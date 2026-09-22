חבר מושבעים במדינת ורמונט שבארצות הברית הרשיע אמש (יום ב') את ג'ייסון איטון, גבר אמריקני בן 51, בניסיון לרצוח שלושה פלסטינים חודש וחצי אחרי מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023. במהלך משפטו טען איטון לאי-שפיות והסביר את מעשיו בפקודות שקיבל מהמוסד וה-CIA, אולם טענתו נדחתה. למרות המניע הגזעני שייחסו לו הנפגעים, הוא לא הואשם בפשע שנאה.

גלריה ג'ייסון איטון בבית המשפט. בהה קדימה במבט אטום ( צילום: Paul Heintz/The Boston Globe via AP, Pool )

הישאם עוורתאני, שנורה על-ידי איטון והפך משותק מהמותניים ומטה, מעיד עם כאפייה על כתפיו בבית המשפט בוורמונט ( צילום: Glenn Russell/Pool photo via AP )

כוחות ההצלה בזירת הירי בנובמבר 2023. איטון טען שאלוהים ציווה עליו להגן על שכניו היהודים ( צילום: Wayne Savage via AP )

האירוע שבו הורשע איטון התרחש בעיר ברלינגטון שבוורמונט בשעת ערב של 25 בנובמבר 2023: איטון פתח אז באש לעבר הישאם עווורתאני, תחסין עלי אחמד וקינאן עבד אל-חמיד – שלושה סטודנטים אזרחי ארה"ב ממוצא פלסטיני שגדלו בגדה המערבית. הוא ניגש אליהם כשצעדו ברחוב בדרכם לביקור אצל סבתו של עווורתני במהלך חופשת חג ההודיה, שבה לא לומדים, וירה בהם. עווורתאני שותק מהמותניים ומטה, עלי אחמד נפצע בחזהו ועבד אל-חמיד נורה בישבנו בעת שנמלט.

בעת האירוע היו שלושת הצעירים הפלסטינים בני 20 ועטו כאפיות פלסטיניות בשחור-לבן. כשהיורה התעמת איתם עם רדת החשכה הם צעדו ליד קמפוס אוניברסיטת ורמונט ודיברו ביניהם באנגלית ובערבית. הירי עורר בשעתו זעזוע לא רק בברלינגטון אלא גם בגדה המערבית, שם גדלו השלושה והתיידדו כחברים לספסל הלימודים ברמאללה, לפני שעברו לארה"ב לצורך לימודים אקדמיים.

אף שאיטון לא הכחיש כי הוא היורה, לאורך המשפט הוא כפר באשמה, ועורכי דינו ניסו לטעון לאי-שפיות בשל טענותיו שה-CIA והמוסד הורו לו לבצע את הירי והעבירו לו פקודות באמצעות שידורי רדיו FM ושאלוהים ציווה עליו להגן על שכניו היהודים. הוא טען כי את המסרים החל לקבל כשהאזין לתחנה מקומית של רשת הרדיו הציבורית NPR, וכי תחילה היו אלה מסרים מעודדים ומחזקים, אך בהמשך הם הפכו אפלים, והפצירו בו "לצאת ולירות במישהו". טענת האי-שפיות, שאם הייתה מתקבלת הייתה מונעת ממנו עונש מאסר, נדחתה. גזר דינו של איטון יינתן בהמשך, והוא עשוי להישלח למאסר עולם בלי אפשרות לשחרור מוקדם. כך או כך הוא צפוי להיכלא לכל הפחות ל-20 שנה בגין כל סעיף שבו הורשע.

תחסין עלי אחמד, שנפצע בחזהו, עוטה כאפייה במשפטו של איטון בוורמונט ( צילום: Glenn Russell/Pool photo via AP )

קינאן עבד אל-חמיד, הסטודנט השלישי שנפצע מהירי של איטון ( צילום: Glenn Russell/Pool photo via AP )

שלושת החברים מרמאללה עוטי כאפיות לפני הירי ב-2023

במהלך המשפט, שנמשך כשבוע, העידו שלושת הצעירים הפלסטינים ושחזרו כיצד הטיול הרגלי הסתיים בשפיכות דמים. בעת שהוקראה הכרעת הדין אמש בהה איטון קדימה במבט אטום כשהוא עומד לצד עורכי דינו – סנגורים ציבוריים שאותם הוא ניסה לפטר בשבוע שעבר בטענה שההגנה שלו לא הוצגה כראוי. עווורתאני ועלי אחמד האזינו להכרעת הדין מהשורה הראשונה ביציע בית המשפט, והם נראו מחייכים ומחבקים את הסובבים אותם. "הכרעת הדין אינה יכולה להשיב את הגלגל לאחור או למחוק את הטראומה שמשפחותינו עדיין נושאות, אך היא מאשררת דבר מה מהותי: ג'ייסון איטון אחראי למעשיו", אמרה לאחר מכן לכתבים אמו של עווורתאני, אליזבת פרייס.

סנגוריו של איטון, מרגרט יאנש וג'ושוע אוהרה, אמרו במהלך המשפט כי הוא התמודד כל חייו עם בעיות נפשיות, כולל אבחנות של הפרעת קשב וריכוז, פוסט-טראומה, הפרעה דו-קוטבית, דיכאון והפרעת אישיות גבולית, שהגיעו לשיאן בהתקף פסיכוטי לאחר שאיבד את עבודתו באיגוד אשראי שבועיים לפני הירי. התובעת שרה ג'ורג' מצדה אמרה בדברי הסיכום שלה כי איטון הוא נרקיסיסט אך אינו לא-שפוי מבחינה משפטית. היא קבעה כי יש לו תחושת חשיבות עצמית גרנדיוזית וכי הוא חסר אמפתיה, אך היה מודע לחלוטין לאופיים הפלילי של מעשיו.

התובעת שרה ג'ורג'. "הוא נרקיסיסט, אבל לא לא-שפוי" ( צילום: Paul Heintz/The Boston Globe via AP, Pool )

עורכת הדין מרגרט יאנש, שייצגה את איטון. הוא ניסה לפטר אותה ( צילום: Paul Heintz/The Boston Globe via AP, Pool )

למרות הקריאות להאשים את איטון בפשע שנאה לא הוגש נגדו כתב אישום בגין פשע שכזה, והוא הורשע רק בשלוש עבירות של ניסיון לרצח מדרגה שנייה. ההחלטה הזו התקבלה בחוסר שביעות רצון מצד המשפחות, המאמינות כי מניעיו של איטון ברורים לגמרי. במהלך דברי הסיכום שלה במשפט ציינה התובעת ג'ורג' כי ימים אחרי הירי אמר איטון לסנגוריו שהלוואי שסבתו של עווורתאני, שאליה היו כאמור שלושת הפלסטינים בדרכם, הייתה מזהירה אותו שהצעירים "עומדים להתלבש כמו מחבלים" ולצעוד בשכונה שלו, או לחלופין "אומרת להם 'אתם יודעים, אולי עכשיו זה לא זמן מוצלח לחבוש את הדבר הזה על הראש. או הייתה אומרת, 'אתם יודעים, המצב קצת מתוח כשיש בני ערובה אמריקנים בפלסטין, ואנחנו מנסים להחזיר אותם'".

פרייס, אמו של עווורתאני, אמרה על הדברים האלה: "אלה לא היו מילים של אדם שמבולבל לגבי יעד הירי או המניע שלו. אלה היו מילותיו של אדם שראה שלושה צעירים המדברים בשפת ילדותם ולובשים את מה שגרם להם להרגיש קרובים יותר למשפחותיהם ולבתיהם הרחוקים, והחליט להרוג אותם בגלל דעותיו הקדומות".

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