הודעתו של שר הבינוי והשיכון חיים כץ על ההחלטה לזמן את מ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים עוררה הערב (רביעי) סערה בליכוד, וקולות מצד שרי המפלגה להדיח אותו. במפלגה יש מי שזועמים על כץ ששוריין ברשימת הליכוד עוד מאז הפריימריז. להחלטה של כץ הגיבו באופן רשמי בליכוד, ומסרו כי "ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא-מקום מנכ״ל רמ״י, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר".
כץ מצידו הבהיר הערב כי מאחורי הזימון לשימוע עומדות טענות לחוסר ניהול של הרשות, כולל יחסי אנוש לקויים והדרת נשים. "מכלול הדברים ייבחן במסגרת השימוע, שייערך בלב פתוח ובנפש חפצה ובהתאם לכללי המינהל התקין", מסר כץ, שדחה "טענות על הזמנתו לשימוע לפני פיטורין וקשר כלשהו למינויים שהתבקש לבצע".
נתניהו שקל סנקציה על כץ ואף העלה על הפרק גם אפשרות של פיטורים, אך יותר כאיום כדי להרגיע אותו - מאשר באמת כוונה לפטר את כץ - לצד תפקידו כשר הבינוי והשיכון מכהן גם כשר התיירות, הבריאות והרווחה והביטחון החברתי.
הסערה נזכיר, מתחוללת סביב מינוי שבו דווקא תמכה הממשלה והגנה עליו בבג"ץ. יהודה אליהו, פעיל התיישבות שנחשב למקורב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' והיה עד לאחרונה ראש מנהלת ההתיישבות שהקים סמוטריץ', מונה על ידי הממשלה לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל - הארגון שחולש על כ-92% מקרקעות המדינה - בחודש מאי האחרון, אבל בג"ץ ביטל את המינוי בעקבות עתירות שהוגשו נגדו, בין היתר בשל הזיקה שלו לסמוטריץ', שהוא אחד מהשלושה שחותמים על מינוי מנהל הרשות, יחד עם שר השיכון כץ וראש הממשלה. החוק מאפשר למנות אדם עם זיקה לשר הממנה, רק אם הוכח כי הממונה בעל כישורים מיוחדים. המינוי בוטל במסגרת פשרה שהושגה בבג"ץ, בהסכמת הממשלה, שבמסגרתה תבחן מחדש ועדת האיתור את המועמדים לתפקיד, ובהם אליהו. אחרי ביטול המינוי הוא מונה שוב באמצע יולי לתפקיד, אבל רק בתקן ממלא מקום, לתקופה של שלושה חודשים או עד שיוחלט על זהות המנהל הקבוע.
בין השר כץ לאליהו דווח על יחסים עכורים לאחרונה, ובעקבות ההודעה הערב על השימוע שייערך למ"מ ראש רמ"י יצאו להגנתו בכירים בליכוד - שתקפו את חברם למפלגה. השר שלמה קרעי כתב למשל: "אחרי שהייעוץ המשפטי ניסה למנוע את מינויו של יהודה אליהו למנכ״ל רמ״י, עכשיו חיים כץ משתף פעולה עם גיל לימון כדי לא להאריך את כהונתו כממלא מקום בעוד שלושה חודשים, ובכך לסלול את הדרך למינוי שנוח לדיפ-סטייט. חיים כץ אמנם משוריין ברשימת הליכוד, אבל אף אחד לא שריין לו חמישה משרדים, ובוודאי לא את משרד השיכון. עדיף למדינת ישראל, לנגב ולגליל, משרד שיכון בלי שר, מאשר שר שיכון שמשלב ידיים עם גיל לימון והדיפ-סטייט נגד מדיניות המחנה הלאומי. אסור לתת לפקידים לפגוע במדיניות ראש הממשלה".
השר עמיחי שיקלי אמר מצידו: "יהודה אליהו הוא אחד המינויים החשובים ביותר של המחנה הלאומי ואף עסקן משוריין לא יזיז אותו מתפקידו. במאבק על הנגב והגליל לא יהיו פשרות".
תגובה זועמת פרסם הערב גם השר סמוטריץ', שאליהו כאמור הוא מקורב מאוד אליו. "עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו", כתב הערב סמוטריץ', "כל מי שמכיר ועבד אי פעם עם יהודה אליהו יודע שמדובר באיש מקצוע ישר שסרגל עקום לידו. אידיאולוג צרוף עם אפס אגו ואפס אינטרסים אישיים. מנהל בחסד עם רגישות אנושית שמעולם לא פגע בזבוב. אדם צנוע ונעים הליכות בעל עין טובה ודרך ארץ שקודמת לתורה. לא פגשתי אדם אחד שהצליח לריב איתו. על הפצת שקרים ושפיכת דמו של יהודה ברחובה של עיר, במסגרת סיאוב ושחיתות של מפקדי ארגזים, ועדי עובדים ועסקנים מושחתים, לא תהיה סליחה ולא תהיה מחילה. לא ביום הכיפורים ולא לאחר הבחירות".
סמוטריץ' הוסיף: "בקדנציה הבאה נדרוש קבלת אחריות על רמ"י ומנהל התכנון. נבער את השחיתות של העסקנים למיניהם ונוביל בע"ה את העשייה הציונית של הגופים הקריטיים האלה למען מדינת ישראל. זה קריטי לייהוד הנגב והגליל, וזה קריטי לכלכלה ולהורדת יוקר הדיור בישראל".
כץ טען מצדו כאמור כי השימוע קשור לאופן התנהלותו המקצועי של אליהו, עם "טענות קשות" על יחסי האנוש והדרת נשים שהועלו כלפיו וש"איני יכול לקבל". הדברים הללו מגיעים על רקע מכתב ששלחו לשר יו"ר ועד רמ"י שלי ירמיהו וסגניתה עו"ד לילך גוטרמן, המייצגות כ-800 עובדים, שבו הן טענו כי מאז כניסתו של אליהו לתפקיד הצטברו בתוך זמן קצר אירועים המעידים, לטענתן, על דפוס ניהולי בעייתי.
בין היתר הן ציינו את ביטול אירוע העובדים בעקבות התנגדות למופע שכלל שירת נשים, מהלך שלטענתן גרר פיצוי של קרוב ל-200 אלף שקל לחברה שזכתה במכרז, וכן שורה של תפקידי מפתח שבהם לא נבחרו עובדים מתוך הרשות והתפקידים נפתחו לגיוס חיצוני. המופע המדובר התרחש לפני פחות מחודש, לאחר שהנהלת רמ"י החליטה לבטל את המחזמר "בגלל הרוח", שהיה אמור להתקיים באירוע לכלל עובדי רמ"י לקראת ראש השנה. גורמים בארגון טענו כאמור כי ביטול המופע קשור לסוגיית היעדר צניעות מספקת ושירת נשים.
מרמ"י נמסר אז בהקשר זה כי "הרשות פועלת מתוך קשב מתמיד לצרכי העובדים והערכת פועלם. לאור פניות רבות שעלו מהשטח, ומתוך רצון להבטיח מענה הולם לכלל העובדים והעובדות, החליטה הנהלת הרשות לעדכן את התוכנית האמנותית ולהחליף את התוכן. צעד זה ננקט כדי לאפשר לכלל עובדי הארגון לקחת חלק באירוע, בתחושת שייכות מלאה ובאווירה מאחדת".