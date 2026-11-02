השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען היום (שני) כי מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ביקש לראות דם בפיזור הפגנות החרדים שהתקיימו לאחרונה. בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי הפסיק לבצע את מדיניותו מאז הבחירות.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען היום (שני) כי מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ביקש לראות דם בפיזור הפגנות החרדים שהתקיימו לאחרונה. בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי הפסיק לבצע את מדיניותו מאז הבחירות.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען היום (שני) כי מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ביקש לראות דם בפיזור הפגנות החרדים שהתקיימו לאחרונה. בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי הפסיק לבצע את מדיניותו מאז הבחירות.