרה להגן על יושבי הבית".
כוחות הביטחון החרימו רכבים של הפורעים היהודים שלפי החשד שימשו אותם להגעה לכפר, ואלו מועברים לצד ממצאים נוספים שנאספו בשטח על ידי הכוחות, לידי מחוז ש"י במשטרה, במסגרת חקירה שהחלה. מקוסרה הפורעים המשיכו לכפר ג'אלוד הסמוך, וצה"ל מסר: "כוחות צה"ל ומג"ב ממשיכים לפעול במרחב הכפרים קוסרה וג'אלוד שבחטיבת שומרון למניעת התפרעויות והשבת הסדר למרחב. צה"ל מגנה בתוקף כל סוג של אלימות", נמסר.
הפלסטינים מצידם דיווחו על ירי מצד המתנחלים ועל כיתור של כמה בתים, ובמקביל על השלכת רימוני גז מדמיע מצד כוחות צה"ל שהגיעו למקום. בנוסף, דווח על על שישה פלסטינים עצורים, בעוד שצה"ל ומג"ב לא עדכנו על עצורים. כמו כן, הפלסטינים דיווחו כי מתנחלים הציתו אש בין ג'אלוד וקוסרה. במקביל, הפלסטינים דיווחו כי מתנחלים הגיעו עם עדרי צאן על הכניסה המערבית לכפר אל-מועייר שמצפון-מזרח לרמאללה.
ראש מועצת קוסרה סיפר כי "עשרות מתנחלים תקפו בני משפחה שהגיעו לביתם שבבנייה באזור ראס אל-עין בכפר קוסרה, הקיפו אותם ויידו לעברם אבנים. כמה מבני המשפחה נפצעו. כוחות צה"ל השליכו רימוני גז לעבר צעירים ותושבים שניסו להגיע למקום כדי לסייע למשפחה ולחלץ אותה מהבית".
האירוע בקוסרה מתרחש שבועות אחרי שבמקום הוקם מאחז ליד בתי פלסטינים, שהיווה שלוחה של המאחז תל תלפיות, וגרר סערה בינלאומית והתערבות של הבית הלבן. חיילי צה"ל תועדו אז מתפללים ליד המתנחלים, והאירוע הפך למצור שנמשך ימים. בהמשך צה"ל ניסה לפנות את המאחז וטען כי ה"סככה" שהוקמה במקום פונתה, אך הרהיטים במקום נותרו והיהודים לא עזבו. גדוד צה"ל נוסף הוקפץ לאזור לטיפול בפורעים, ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי כינה אותם טרוריסטים ישראלים. כעבור יממה נוספת כוחות הביטחון הגיעו למקום לפנות שוב את המאחז.