משמרות המהפכה הודיעו הבוקר (שלישי) כי תקפו בכטב"מים מערכת מכ"ם של צבא ארה"ב בבחריין. בהודעה שפורסמה מטעמם נאמר כי מדובר ב"תגובה להפרה המתמשכת של המרחב האווירי של איראן על ידי כטב"מים השייכים לצבא ארה"ב - וכחלק מרצף פעולות בתחומי ההגנה האווירית והלוחמה האלקטרונית". בטלוויזיה הממלכתית בבחריין הודיעו מנגד כי "יורטו תקיפות אוויריות איראניות".
המתקפה האיראנית באה גם יממה אחרי עונשי מאסר כבדים שנגזרו בבחריין על עשרות אנשי דת שיעים. השלטונות בממלכה מאשימים אותם בניסיון לקדם הפיכה כחלק מפעילות שתואמה לכאורה עם משמרות המהפכה של איראן. לעונשים הללו יש פוטנציאל נפיץ בממלכה שבה לפי ההערכות רוב התושבים הם שיעים, אך בית המלוכה הוא סוני. העונשים שנגזרו עליהם נעים בין מאסר עולם ל-15 שנה.
בהודעת משמרות המהפכה נאמר כי "המשך התוקפנות נגד המרחב האווירי של המדינה, והשימוש בבסיסים ומתקנים צבאיים באזור לביצוע פעולות עוינות נגד איראן, לא יישארו ללא מענה. מפקדי צבא ארה"ב יישאו באחריות המלאה להשלכות של הפעולות האלה".
בחריין היא בעלת ברית של ארה"ב שמארחת את מטה הצי האמריקני החמישי, והיא גם הצטרפה ל"הסכמי אברהם" ונרמלה את יחסיה עם ישראל. השלטונות בה מזהירים שוב ושוב ממבצעי השפעה איראניים, והחשש הזה רק גבר מאז פרוץ המלחמה מול איראן בפברואר השנה, שבמסגרתה משטר האייתוללות כיוון רבות ממתקפותיו על בחריין. גם בימים האחרונים המשיכה בחריין לספוג מתקפות איראניות, ובשבת טענו משמרות המהפכה כי תקפו מכ"ם השייך למערך ההגנה האווירית האמריקנית בבסיס המסוקים א-רפאע שבבחריין. איראן טענה שהתקיפה בוצעה באמצעות שישה כטב"מים, אך ארה"ב טענה מצדה כי לא נגרם נזק.