שני אזרחים איטלקים נהרגו היום (חמישי) במתקפת כטב"מים איראנית בכוויית. כך מסר לסוכנות הידיעות רויטרס גורם המעורה בפרטים, שאישר גם דיווח דומה בסוכנות הידיעות האיטלקית ANSA. שני ההרוגים היו טכנאים שעבדו עבור תאגיד התעשיות הביטחוניות הגרמני ריינמטאל. מוקדם יותר הודיע משרד ההגנה הכוויתי כי ארבעה בני אדם נפצעו במתקפה, בהם שני האזרחים האיטלקים.
בהודעה הרשמית של כוויית נמסר כי כוחות הביטחון במדינה זיהו כמה כטב"מים עוינים במרחב האווירי שלה, ו"נקטו נגדם את הצעדים המתאימים". עוד נמסר כי "התוקפנות האיראנית הבלתי חוקית הזו כוונה נגד אתר חיוני, וגרמה לנפילת רסיסים שפצעו ארבעה בני אדם: אזרח כווייתי, שני אזרחים איטלקים ואזרח פקיסטני". לפי ההודעה, הפצועים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ונזק נגרם לרכוש. בהמשך דיווחה סוכנות הידיעות האיטלקית כי שני האזרחים האיטלקים מתו מפצעיהם.
במשרד ההגנה הכווייתי לא חשפו מהו האתר שהותקף ומה היקף הנזק שנגרם לו. עוד הדגישו במשרד כי הכוחות המזוינים במדינה נמצאים בכוננות גבוהה ונוקטים את כל הצעדים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ויציבותה של כוויית.
בעיתון האיטלקי "לה רפובליקה" דווח כי ההרוגים עסקו בתפעול מערכות להגנה מפני כטב"מים, וכי ככל הנראה היו חלק ממערך של אנשי צבא ואזרחים שנשלחו החל מחודש מרץ לסייע בהגנה על מדינות המפרץ מפני התקיפות האיראניות, וכן להגן על מקורות האנרגיה שמהם מקבלת איטליה אספקה. בעקבות המתקפה שונו גם נתיבי הטיסה של מטוסים אזרחיים באזור המפרץ. רשת "יורוניוז" דיווחה כי מטוסים שהיו בדרכם מאירופה למדינות המפרץ דרך עיראק נאלצו לשנות את מסלולם בעקבות דיווחים על סגירת המרחב האווירי של כווית.
המתקפה היום מגיעה לאחר שבשבוע שעבר חידשה איראן את תקיפותיה בכוויית, לראשונה מאז חודש ספטמבר. ביום רביעי שעבר הודיע צבא איראן כי תקף מתקנים אמריקניים בבסיס חיל האוויר עלי א-סאלם שבכוויית, בתגובה לתקיפה אמריקנית באי האיראני קשם שבמצר הורמוז. במקביל תקפה איראן גם בבחריין, וסעודיה גינתה בחריפות את המתקפות על שכנותיה במפרץ.
כוויית, בעלת ברית קרובה של ארה"ב שמארחת אלפי חיילים אמריקנים בשטחה, הייתה אחת ממדינות המפרץ שספגו את מרבית התקיפות האיראניות מאז פרוץ המלחמה בסוף פברואר. לפי ניתוח תצלומי לוויין שפרסמה בסוף אוקטובר סוכנות הידיעות AP, מרבית התקיפות האיראניות נגד מתקנים אמריקניים באזור בוצעו בשטח כוויית.
כוויית מצידה טענה לאורך המלחמה כי לא השתתפה בפעולות התקפיות נגד איראן. במכתבים שהעבירה למועצת הביטחון של האו"ם האשימה כוויית את טהרן בהפרת החוק הבינלאומי ובפגיעה בתשתיות אזרחיות חיוניות, ודחתה את הטענה האיראנית שלפיה התקיפות בשטחה נעשו במסגרת הזכות להגנה עצמית.