האווירה בכנסת הייתה חגיגית.

עשרות חברי כנסת חדשים התכנסו בהתרגשות במליאה

, מוכנים לומר בחרדת קודש שתי מילים: מתחייב אני. כמו חתן שברכיו רועדות רגע לפני שהוא מזכיר את ירושלים ומרים את רגלו הימנית לשבור את הכוס, הם נעמדו בזה אחר זה והצהירו אמונים למדינת ישראל. את האווירה

ניפץ באחת ראש הממשלה בנימין נתניהו