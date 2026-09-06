ברוך נריה, ילד כבן תשע מפרדס חנה מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב"ם בחיפה, כשהוא סובל מדלקת מוחית לאחר שנדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (Naegleria fowleri). כך הודיע הבוקר (יום א') משרד הבריאות. מחקירה אפידמיולוגית ראשונית עולה כי הילד שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. המשפחה ביקשה מכל מי שיכול "שיתפלל לרפואה שלמה של הבן ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה מפרדס חנה".

ברוך נריה, ילד כבן תשע מפרדס חנה מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב"ם בחיפה, כשהוא סובל מדלקת מוחית לאחר שנדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (Naegleria fowleri). כך הודיע הבוקר (יום א') משרד הבריאות. מחקירה אפידמיולוגית ראשונית עולה כי הילד שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. המשפחה ביקשה מכל מי שיכול "שיתפלל לרפואה שלמה של הבן ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה מפרדס חנה".

ברוך נריה, ילד כבן תשע מפרדס חנה מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב"ם בחיפה, כשהוא סובל מדלקת מוחית לאחר שנדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (Naegleria fowleri). כך הודיע הבוקר (יום א') משרד הבריאות. מחקירה אפידמיולוגית ראשונית עולה כי הילד שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. המשפחה ביקשה מכל מי שיכול "שיתפלל לרפואה שלמה של הבן ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה מפרדס חנה".

Naegleria fowleri היא אמבה מיקרוסקופית נדירה, המצויים בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום לזיהום חמור במערכת העצבים המרכזית. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומ משם היא עשויה להגיע למוח. המחלה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם.

Naegleria fowleri היא אמבה מיקרוסקופית נדירה, המצויים בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום לזיהום חמור במערכת העצבים המרכזית. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומ משם היא עשויה להגיע למוח. המחלה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם.

Naegleria fowleri היא אמבה מיקרוסקופית נדירה, המצויים בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום לזיהום חמור במערכת העצבים המרכזית. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומ משם היא עשויה להגיע למוח. המחלה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם.