על רקע חידוש חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן הלילה , סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס לא שלל היום (שני) מחסור במלאי התחמושת או פגיעות אמריקנית באזורים אחרים בעולם לנוכח התמשכות המערכה נגד הרפובליקה האיסלאמית. עם זאת, האשים בכך את הממשל הקודם של ג'ו ביידן וטען כי הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ פועל לשיפור המצב.

מחסור בחימושים? ביידן אשם. ג'יי די ואנס ( צילום: Vincent Alban / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ואנס אמר בהקשר זה: "אני חושב שארצות הברית נמצאת כיום בעמדה חזקה כפי שהייתה אי פעם, ותחת הנהגתו של הנשיא אנחנו רק נתחזק. בהחלט ראינו בתקופת ממשל ביידן שהצבא סבל מתת השקעה וממחסור במשאבים, ואנחנו מתקנים את זה מדי יום".

ואנס הוסיף: "ברור שזה משהו שמדאיג אותנו, אבל הוא מדאיג אותנו בגלל שנים ארוכות של השקעה חסרה בצבא. זה בדיוק אחד הדברים שנשיא ארצות הברית פועל לתקן". נזכיר שלפני כחודש דווח ב"ניו יורק טיימס" כי טראמפ שקל "מתקפה מאסיבית" חדשה על איראן, אבל אז בכירים בפנטגון הזהירו אותו מכך, בשל מחסור במיירטים וההערכה כי ארצות הברית תתקשה להתמודד עם תגובה איראנית חזקה לתקיפה.

ב"וושינגטון פוסט" אף דווח אתמול כי מפקדים בכירים בצבא ארה"ב הזהירו את שר ההגנה פיט הגסת' כי לא ניתן להמשיך לאורך זמן במבצעים רחבי ההיקף נגד איראן, וכי המשך ריכוז הכוחות במזרח התיכון עלול לפגוע ביכולתו של הצבא האמריקני להתמודד עם איומים במקומות אחרים בעולם - ובכלל זה להגן על ארה"ב עצמה.

סרטון ה-AI של טראמפ ( צילום: מתוך חשבון ה-Truth Social של טראמפ )

ואנס נשאל על סרטון ה-AI שהנשיא טראמפ פרסם היום ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו, שבו נראה אי מופצץ מהאוויר. לצד הסרטון כתב טראמפ כי "האי חארג מופצץ לרסיסים". על כך השיב סגן הנשיא: "אתם יודעים שהנשיא אוהב קצת לשבור שגרה (Switch it up) ברשתות החברתיות. הוא שיגר מסר לאיראנים".

באיראן עצמה ניסו להקטין את חילופי המהלומות עם ארצות הברית הלילה, אך באותה נשימה המשיכו בדברי הרהב והאיומים נגד ארה"ב. סגן שר החוץ האיראני כאזם גריב אבאדי אמר כי "הכוחות הוכיחו שכל פעולה המאיימת על שלמותנו הטריטוריאלית - ללא קשר להיקפה - תיענה בתגובה נחרצת ביותר".

מפקד ההגנה האווירית של מטה חאתם אל-אנביא המשותף, עלי רזא אל-האמי, התריע כי "אם האויב יעשה טעות כלשהי נגד איראן, נשפיל אותו", ונשיא איראן מסעוד פזשכיאן הוסיף, בעת שביקר בקירגיסטן עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, כי "הצד האמריקני לא עמד בהתחייבויותיו".

בהמשך טען: "אנחנו ממשיכים לנסות להשיג הסכמה והבנה ומאמינים כי המשך המלחמה לא לטובתנו, לא לטובת האזור - ולא לטובת האנושות. אנחנו מאמינים כי הפתרון לבעיות הקיימות הוא דיאלוג ושיתוף פעולה. איראן והודו יכולות לשפר את שיתוף הפעולה הכלכלי על ידי ניטרול השפעות הסנקציות". ארה"ב, נזכיר, הודיעה כי מדינות שיקיימו קשרים כלכליים עם איראן יספגו סנקציות קשות.

שיגורי הטילים מאיראן לירדן





נזכיר ש ארצות הברית תקפה אמש (ראשון) משגרי רקטות של משמרות המהפכה באי לאראק - וכעבור שעות האמריקנים דיווחו שאיראן תקפה כוחות המוצבים בירדן. בבוקר צבא איראן הודיע כי תקף בסיס חיל אוויר אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות כטב"מים.