המושב הראשון של הכנסת ה-26 יוצא לדרך אחרי הצהריים (שלישי), בטקס חגיגי בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג. על אף שגוש השינוי הגיש את החתימות הדרושות להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במתן כהנא ממפלגת ישר!, הקמת ממשלה חדשה טרם נראית באופק.
מאז שעות הבוקר 120 הח"כים הנבחרים - בהם חדשים וכאלה שכיהנו בעבר - הגיעו לטקס חגיגי במשכן, לדש בגדם הוצמד פרח חגיגי וניתנה להם האפשרות להצטלם במתחם מיוחד לתמונת מזכרת עם בני משפחותיהם.
יו"ר ישר! גדי איזנקוט עדכן הבוקר את ראשי גוש השינוי כי יו"ר הכנסת הבא יהיה מתן כהנא ממפלגתו. איזנקוט רצה לשמור תחילה את התפקיד לעצמו, אך לבסוף החליט שלפחות בזמן המגעים להקמת ממשלה, כהנא יחזיק בתפקיד. את ההחלטה קיבל איזנקוט כבר אתמול, בין היתר לנוכח הביקורת על כך שיו"ר כנסת חייב להיות אדם שמכיר את עבודת הכנסת מקרוב.
במסגרת ההסכמות בגוש השינוי סוכם גם על זהות המועמדים לתפקידים הבאים: המועמד לראשות הוועדה המסדרת של הכנסת הוא רועי פולקמן, יו"ר סיעת ישר!, המועמד לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון יהיה שר הביטחון לשעבר, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן - ולתפקיד יו"ר ועדת הכספים מיועדת לירן אבישר בן חורין ממפלגת ביחד - שאם אכן תיבחר תהיה האישה הראשונה בתפקיד.