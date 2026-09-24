מחקירה אפידמיולוגית ראשונית שנערכה עלה כי הוא שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. ברוך נריה הורדם והונשם ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ודגימה שנשלחה למעבדות משרד הבריאות איששה את החשד כי לקה בזיהום כתוצאה מהידבקות באמבה.

מחקירה אפידמיולוגית ראשונית שנערכה עלה כי הוא שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. ברוך נריה הורדם והונשם ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ודגימה שנשלחה למעבדות משרד הבריאות איששה את החשד כי לקה בזיהום כתוצאה מהידבקות באמבה.

מחקירה אפידמיולוגית ראשונית שנערכה עלה כי הוא שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. ברוך נריה הורדם והונשם ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ודגימה שנשלחה למעבדות משרד הבריאות איששה את החשד כי לקה בזיהום כתוצאה מהידבקות באמבה.

בישראל נרשמו כאמור שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה בשנים האחרונות: בקיץ 2022 נפטר גבר בן 36 מהצפון, ללא מחלות רקע, מדלקת מוחית שנגרמה מהאמבה. שנתיים לאחר מכן נדבק באמבה צחי אלון, צעיר בן 26, והלך לעולמו בתוך ימים ספורים. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן נדבק באמבה גם רואי זיגדון בן ה-10, במהלך חופשה משפחתית בכינרת; הוא אושפז במשך חודשים ארוכים בבית החולים זיו בצפת, ולפי הדיווחים האחרונים, בחודשים האחרונים הוא מוסיף להילחם על חייו בביתו.

בישראל נרשמו כאמור שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה בשנים האחרונות: בקיץ 2022 נפטר גבר בן 36 מהצפון, ללא מחלות רקע, מדלקת מוחית שנגרמה מהאמבה. שנתיים לאחר מכן נדבק באמבה צחי אלון, צעיר בן 26, והלך לעולמו בתוך ימים ספורים. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן נדבק באמבה גם רואי זיגדון בן ה-10, במהלך חופשה משפחתית בכינרת; הוא אושפז במשך חודשים ארוכים בבית החולים זיו בצפת, ולפי הדיווחים האחרונים, בחודשים האחרונים הוא מוסיף להילחם על חייו בביתו.

בישראל נרשמו כאמור שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה בשנים האחרונות: בקיץ 2022 נפטר גבר בן 36 מהצפון, ללא מחלות רקע, מדלקת מוחית שנגרמה מהאמבה. שנתיים לאחר מכן נדבק באמבה צחי אלון, צעיר בן 26, והלך לעולמו בתוך ימים ספורים. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן נדבק באמבה גם רואי זיגדון בן ה-10, במהלך חופשה משפחתית בכינרת; הוא אושפז במשך חודשים ארוכים בבית החולים זיו בצפת, ולפי הדיווחים האחרונים, בחודשים האחרונים הוא מוסיף להילחם על חייו בביתו.

ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה Naegleria fowleri היא טפיל, שחי במקורות מים טבעיים ובמים מתוקים. "היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות, זאת אומרת מים חמים, 28 מעלות ומעלה, שם היא משגשגת", היא אומרת. האמבה לא משגשגת במי ים, כך שהדגש הוא בעיקר על מקורות מים חמים.

ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה Naegleria fowleri היא טפיל, שחי במקורות מים טבעיים ובמים מתוקים. "היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות, זאת אומרת מים חמים, 28 מעלות ומעלה, שם היא משגשגת", היא אומרת. האמבה לא משגשגת במי ים, כך שהדגש הוא בעיקר על מקורות מים חמים.

ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה Naegleria fowleri היא טפיל, שחי במקורות מים טבעיים ובמים מתוקים. "היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות, זאת אומרת מים חמים, 28 מעלות ומעלה, שם היא משגשגת", היא אומרת. האמבה לא משגשגת במי ים, כך שהדגש הוא בעיקר על מקורות מים חמים.