המשטרה ביקשה את עזרת הציבור בסוף השבוע האחרון. לפי תיאור המשטרה, גובהו כ-1.74 מטר, שיערו שחור, יש לו זקן שחור ועיניים חומות. הוא לבש חולצה לבנה וחליפה שחורה, מגבעת, תרמיל גב שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה. עוד נמסר כי הוא מרכיב משקפי ראייה ועונד סיכת דגל משיח צהובה, וכי

כל היודע דבר על מקום הימצאו או מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה, לתחנת בית שמש בטלפון 02-9902384, למוקד נעדרים בטלפון 050-899-9884 או למוקדי החפ"ק והמשפחה: 050-2323201 ו-0522770559.