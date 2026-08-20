העומס האדיר בנתב"ג שהתחולל בעקבות שביתת הפתע נמשך גם אחר הצהריים (יום ה'), ולמרות הודעת רשות שדות התעופה על כך שהעובדים "חזרו לעבודה מלאה" - בפועל השיבושים שם עדיין נרחבים, והצפי הוא שיימשכו גם בשעות הקרובות - אולי עד יממה שלמה. לצד עיכובים רבים בטיסות יש גם נוסעים שקיבלו הודעה על ביטול הטיסה לחלוטין, ורבים אחרים שטיסותיהם בדרך לארץ הוחזרו ליעדם יידרשו למצוא טיסה אחרת חזרה.

ברשות שדות התעופה הכחישו אמנם טענות שנוסעים לא הורשו לעלות עם המזוודות בצל הכאוס, אבל לפחות בעמדות הצ'ק-אין של אל על נאמר לנוסעים ש"יש סיכוי" שהמזוודה שלהם לא תועמס למטוס - בגלל ה"פקק" הגדול שנוצר. בעשרות עמדות הצ'ק-אין של החברה עדיין היו גם שעתיים אחרי ההודעה על חזרה לפעילות תורי ענק, והנוכחים שם העידו על בלאגן גדול שבו "צועקים כמו בשוק" לנוסעים קריאות כמו "מי למינכן?!" ו"מי לליסבון?!" - ומחלצים אותו מהתורים הצפופים כדי שיוכל לתפוס את הטיסה שממתינה לנוסעיה כדי להמריא. אחד העובדים בשדה אמר: "הכול תקוע. יש צוואר בקבוק קשה של כמות בלתי-הגיונית על המסוע מעמדות הצ'ק אין שגורמות למסוע להיתקע או לנסוע באיטיות".

עומס בנתב"ג ( צילום: מאיר תורג'מן )





גלריה העומס האדיר בנתב"ג ( צילום: שאול גולן )

לפי משרד האוצר, אומדן העלות המשקית לנזק מהשביתה היום עומד, לפי הערכה ראשונית על בין 25 ל-30 מיליון שקלים. "הנזק מתבטא באובדן זמן הנוסעים, בעלויות ישירות ותפעוליות לחברות התעופה, אובדן הכנסות רשות שדות התעופה ומפעילים בנמל, שיבוש מטען, בלדרות ושרשרת האספקה, נזק לתיירות, מלונאות", נמסר.

בינתיים גם נמשכים דיונים קדחתניים בין רשות שדות התעופה לבין יו"ר ועדת העובדים פנחס עידן, שטוען כי מקור השיבושים במחסור חמור בכוח אדם - מחסור שכעת ברשות מודים למעשה בקיומו, אף שרק אתמול הכחישו בתגובה שהועברה ל-ynet שמתווה ההעסקה של העובדים, שבו רבים מועסקים רק באופן זמני ועונתי, קשור לעומסים שנרשמו שם כבר מסוף השבוע שעבר. בהודעה אחר הצהריים על החזרה ההדרגתית של פעילות בנתב"ג מסרה הרשות: "סוכם כי ייעשה מאמץ משמעותי להגדיל את היקף כוח האדם ולתת מענה לצרכים התפעוליים".

עוד נמסר כי "עם חזרת העובדים לפעילות מלאה, הפעילות בנתב"ג מתחדשת בהדרגה. עם זאת, נוכח העומס שנצבר, יידרש זמן עד לשחרור הלחץ ולחזרה מלאה לשגרה. ציבור הנוסעים מתבקש להמשיך ולהתעדכן מול חברות התעופה. אנו מצרים ומתנצלים על הפגיעה בציבור הנוסעים".

הכאוס בנתב"ג, נזכיר, החל בעקבות הנחיית ועד עובדי רשות שדות התעופה - שלאחריה הוקפאו עמדות החניה למטוסים והופסקה העברת המזוודות למיון. בוועד העובדים מלינים על מחסור חמור ומתמשך בכוח אדם ואי-היערכות מספקת של ההנהלה לעומסי הקיץ הכבדים. בסביבות השעה 14:00 הופחתה הפעילות האווירית עד לעצירה מלאה, וחברות התעופה קיבלו הודעה רשמית על עצירת נחיתות. טיסות שהיו בדרכן לישראל נאלצו לחזור על עקבותיהן. בנמל נוצרו תורי ענק חריגים, והחל מהשעה 15:00 חודשה בהדרגה פעילות הנחיתות וההמראות.

הנוסעים שנתקעו באולם היוצאים העידו על שעות ארוכות של המתנה. "נמאס להיות במצב כזה, זו פשוט חוויה מגעילה", אמר חגי שהמתין כמו רבבות אחרים סמוך לעמדות הצ'ק-אין הסגורות. ניסים, נוסע נוסף, אמר: "אנחנו תקועים פה בבלגן". מיכל רוקח תכננה לטוס עם משפחתה להולנד. "אנחנו תקועים פה בשביתה", סיפרה רוקח לפני ההודעה על החזרה ההדרגתית לפעילות בנמל. "יש פה איזה 100 אלף צמודים אחד לשני. שלחו לנו הודעה להגיע לצ'ק-אין, אבל אי אפשר להגיע לשם".

( צילום: מאיר תורג'מן )

( צילום: ניר שטיאסני )

( צילום: מאיר תורג'מן )

( צילום: מאיר תורג'מן )

מישל לוי אמורה לטוס לספרד. "אני לא מבינה איך אנשים יכולים לעמוד במשך שעות ככה כמו חיות", אמרה לוי. "אני בעצמי לא יכולה לעמוד, ואני כאן. זה באמת מצב נוראי. אני כל כך מצטערת בשביל נמל התעופה בן גוריון ועבור ישראל".

השביתה הקצרה השפיעה גם על הנעשה באולם הנוחתים. עדי דגני, שחזרה לארץ מכרתים, סיפרה: "הטיסה שלנו הייתה אמורה להמריא ב-11:00 והתעכבה בחצי שעה. הגענו אחרי השעה 14:00, וחיכינו למזוודות בערך שעתיים. אף אחד לא הסביר לנו מה קרה, אבל הכול טוב. העיקר שאנחנו בסדר". ירין ויפית קציל נחתו גם הם מכרתים שביוון. "היינו בשדה שם במשך 12 שעות, בלי מים, בלי שתייה. לא נתנו לנו לצאת לדיוטי פרי. אחר כך ישבנו עוד שעתיים במטוס, וכשהגענו לארץ חיכינו עוד ארבע שעות למזוודות".

נוסעים רבים נתקעו גם בחו"ל, והטיסות שלהם ארצה בוטלו או עוכבו שעות ארוכות. תרצה סיפרה למשל בדואר האדום של ynet כי חיכתה ארבע שעות על המטוס בנמל התעופה שארל דה גול בפריז, בטיסה שהייתה אמורה להמריא ב-13:40 לפי שעון ישראל - אך יצאה רק בערב. "אני תקועה 4 שעות בתוך מטוס אל על. לא נותנים לנו לצאת, ולא ממריאים. כל כמה זמן הטייס מדווח שעוד מעט נוכל להמריא. ובינתיים שיגעון כאן. תסכול נורא", היא כתבה.

חילופי האשמות

עצירת שירותי הצ'ק-אין בשדה התעופה גרמה לכאוס ועומס - באחד הימים העמוסים ביותר בשנה, עם קרוב ל-100 אלף נוסעים ו-600 טיסות. גורמים בכירים במשרד התחבורה הדגישו כי אם יתברר שמדובר בשביתת פתע איטלקית בשיא עונת הנסיעות - "ייערפו ראשים וילכו הביתה עובדים". לדבריהם, "אנו מתחקרים את האירוע. אנחנו בתקופת שיא של עונת הנסיעות לצד נוכחותם של מתדלקים אמריקניים. אם יעלה מהתחקיר כי אכן מדובר בשביתה איטלקית, נפעל ביד קשה מאוד מול האחראים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרק אתמול סייר במקום, מסר כי "נתב״ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה". נראה שהוא מכוון בדברים אלו ליו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן, שנטען כי עמד מאחורי "שביתה איטלקית", וגם השרה מירי רגב תקפה את הוועד - אף שרק אתמול הצטלמה מחויכת עם עידן בביקור שערכה לצד נתניהו בנתב"ג. ההודעה על הביקור אתמול, שנערך אחרי שכבר ימים לפני כן נרשמו עומסים ושיבושים כבדים בפעילות השדה, הייתה אופטימית למדי ונמסר בה כי "במהלך הביקור הוצגה לראש הממשלה הפעילות המבצעית והתפעולית של נתב״ג, לצד עבודתם של אלפי העובדים הפועלים מדי יום לשמירה על רציפות תפקודית ושירות מיטבי לנוסעים, בעונת הקיץ".

( צילום: מאיר תורג'מן )

בנט בנתב"ג ( צילום: שאול גולן )

( צילום: שאול גולן )

יו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן אמר כי "לא יכולים להגיד שביתה ולקחת סיפורים, כי כל אחד רוצה כיסוי תחת. ביוני הוצאתי מכתב שחסר כוח אדם, ואז אמרו 'לא חסר, יש אמריקנים, יש יוון' - סיפורי פוגי. סבל לא יכול לעבוד 13 שעות ביממה בחום הזה, מה אתם רוצים? שאנשים יתמוטטו?". לדבריו, "כל אחד אומר שלא חסר כוח אדם. בואו, אעשה לכם סיור ותגידו לי אם סבל נורמלי שיתחיל ב-3:00 בבוקר ויגמור ב-15:00 בצהריים. אנחנו לא הפסקנו את העבודה, משמרת בוקר התחילה ב-3:00 וסיימה ב-12:00. ב-13:00 משמרת צהריים חזרה לעבוד רגיל. כל הסבלים עובדים, הם סיימו תשע שעות והלכו הביתה, מגיע להם".

לדברי אחד העובדים בנתב"ג, "זה התחיל מזה שהוועד החליט שאין שעות נוספות יותר, כלומר, זה כדור שלג שימשיך להתגלגל עוד כמה שעות יפות ויהיו עוד ימי עומס והם קורסים לתוך עצמם". לדבריו, "אני לא יודע אם זו שביתה. פשוט הכל עומד כי נוצר צוואר בקבוק חולני למעלה בצ'ק אין כי לא מקבלים מזוודות. במחלקה שלי שמעתי ש-10 עובדים לא הגיעו. אני אישית לא קיבלתי הנחיה לא לעבוד, אבל הכל עומד, לא מקבלים מזוודות כי המערכות עמוסות עד תום. דיברתי עם עובדים ותיקים שאומרים שהם לא ראו משהו כזה בעבר".

גורמים בכירים בענף התעופה הגיבו לדבריו של יו"ר הוועד, ואמרו כי "אם יתברר שאכן ניתנה התראה בכתב מראש על צפי למחסור בעובדים, שדווח בזמן להנהלת רשות שדות התעופה, ולא ננקטו פעולות מנע בהתאם להתראות המבוססות על מצוקת הסבלים - הרי שיינקטו צעדים מיידיים לאחר ביצוע תחקיר מעמיק". לדבריהם, המהלך "עלול להוביל לפיטוריו של מנכ"ל רש"ת או של יו"ר דירקטוריון נתב"ג".

נתניהו ורגב בנתב"ג, אתמול. "היא אמרה שיש לה בחירות, הבנתי, אבל די"

השרה רגב מחובקת עם פנחס עידן, אתמול ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של רשות שדות התעופה )