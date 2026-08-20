בתקווה שיימצא בחיים, ואחיו דניאל אמר: "אנחנו בימים אינטנסיביים מאוד, עושים כל מאמץ. ביממה האחרונה, מניתוח מצלמות, אנחנו יודעים להגיד שהתקדמנו. ראו תיעוד שלו מוודא שהוא נכנס לקבר של רבי מאיר בעל הנס - ויוצא משם. היום אנחנו מנסים לפצח את זה ולהבין לאן הוא יצא. במקביל יש עוד כיוונים שנבדקים.

בתקווה שיימצא בחיים, ואחיו דניאל אמר: "אנחנו בימים אינטנסיביים מאוד, עושים כל מאמץ. ביממה האחרונה, מניתוח מצלמות, אנחנו יודעים להגיד שהתקדמנו. ראו תיעוד שלו מוודא שהוא נכנס לקבר של רבי מאיר בעל הנס - ויוצא משם. היום אנחנו מנסים לפצח את זה ולהבין לאן הוא יצא. במקביל יש עוד כיוונים שנבדקים.