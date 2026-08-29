כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו מוקדם יותר (שבת) לעיירה קוסרה שבשומרון אחרי ש"עשרות פורעים" יהודים שהגיעו למקום והחלו ליידות אבנים "לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים", לשון דוברות צה"ל ומג"ב. "עם הגעת הכוחות, זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית", נכתב. כמו כן, הפורעים תקפו עיתונאים זרים, השליכו אבנים וניפצו את שמשת רכבם. לפי שעה לא נעצר אף פורע.

כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו מוקדם יותר (שבת) לעיירה קוסרה שבשומרון אחרי ש"עשרות פורעים" יהודים שהגיעו למקום והחלו ליידות אבנים "לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים", לשון דוברות צה"ל ומג"ב. "עם הגעת הכוחות, זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית", נכתב. כמו כן, הפורעים תקפו עיתונאים זרים, השליכו אבנים וניפצו את שמשת רכבם. לפי שעה לא נעצר אף פורע.

כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו מוקדם יותר (שבת) לעיירה קוסרה שבשומרון אחרי ש"עשרות פורעים" יהודים שהגיעו למקום והחלו ליידות אבנים "לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים", לשון דוברות צה"ל ומג"ב. "עם הגעת הכוחות, זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית", נכתב. כמו כן, הפורעים תקפו עיתונאים זרים, השליכו אבנים וניפצו את שמשת רכבם. לפי שעה לא נעצר אף פורע.

בצה"ל ושב"כ עדכנו כי מוכר דיווח על פלסטינים שנפצעו, ובהם אישה פלסטינית שנפצעה ב"אורח לא דחוף" ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. נמסר כי "הכוחות פעלו תחילה להוצאת הפורעים מהבית ולהפרדה בין האוכלוסיות וזאת במטרה להגן על יושבי הבית".

בצה"ל ושב"כ עדכנו כי מוכר דיווח על פלסטינים שנפצעו, ובהם אישה פלסטינית שנפצעה ב"אורח לא דחוף" ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. נמסר כי "הכוחות פעלו תחילה להוצאת הפורעים מהבית ולהפרדה בין האוכלוסיות וזאת במטרה להגן על יושבי הבית".

בצה"ל ושב"כ עדכנו כי מוכר דיווח על פלסטינים שנפצעו, ובהם אישה פלסטינית שנפצעה ב"אורח לא דחוף" ופונתה על ידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. נמסר כי "הכוחות פעלו תחילה להוצאת הפורעים מהבית ולהפרדה בין האוכלוסיות וזאת במטרה להגן על יושבי הבית".

כוחות הביטחון החרימו רכבים של הפורעים היהודים שלפי החשד שימשו אותם להגעה לכפר, ואלו מועברים לצד ממצאים נוספים שנאספו בשטח על ידי הכוחות, לידי מחוז ש"י במשטרה, במסגרת חקירה שהחלה. מקוסרה הפורעים המשיכו לכפר ג'אלוד הסמוך, וצה"ל מסר: "כוחות צה"ל ומג"ב ממשיכים לפעול במרחב הכפרים קוסרה וג'אלוד שבחטיבת שומרון למניעת התפרעויות והשבת הסדר למרחב. צה"ל מגנה בתוקף כל סוג של אלימות", נמסר.

כוחות הביטחון החרימו רכבים של הפורעים היהודים שלפי החשד שימשו אותם להגעה לכפר, ואלו מועברים לצד ממצאים נוספים שנאספו בשטח על ידי הכוחות, לידי מחוז ש"י במשטרה, במסגרת חקירה שהחלה. מקוסרה הפורעים המשיכו לכפר ג'אלוד הסמוך, וצה"ל מסר: "כוחות צה"ל ומג"ב ממשיכים לפעול במרחב הכפרים קוסרה וג'אלוד שבחטיבת שומרון למניעת התפרעויות והשבת הסדר למרחב. צה"ל מגנה בתוקף כל סוג של אלימות", נמסר.

כוחות הביטחון החרימו רכבים של הפורעים היהודים שלפי החשד שימשו אותם להגעה לכפר, ואלו מועברים לצד ממצאים נוספים שנאספו בשטח על ידי הכוחות, לידי מחוז ש"י במשטרה, במסגרת חקירה שהחלה. מקוסרה הפורעים המשיכו לכפר ג'אלוד הסמוך, וצה"ל מסר: "כוחות צה"ל ומג"ב ממשיכים לפעול במרחב הכפרים קוסרה וג'אלוד שבחטיבת שומרון למניעת התפרעויות והשבת הסדר למרחב. צה"ל מגנה בתוקף כל סוג של אלימות", נמסר.