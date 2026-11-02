השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען היום (שני) כי מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ביקש לראות דם בפיזור הפגנות החרדים שהתקיימו לאחרונה. בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי הפסיק לבצע את מדיניותו מאז הבחירות.
בן גביר השמיע את הטענות בבקשה שהגיש לבג"ץ לביטול צו הביניים שאוסר עליו להתערב בטיפול המשטרה בהפגנות. השר לא צירף פרוטוקולים או הוכחות לטענותיו - ואמר כי יציג הוכחות לבג"ץ. בן גביר ציין בין השאר כי המפכ"ל הורה ישירות לקצינים בשטח להשתמש באלות וברימוני הלם. לפי דבריו, מדובר בהתנהלות אפלייתית.