עוררה הערב (רביעי) סערה בליכוד, וקולות מצד שרי המפלגה להדיח אותו. במפלגה יש מי שזועמים על כץ ששוריין ברשימת הליכוד עוד מאז הפריימריז. להחלטה של כץ הגיבו באופן רשמי בליכוד, ומסרו כי "ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא-מקום מנכ״ל רמ״י, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר".

עוררה הערב (רביעי) סערה בליכוד, וקולות מצד שרי המפלגה להדיח אותו. במפלגה יש מי שזועמים על כץ ששוריין ברשימת הליכוד עוד מאז הפריימריז. להחלטה של כץ הגיבו באופן רשמי בליכוד, ומסרו כי "ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא-מקום מנכ״ל רמ״י, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר".

נתניהו שקל סנקציה על כץ ואף העלה על הפרק גם אפשרות של פיטורים, אך יותר כאיום כדי להרגיע אותו - מאשר באמת כוונה לפטר את כץ - לצד תפקידו כשר הבינוי והשיכון מכהן גם כשר התיירות, הבריאות והרווחה והביטחון החברתי.

נתניהו שקל סנקציה על כץ ואף העלה על הפרק גם אפשרות של פיטורים, אך יותר כאיום כדי להרגיע אותו - מאשר באמת כוונה לפטר את כץ - לצד תפקידו כשר הבינוי והשיכון מכהן גם כשר התיירות, הבריאות והרווחה והביטחון החברתי.

נתניהו שקל סנקציה על כץ ואף העלה על הפרק גם אפשרות של פיטורים, אך יותר כאיום כדי להרגיע אותו - מאשר באמת כוונה לפטר את כץ - לצד תפקידו כשר הבינוי והשיכון מכהן גם כשר התיירות, הבריאות והרווחה והביטחון החברתי.