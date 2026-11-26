שני אזרחים איטלקים נהרגו היום (חמישי) במתקפת כטב"מים איראנית בכוויית. כך מסר לסוכנות הידיעות רויטרס גורם המעורה בפרטים, שאישר גם דיווח דומה בסוכנות הידיעות האיטלקית ANSA. שני ההרוגים היו טכנאים שעבדו עבור תאגיד התעשיות הביטחוניות הגרמני ריינמטאל. מוקדם יותר הודיע משרד ההגנה הכוויתי כי ארבעה בני אדם נפצעו במתקפה, בהם שני האזרחים האיטלקים.

שני אזרחים איטלקים נהרגו היום (חמישי) במתקפת כטב"מים איראנית בכוויית. כך מסר לסוכנות הידיעות רויטרס גורם המעורה בפרטים, שאישר גם דיווח דומה בסוכנות הידיעות האיטלקית ANSA. שני ההרוגים היו טכנאים שעבדו עבור תאגיד התעשיות הביטחוניות הגרמני ריינמטאל. מוקדם יותר הודיע משרד ההגנה הכוויתי כי ארבעה בני אדם נפצעו במתקפה, בהם שני האזרחים האיטלקים.

שני אזרחים איטלקים נהרגו היום (חמישי) במתקפת כטב"מים איראנית בכוויית. כך מסר לסוכנות הידיעות רויטרס גורם המעורה בפרטים, שאישר גם דיווח דומה בסוכנות הידיעות האיטלקית ANSA. שני ההרוגים היו טכנאים שעבדו עבור תאגיד התעשיות הביטחוניות הגרמני ריינמטאל. מוקדם יותר הודיע משרד ההגנה הכוויתי כי ארבעה בני אדם נפצעו במתקפה, בהם שני האזרחים האיטלקים.

בהודעה הרשמית של כוויית נמסר כי כוחות הביטחון במדינה זיהו כמה כטב"מים עוינים במרחב האווירי שלה, ו"נקטו נגדם את הצעדים המתאימים". עוד נמסר כי "התוקפנות האיראנית הבלתי חוקית הזו כוונה נגד אתר חיוני, וגרמה לנפילת רסיסים שפצעו ארבעה בני אדם: אזרח כווייתי, שני אזרחים איטלקים ואזרח פקיסטני". לפי ההודעה, הפצועים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ונזק נגרם לרכוש. בהמשך דיווחה סוכנות הידיעות האיטלקית כי שני האזרחים האיטלקים מתו מפצעיהם.

בהודעה הרשמית של כוויית נמסר כי כוחות הביטחון במדינה זיהו כמה כטב"מים עוינים במרחב האווירי שלה, ו"נקטו נגדם את הצעדים המתאימים". עוד נמסר כי "התוקפנות האיראנית הבלתי חוקית הזו כוונה נגד אתר חיוני, וגרמה לנפילת רסיסים שפצעו ארבעה בני אדם: אזרח כווייתי, שני אזרחים איטלקים ואזרח פקיסטני". לפי ההודעה, הפצועים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ונזק נגרם לרכוש. בהמשך דיווחה סוכנות הידיעות האיטלקית כי שני האזרחים האיטלקים מתו מפצעיהם.

בהודעה הרשמית של כוויית נמסר כי כוחות הביטחון במדינה זיהו כמה כטב"מים עוינים במרחב האווירי שלה, ו"נקטו נגדם את הצעדים המתאימים". עוד נמסר כי "התוקפנות האיראנית הבלתי חוקית הזו כוונה נגד אתר חיוני, וגרמה לנפילת רסיסים שפצעו ארבעה בני אדם: אזרח כווייתי, שני אזרחים איטלקים ואזרח פקיסטני". לפי ההודעה, הפצועים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ונזק נגרם לרכוש. בהמשך דיווחה סוכנות הידיעות האיטלקית כי שני האזרחים האיטלקים מתו מפצעיהם.

במשרד ההגנה הכווייתי לא חשפו מהו האתר שהותקף ומה היקף הנזק שנגרם לו. עוד הדגישו במשרד כי הכוחות המזוינים במדינה נמצאים בכוננות גבוהה ונוקטים את כל הצעדים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ויציבותה של כוויית.

במשרד ההגנה הכווייתי לא חשפו מהו האתר שהותקף ומה היקף הנזק שנגרם לו. עוד הדגישו במשרד כי הכוחות המזוינים במדינה נמצאים בכוננות גבוהה ונוקטים את כל הצעדים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ויציבותה של כוויית.

במשרד ההגנה הכווייתי לא חשפו מהו האתר שהותקף ומה היקף הנזק שנגרם לו. עוד הדגישו במשרד כי הכוחות המזוינים במדינה נמצאים בכוננות גבוהה ונוקטים את כל הצעדים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ויציבותה של כוויית.