בבית החולים רמב"ם בחיפה נקבע היום (חמישי) מותו של הילד ברוך נריה בן ה-9 מפרדס חנה, יותר משבועיים אחרי שנכנס לאשפוז במצב קשה עם דלקת מוחית לאחר שנדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (Naegleria fowleri). הוא יובא מחר למנוחות בשעה 10:00 בבית העלמין במועצה המקומית שבה התגורר.
מחקירה אפידמיולוגית ראשונית שנערכה עלה כי הוא שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. ברוך נריה הורדם והונשם ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ודגימה שנשלחה למעבדות משרד הבריאות איששה את החשד כי לקה בזיהום כתוצאה מהידבקות באמבה.
לפי משרד הבריאות, מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים, מתוכם שניים אובחנו בארה"ב בשנה האחרונה, ובישראל אובחנו בשנים האחרונות שלושה מקרים.
"אמבה אוכלת מוח"
בשנים האחרונות אובחנו כאמור בישראל שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה זו - שניים מהם הסתיימו במוות. מדובר במחלה נדירה שנרשמו בה פחות מ-500 מקרים ברחבי העולם. שיעור התמותה מהמחלה גבוה במיוחד.
בישראל נרשמו כאמור שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה בשנים האחרונות: בקיץ 2022 נפטר גבר בן 36 מהצפון, ללא מחלות רקע, מדלקת מוחית שנגרמה מהאמבה. שנתיים לאחר מכן נדבק באמבה צחי אלון, צעיר בן 26, והלך לעולמו בתוך ימים ספורים. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן נדבק באמבה גם רואי זיגדון בן ה-10, במהלך חופשה משפחתית בכינרת; הוא אושפז במשך חודשים ארוכים בבית החולים זיו בצפת, ולפי הדיווחים האחרונים, בחודשים האחרונים הוא מוסיף להילחם על חייו בביתו.
ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה Naegleria fowleri היא טפיל, שחי במקורות מים טבעיים ובמים מתוקים. "היא מאוד אוהבת טמפרטורות גבוהות, זאת אומרת מים חמים, 28 מעלות ומעלה, שם היא משגשגת", היא אומרת. האמבה לא משגשגת במי ים, כך שהדגש הוא בעיקר על מקורות מים חמים.
ד"ר לפידות מציינת כי האמבה חודרת למוח דרך האף, עם זאת היא מדגישה כי ההידבקות באמבה נדירה מאוד והיא אינה מידבקת בין אדם לאדם וגם לא עוברת בשתייה של מים. "אנחנו חשופים לאמבה הזו, ברוב המקרים אנחנו לא יודעים על זה בכלל. במקרים נדירים, היא מצליחה להיכנס למוח וגורמת לזיהום חמור".
לדבריה, הסימפטומים מתחילים עד כ-6-5 ימים מהחשיפה, וכוללים חום, כאבי ראש, הקאות, בחילות ותסמינים נוירולוגיים, לרבות שינוי במצב ההכרה. "השילוב הזה של חום וכאבי ראש, ושינוי בהכרה, זה תמיד סימפטומים שבגללם צריך לבוא למיון, להיבדק. אלה סימנים שיכולים להעיד על זיהומים שונים שבגינם צריך להיבדק, אז כמובן שבמקרה כזה יש להגיע למיון".