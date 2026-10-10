המציאות החדשה מחייבת שינוי בתפיסת הביטחון של ישראלים בחו"ל. אין להסתמך על המזל, על תושייה ברגע האמת או על ניסים משמיים. היערכות מוקדמת, שיתוף פעולה בין־ארגוני, מודעות ציבורית ומערכות התרעה אפקטיביות עשויים להיות ההבדל בין אירוע שנמנע לבין אסון. ההגנה על הישראלים מעבר לים חייבת להפוך למשימה לאומית מתמשכת, המותאמת לאופי האיומים המשתנה.