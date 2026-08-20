גופתו של כתריאל נחמן קינן בן ה-24 מבית שמש, שנעלם לפני כשבוע וחצי בדרכו לצפת, אותרה היום בצהריים (חמישי) ביער שווייץ שליד טבריה. הגופה נשלחה למכון הרפואי באבו כביר, שם ייבחנו נסיבות המוות. משפחתו עודכנה.
נחמן קינן נראה לאחרונה באזור חוף גיא שעל שפת הכנרת, ומשפחתו סיפרה כי הוא נעלם ביום שני אחרי ששלח הודעה לאמו. רק הבוקר עוד ביקשה המשפחה את עזרת הציבור בתקווה שיימצא בחיים, ואחיו דניאל אמר: "אנחנו בימים אינטנסיביים מאוד, עושים כל מאמץ. ביממה האחרונה, מניתוח מצלמות, אנחנו יודעים להגיד שהתקדמנו. ראו תיעוד שלו מוודא שהוא נכנס לקבר של רבי מאיר בעל הנס - ויוצא משם. היום אנחנו מנסים לפצח את זה ולהבין לאן הוא יצא. במקביל יש עוד כיוונים שנבדקים.
"אני דיברתי איתו ביום ראשון שעבר, בערב. הוא אמר לי שהוא יוצא לצפת אבל הוא לא הגיע. לפי האיכונים אנחנו יודעים שהוא הגיע לטבריה, יש איכון סלולרי וגם יודעים לפי הרב. ביום שני שעבר הוא שלח לאמא שלנו הודעה, שאין לו סוללה ולא לדאוג. מאז הוא נעלם ואין איתו שום קשר. אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה צמוד עם המשטרה בתחנת בית שמש, ונמצאים בשטח גם בטבריה וגם בבית שמש. כל פרט מידע יכול לקדם אותנו עוד שלב במציאה שלו: סריקת מצלמות, סריקה רגלית של שטחים או מבנים נטושים, עזרה מכלבנים ועם רחפנים, מתנדבים, חברים מכל הארץ, יחידות איתור נעדרים ו'ידידים'. כל מי שיכול לעזור שיבוא לסייע. הכוח של הציבור עצום".
האזור שבין צפת למירון זכה בעבר לכינוי "משולש ברמודה הישראלי", בעקבות שורה חריגה של מקרי היעלמות באזור לאורך השנים. לא פחות מעשרה בני אדם נעלמו מאז קום המדינה במרחב שבין צפת למושב מירון, ובין המקרים הבולטים נמנים היימנוט קסאו ומוישי קליינרמן. במשטרה הדגישו בעבר כי אין מכנה משותף בין מקרי ההיעלמות. לצד זאת, המאפיינים של האזור עשויים להקשות על החיפושים - שטחים פתוחים ומיוערים, תנאי שטח הרריים ומיעוט יחסי של מצלמות תיעוד.
פורסם לראשונה: 14:54, 20.08.26