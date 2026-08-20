"ביום שני שעבר הוא שלח לאמא הודעה - ומאז נעלם", סיפר היום (חמישי) דניאל, אחיו של כתריאל נחמן קינן בן ה-24 מבית שמש, שנראה לאחרונה באזור חוף גיא שעל שפת הכנרת, בדרכו לצפת. משפחתו של כתריאל פנתה למשטרה, שכבר פרסמה קריאה לציבור לעזור בחיפושים. מאז, כך סיפר האח בשיחה עם ynet, התקבל האיכון האחרון באזור טבריה.
המשטרה ביקשה את עזרת הציבור בסוף השבוע האחרון. לפי תיאור המשטרה, גובהו כ-1.74 מטר, שיערו שחור, יש לו זקן שחור ועיניים חומות. הוא לבש חולצה לבנה וחליפה שחורה, מגבעת, תרמיל גב שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה. עוד נמסר כי הוא מרכיב משקפי ראייה ועונד סיכת דגל משיח צהובה, וכי כל היודע דבר על מקום הימצאו או מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה, לתחנת בית שמש בטלפון 02-9902384, למוקד נעדרים בטלפון 050-899-9884 או למוקדי החפ"ק והמשפחה: 050-2323201 ו-0522770559.
אחיו דניאל אמר היום כי "אנחנו בימים אינטנסיביים מאוד, עושים כל מאמץ. ביממה האחרונה, מניתוח מצלמות, אנחנו יודעים להגיד שהתקדמנו. ראו תיעוד שלו מוודא שהוא נכנס לקבר של רבי מאיר בעל הנס - ויוצא משם. היום אנחנו מנסים לפצח את זה ולהבין לאן הוא יצא. במקביל יש עוד כיוונים שנבדקים.
"אני דיברתי איתו ביום ראשון שעבר, בערב. הוא אמר לי שהוא יוצא לצפת אבל הוא לא הגיע. לפי האיכונים אנחנו יודעים שהוא הגיע לטבריה, יש איכון סלולרי וגם יודעים לפי הרב. ביום שני שעבר הוא שלח לאמא שלנו הודעה, שאין לו סוללה ולא לדאוג. מאז הוא נעלם ואין איתו שום קשר. אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה צמוד עם המשטרה בתחנת בית שמש, ונמצאים בשטח גם בטבריה וגם בבית שמש. כל פרט מידע יכול לקדם אותנו עוד שלב במציאה שלו: סריקת מצלמות, סריקה רגלית של שטחים או מבנים נטושים, עזרה מכלבנים ועם רחפנים, מתנדבים, חברים מכל הארץ, יחידות איתור נעדרים ו'ידידים'. כל מי שיכול לעזור שיבוא לסייע. הכוח של הציבור עצום".
האח ביקש ש"כל מי שמעריך שראה אותו - פשוט לצלם ולזכור את הנקודה בגוגל מפות. את הנתונים תשלחו אלינו, כמה שיותר מדויק. אין גם הנחיה שלא לפנות אליו, להיפך. משיחה איתו אפשר לקבל יותר אינפורמציה ולנסות להבין מה איתו".
האזור שבין צפת למירון זכה בעבר לכינוי "משולש ברמודה הישראלי", בעקבות שורה חריגה של מקרי היעלמות באזור לאורך השנים. לא פחות מעשרה בני אדם נעלמו מאז קום המדינה במרחב שבין צפת למושב מירון, ובין המקרים הבולטים נמנים היימנוט קסאו ומוישי קליינרמן.
במשטרה הדגישו בעבר כי אין מכנה משותף בין מקרי ההיעלמות. לצד זאת, המאפיינים של האזור עשויים להקשות על החיפושים - שטחים פתוחים ומיוערים, תנאי שטח הרריים ומיעוט יחסי של מצלמות תיעוד.