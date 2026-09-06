שמונה ימים חלפו מאז שהמליצה הוועדה הציבורית המייעצת לאבטח את יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט עד הבחירות על-ידי שב"כ, אלא שוועדת השרים לענייני שב"כ עדיין לא התכנסה לאשר את ההמלצה. בינתיים, בעוד הוועדה גם לא הכריזה על מועד הכינוס העתידי, איזנקוט ממשיך להסתובב עם אבטחה פרטית ששכרה לו מפלגתו.
ועדת השרים כאמור לא קבעה את מועד כינוסה, וחבריה לא קיבלו או מסרו בקשה להתכנס. גורם המעורה בפרטים אמר ל-ynet כי "זה ללא ספק אירוע מוזר. יש עוד פחות מחודשיים לבחירות, וממילא איזנקוט יהפוך לחבר כנסת ויקבל אבטחה מהכנסת".
גם הוועדה המייעצת לאבטחת אישים אמורה להתכנס שוב, הפעם כדי לדון באבטחתו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. גם הפעם עדיין לא נקבע מועד, למרות שבעוד 51 יום כבר יתקיימו הבחירות לכנסת ה-26. מכל ראשי המפלגות גולן נמצא במצב הכי בעייתי, שכן הוא לא חבר כנסת ולא זוכה לאבטחה גם כעת. נפתלי בנט מאובטח על-ידי שב"כ משום שכיהן כראש ממשלה, וכמוהו גם יאיר לפיד, שמאובטח גם בשל היותו יו"ר האופוזיציה. ליברמן זוכה לאבטחה מטעם הכנסת, וכך גם חבר הכנסת מנסור עבאס.
לפי ההערכות סביר שהוועדה המייעצת תמליץ לאבטח גם את יאיר גולן עד הבחירות על-ידי שב"כ, אלא שללא כינוס ועדת השרים ההמלצה מאבדת את טעמה.
אלוף-משנה במיל' רונן כהן, שעומד בראש הוועדה הציבורית המייעצת, אמר כי "אינני יודע מתי ועדת השרים תתכנס, כי אני לא צד בעניין. המשך הדיונים בכל נושא באשר הוא יהיה לאחר כינוס ועדת השרים".
הוועדה המייעצת אישרה כאמור את אבטחת איזנקוט כבר בחודש שעבר, בניגוד לעמדת ראש השב"כ דוד זיני, שעמד על סירובו למרות האיומים הגוברים על המועמד לראשות הממשלה. בתגובה לדרישה שהארגון יאבטח את איזנקוט מסרו בשב"כ כי "אבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שב"כ. יודגש כי שב"כ מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב גדי איזנקוט, ככל שיעלו כאלו".