שור ביקשה עזרה במציאת הכלים: "אני מודה לכל עם ישראל. עברנו טלטלות אבל אני רואה איך רוצים לעזור ומציעים עזרה בחיפושים ובכסף". כאמור, זו הפעם השנייה שפורצים לחצר בית המשפחה, כאשר בפעם שעברה נגנב ציוד דומה. "אני מאוד מקווה שיימצאו ואני כל כך מקווה שיהיה לזה סוף. בשבוע שעבר זה היה אצל השכנים. בפעם שעברה רוקנו לי את החצר. שלושה אופנועים, טרקטורון, רכב גולף אופניים וציוד נוסף. החזירו לנו שני אופנועים שנמצאו ", הוסיפה שור.

שור ביקשה עזרה במציאת הכלים: "אני מודה לכל עם ישראל. עברנו טלטלות אבל אני רואה איך רוצים לעזור ומציעים עזרה בחיפושים ובכסף". כאמור, זו הפעם השנייה שפורצים לחצר בית המשפחה, כאשר בפעם שעברה נגנב ציוד דומה. "אני מאוד מקווה שיימצאו ואני כל כך מקווה שיהיה לזה סוף. בשבוע שעבר זה היה אצל השכנים. בפעם שעברה רוקנו לי את החצר. שלושה אופנועים, טרקטורון, רכב גולף אופניים וציוד נוסף. החזירו לנו שני אופנועים שנמצאו ", הוסיפה שור.

שור ביקשה עזרה במציאת הכלים: "אני מודה לכל עם ישראל. עברנו טלטלות אבל אני רואה איך רוצים לעזור ומציעים עזרה בחיפושים ובכסף". כאמור, זו הפעם השנייה שפורצים לחצר בית המשפחה, כאשר בפעם שעברה נגנב ציוד דומה. "אני מאוד מקווה שיימצאו ואני כל כך מקווה שיהיה לזה סוף. בשבוע שעבר זה היה אצל השכנים. בפעם שעברה רוקנו לי את החצר. שלושה אופנועים, טרקטורון, רכב גולף אופניים וציוד נוסף. החזירו לנו שני אופנועים שנמצאו ", הוסיפה שור.

"פעמיים בשבוע יש גניבה כאן במושב. בנס זה נגמר רק ברכוש", המשיכה שור. "יוסי היה איש אקסטרים שטח ואופנועים ומאז שהוא נהרג זה הקשר של הילדים לאבא שלהם. הילד אמר לי 'אני מתגעגע לאבא אני רוצה לרכב על אופנוע, זה מזכיר לי אותו'. ההבטחה שלו הייתה לילדים שיהיה להם אופנועים ושהם ירכבו. זאת ההנצחה המשפחתית שלנו. שמתי מערכת אבטחה בכל הבית וזה מפחיד אחרי 7 באוקטובר. הם נכנסו לחצר והסתובבו שם 45 דקות".

"פעמיים בשבוע יש גניבה כאן במושב. בנס זה נגמר רק ברכוש", המשיכה שור. "יוסי היה איש אקסטרים שטח ואופנועים ומאז שהוא נהרג זה הקשר של הילדים לאבא שלהם. הילד אמר לי 'אני מתגעגע לאבא אני רוצה לרכב על אופנוע, זה מזכיר לי אותו'. ההבטחה שלו הייתה לילדים שיהיה להם אופנועים ושהם ירכבו. זאת ההנצחה המשפחתית שלנו. שמתי מערכת אבטחה בכל הבית וזה מפחיד אחרי 7 באוקטובר. הם נכנסו לחצר והסתובבו שם 45 דקות".

"פעמיים בשבוע יש גניבה כאן במושב. בנס זה נגמר רק ברכוש", המשיכה שור. "יוסי היה איש אקסטרים שטח ואופנועים ומאז שהוא נהרג זה הקשר של הילדים לאבא שלהם. הילד אמר לי 'אני מתגעגע לאבא אני רוצה לרכב על אופנוע, זה מזכיר לי אותו'. ההבטחה שלו הייתה לילדים שיהיה להם אופנועים ושהם ירכבו. זאת ההנצחה המשפחתית שלנו. שמתי מערכת אבטחה בכל הבית וזה מפחיד אחרי 7 באוקטובר. הם נכנסו לחצר והסתובבו שם 45 דקות".