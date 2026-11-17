משמרות המהפכה הודיעו הבוקר (שלישי) כי תקפו בכטב"מים מערכת מכ"ם של צבא ארה"ב בבחריין. בהודעה שפורסמה מטעמם נאמר כי מדובר ב"תגובה להפרה המתמשכת של המרחב האווירי של איראן על ידי כטב"מים השייכים לצבא ארה"ב - וכחלק מרצף פעולות בתחומי ההגנה האווירית והלוחמה האלקטרונית". בטלוויזיה הממלכתית בבחריין הודיעו מנגד כי "יורטו תקיפות אוויריות איראניות".

משמרות המהפכה הודיעו הבוקר (שלישי) כי תקפו בכטב"מים מערכת מכ"ם של צבא ארה"ב בבחריין. בהודעה שפורסמה מטעמם נאמר כי מדובר ב"תגובה להפרה המתמשכת של המרחב האווירי של איראן על ידי כטב"מים השייכים לצבא ארה"ב - וכחלק מרצף פעולות בתחומי ההגנה האווירית והלוחמה האלקטרונית". בטלוויזיה הממלכתית בבחריין הודיעו מנגד כי "יורטו תקיפות אוויריות איראניות".

משמרות המהפכה הודיעו הבוקר (שלישי) כי תקפו בכטב"מים מערכת מכ"ם של צבא ארה"ב בבחריין. בהודעה שפורסמה מטעמם נאמר כי מדובר ב"תגובה להפרה המתמשכת של המרחב האווירי של איראן על ידי כטב"מים השייכים לצבא ארה"ב - וכחלק מרצף פעולות בתחומי ההגנה האווירית והלוחמה האלקטרונית". בטלוויזיה הממלכתית בבחריין הודיעו מנגד כי "יורטו תקיפות אוויריות איראניות".

על עשרות אנשי דת שיעים. השלטונות בממלכה מאשימים אותם בניסיון לקדם הפיכה כחלק מפעילות שתואמה לכאורה עם משמרות המהפכה של איראן. לעונשים הללו יש פוטנציאל נפיץ בממלכה שבה לפי ההערכות רוב התושבים הם שיעים, אך בית המלוכה הוא סוני. העונשים שנגזרו עליהם נעים בין מאסר עולם ל-15 שנה.

על עשרות אנשי דת שיעים. השלטונות בממלכה מאשימים אותם בניסיון לקדם הפיכה כחלק מפעילות שתואמה לכאורה עם משמרות המהפכה של איראן. לעונשים הללו יש פוטנציאל נפיץ בממלכה שבה לפי ההערכות רוב התושבים הם שיעים, אך בית המלוכה הוא סוני. העונשים שנגזרו עליהם נעים בין מאסר עולם ל-15 שנה.

בהודעת משמרות המהפכה נאמר כי "המשך התוקפנות נגד המרחב האווירי של המדינה, והשימוש בבסיסים ומתקנים צבאיים באזור לביצוע פעולות עוינות נגד איראן, לא יישארו ללא מענה. מפקדי צבא ארה"ב יישאו באחריות המלאה להשלכות של הפעולות האלה".

בהודעת משמרות המהפכה נאמר כי "המשך התוקפנות נגד המרחב האווירי של המדינה, והשימוש בבסיסים ומתקנים צבאיים באזור לביצוע פעולות עוינות נגד איראן, לא יישארו ללא מענה. מפקדי צבא ארה"ב יישאו באחריות המלאה להשלכות של הפעולות האלה".

בהודעת משמרות המהפכה נאמר כי "המשך התוקפנות נגד המרחב האווירי של המדינה, והשימוש בבסיסים ומתקנים צבאיים באזור לביצוע פעולות עוינות נגד איראן, לא יישארו ללא מענה. מפקדי צבא ארה"ב יישאו באחריות המלאה להשלכות של הפעולות האלה".