הסנגורים ב משפט נתניהו , עו"ד זק חן שמייצג את שאול אלוביץ' ועו"ד עמית חדד שמייצג את ראש הממשלה נתניהו, ביקשו הבוקר (חמישי) מהרכב השופטים לזמן את היועמ"שית גלי בהרב-מיארה לדיון על המשך תיק 4000 "עד שייצא עשן לבן". השופטים חשפו בתגובה שחשבו על הצעד הזה בעצמם: "האמת שהתפרצתם לדלת פתוחה", אמרו, "כי שקלנו את זה לפני אבל הפרקליטות התנגדה".

התובעת ניצן וולקן מהפרקליטות הביעה תמיהה: "היועמ"שית הנוכחית?! שחבריי יסבירו מכוח מה צריכה להיות מזומנת לכאן?". ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן התייחסה לבקשה לזימון היועמ"שית: "למה אי אפשר לזמן אותה? בתיק הזה יש הרבה דברים לא רגילים".

תוזמן לדיון? בהרב-מיארה ( צילום: עמית שאבי )

השופט עודד שחם הוסיף: "הבקשה מבוססת על הבנה שמי שאחראי מלמעלה על ניהול ההליך הזה היא היועמ"שית. אם רוצים לנהל דיאלוג תכליתי יכול להיות שצריך להתנהל מולה. אני יכול להגיד לגברתי, ההגנה אולי נכנסה לדלת פתוחה, כי שקלנו את זה לפני לא עשינו את זה".

לדבריו, "זה ניסיון לראות איך מתקדמים בסיטואציה שיש כאן. איך אנחנו רואים את הדברים לפי מה שכבר עברנו, וזה הכול, אני לא אומר 'כן' ולא אומר 'לא', לא קיבלנו החלטה, אומרים ששמענו את הדברים האלה זה לא היה לגמרי מופרך".

התובעת וולקן הסכימה כי "היועמ"שית אחראית מלמעלה ואנחנו שלוחיה כאן בבית המשפט. המסרים, מהלך הדיונים ומה שבימ"ש מפנה - מועברים לגורמים הרלוונטיים". לכך השיב השופט שחם: "אנחנו סברנו שהדיאלוג הזה צריך להתנהל בצורה יותר ישירה. לא צריך סימני שאלה או קריאה אבל שווה לשקול את זה".