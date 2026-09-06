ברוך נריה, ילד כבן תשע מפרדס חנה מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב"ם בחיפה, כשהוא סובל מדלקת מוחית לאחר שנדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (Naegleria fowleri). כך הודיע הבוקר (יום א') משרד הבריאות. מחקירה אפידמיולוגית ראשונית עולה כי הילד שחה בחוף כורסי שבכינרת כשבוע לפני אשפוזו. המשפחה ביקשה מכל מי שיכול "שיתפלל לרפואה שלמה של הבן ברוך נריה בן אודליה ג'סיקה מפרדס חנה".
הילד מורדם ומונשם ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ודגימה שנשלחה אמש למעבדות משרד הבריאות איששה את החשד כי לקה בזיהום כתוצאה מהידבקות באמבה. בשנים האחרונות אובחנו בישראל שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה זו - שניים מהם הסתיימו במוות.
"אמבה אוכלת מוח"
מדובר במחלה נדירה שנרשמו בה פחות מ-500 מקרים ברחבי העולם, מתוכם שניים אובחנו בארצות הברית בשנה האחרונה. שיעור התמותה מהמחלה גבוה במיוחד.
בישראל נרשמו כאמור שלושה מקרים נוספים של הידבקות באמבה בשנים האחרונות: בקיץ 2022 נפטר גבר בן 36 מתושבי הצפון, ללא מחלות רקע, מדלקת מוחית שנגרמה מהאמבה. שנתיים לאחר מכן נדבק באמבה צחי אלון, צעיר בן 26, והלך לעולמו בתוך ימים ספורים. שלושה שבועות בלבד לאחר מכן נדבק באמבה גם רואי זיגדון בן ה-10, במהלך חופשה משפחתית בכינרת; הוא אושפז במשך חודשים ארוכים בבית החולים זיו בצפת, ולפי הדיווחים האחרונים, בחודשים האחרונים הוא מוסיף להילחם על חייו בביתו.
Naegleria fowleri היא אמבה מיקרוסקופית נדירה, המצויים בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום לזיהום חמור במערכת העצבים המרכזית. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומ משם היא עשויה להגיע למוח. המחלה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם.
כדי לצמצם את סיכון ההדבקה בעת רחצה במים מתוקים וחמים, ממליץ משרד הבריאות להימנע ככל האפשר מחדירת מים לאף - בייחוד בזמן קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. לשם כך ניתן לסגור את האף באמצעות הידיים או להשתמש באטם אף. כמו כן, מומלץ להימנע מחפירה או מערבול של הקרקעית במים רדודים, שכן באזורים אלו האמבה עלולה להימצא בריכוז גבוה יותר.
מתי יש לפנות לבדיקה רפואית?
לאחר חשיפה למים מתוקים וחמים, יש לפנות בדחיפות לטיפול רפואי אם מופיעים תסמינים כמו חום, כאב ראש עז, בחילות או הקאות. הדבר דחוף אף יותר אם מתפתחים קשיון עורף, בלבול, ישנוניות חריגה או שינוי במצב ההכרה. בעת הפנייה חשוב לציין בפני הצוות הרפואי את דבר החשיפה למים. מדובר במחלה נדירה מאוד, אך כאשר היא מתפרצת היא עלולה להתקדם במהירות.