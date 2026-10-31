גנבים פרצו במהלך הלילה (בין שישי לשבת) למשק משפחת טהר במושב ביצרון וגנבו רכב גולף, טרקטורון, אופנוע שטח וציוד רכיבה נוסף. זו הפעם השנייה שבה פורצים לחצר בית משפחתו של יוסי טהר, מפקד ביחידה המבצעית בשב"כ, שנהרג בקרב ליד קיבוץ מפלסים ב-7 באוקטובר. ליאת שור, אלמנתו של טהר, אמרה: "עבורנו זה לא 'רק ציוד', זה הקשר וההנצחה של הילדים לאבא שלהם".
שור ביקשה עזרה במציאת הכלים: "אני מודה לכל עם ישראל. עברנו טלטלות אבל אני רואה איך רוצים לעזור ומציעים עזרה בחיפושים ובכסף". כאמור, זו הפעם השנייה שפורצים לחצר בית המשפחה, כאשר בפעם שעברה נגנב ציוד דומה. "אני מאוד מקווה שיימצאו ואני כל כך מקווה שיהיה לזה סוף. בשבוע שעבר זה היה אצל השכנים. בפעם שעברה רוקנו לי את החצר. שלושה אופנועים, טרקטורון, רכב גולף אופניים וציוד נוסף. החזירו לנו שני אופנועים שנמצאו ", הוסיפה שור.
"פעמיים בשבוע יש גניבה כאן במושב. בנס זה נגמר רק ברכוש", המשיכה שור. "יוסי היה איש אקסטרים שטח ואופנועים ומאז שהוא נהרג זה הקשר של הילדים לאבא שלהם. הילד אמר לי 'אני מתגעגע לאבא אני רוצה לרכב על אופנוע, זה מזכיר לי אותו'. ההבטחה שלו הייתה לילדים שיהיה להם אופנועים ושהם ירכבו. זאת ההנצחה המשפחתית שלנו. שמתי מערכת אבטחה בכל הבית וזה מפחיד אחרי 7 באוקטובר. הם נכנסו לחצר והסתובבו שם 45 דקות".
"לא ימות אף תושב מפלסים"
טהר, לוחם שב"כ, שתמונתו עדיין אסורה בפרסום, נפל בשבת השחורה בהגנה על קיבוץ מפלסים. "בשבת השחורה יוסי הוקפץ מהבית והגיע ליחידה", סיפר אז אביו אליהו טהר. "הוא היה אמור לנהל את החפ"ק ולא לצאת, אך הסתבר שהיה בשטח לוחם שנפצע קשה. לאחר שדיבר עם הפצוע, שכבר היה במצב קשה מאוד, יוסי חבר אליו, טיפל בו ופינה אותו במסוק. לשמחתנו, הבחור חי.
"יוסי הבין שיש מחבלים בדרך לקיבוץ מפלסים, אז הוא אסף כמה לוחמים והם יצאו לשם יחד. בדרך הם חיסלו שני טנדרים של מחבלים, ירדו לתעלות, נתקלו בשני מחבלים שחשבו שהוא מחבל משלהם, הוא הרג אותם, לקח את הקשר והעביר מידע למטה בשב"כ. הוא חיסל את המחבלים בשער הקיבוץ. יוסי אמר לחברים, ׳לא ימות אף תושב מפלסים׳, וכך היה. הוא גם הבין מהקשר של המחבלים שיש בחץ השחור 150 מחבלים בדרך למרכז הארץ, והזמין כטב"ם לחסל אותם. ואכן הם חוסלו ובכך נמנע אסון גדול. אם יש בי נחמה היא שיוסי הצליח - הפצוע חי, במפלסים לא מת אף אחד, הוא הצליח להרים כטב"ם והרג את המחבלים בדרכם למרכז. זו נחמתי".
ב-13 באוקטובר 2024 התפרסמה הקלטה של טהר מהקרבות. "חבר'ה, זה לא יעזור לנו אם נמתין לכוחות. אנחנו צריכים לצמצם אליהם עכשיו!". טהר, שהותיר אחריו אישה וארבעה ילדים, נקרא על שם דודו סא"ל יוסי טהר ז"ל, קצין אג"מ בחטיבת הצנחנים שנהרג לפני כ-42 שנה במבצע "צלצל" בעת פעולה לטיהור קיני מחבלים בלבנון. בשנת 2001 הכה השכול במשפחת טהר פעם נוספת כשאחיו של יוסי, סמל רועי טהר, נהרג בתאונה בעת ששירת בחטיבת הנח"ל.