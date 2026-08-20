שעות של שיבושים בנתב"ג : ברשות שדות התעופה עדכנו כי הפעילות מחודשת בהדרגה מהשעה 15:00, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות - לאחר שצומצמה משעה 14:00. מהרשות מסרו מוקדם יותר כי הפעילות תצומצם עד להפסקה מלאה "בעקבות הנחיית ועד העובדים" על השבתה - אולם בוועד הכחישו כי נתנו הנחיה כזאת - והפנו למצוקת כוח האדם. למרות חזרת הפעילות, הכאוס צפוי להימשך עוד שעות - ואולי אף יממה.

"לאחר שיחות שהתקיימו בין יו"ר רשות שדות התעופה, מנכ"ל רשות שדות התעופה ויו"ר ועד העובדים, העובדים חזרו לעבודה בהיקף מלא", נמסר מהרשות. "במקביל, סוכם כי ייעשה מאמץ משמעותי להגדיל את היקף כוח האדם ולתת מענה לצרכים התפעוליים. עם חזרת העובדים לפעילות מלאה, הפעילות בנתב"ג מתחדשת בהדרגה. עם זאת, נוכח העומס שנצבר, יידרש זמן עד לשחרור הלחץ ולחזרה מלאה לשגרה. ציבור הנוסעים מתבקש להמשיך ולהתעדכן מול חברות התעופה. אנו מצרים ומתנצלים על הפגיעה בציבור הנוסעים".

גלריה עומסים בנתב"ג ( צילום: מאיר תורג'מן )

חסימות בכניסה לחניון ( צילום: מאיר תורג'מן )

מוקדם יותר אמרו ברשות שדות התעופה כי ועד העובדים נעל את הכניסה לחניונים - מה שהוביל לפקקי ענק של מאות כלי רכב, שחלקם חונים בחניות מאולתרות בשולי הכבישים. נוסעים בנתב"ג שטיסתם בוטלה העידו על צפיפות רבה במקום, שאליה מצטרף גם מזג האוויר החם. "אנו מצרים על התנהלות הוועד ומביעים את התנצלותנו בפני הנוסעים", מסרו מוקדם יותר מהרשות.

עצירת שירותי הצ'ק אין בשדה התעופה גרמה לכאוס ועומס - באחד הימים העמוסים ביותר בשנה, עם קרוב ל-100 אלף נוסעים ו-600 טיסות. גורמים בכירים במשרד התחבורה מדגישים כי אם יתברר כי מדובר בשביתת פתע איטלקית בשיא עונת הנסיעות - "יערפו ראשים וילכו הביתה עובדים". לדבריהם, "אנו מתחקרים את האירוע. אנחנו בתקופת שיא של עונת הנסיעות לצד נוכחותם של מתדלקים אמריקניים. אם יעלה מהתחקיר כי אכן מדובר בשביתה איטלקית, נפעל ביד קשה מאוד מול האחראים".

העומס האדיר בנתב"ג ( צילום: שאול גולן )

לוח הטיסות - עם עיכובים רבים ( צילום: מאיר תורג'מן )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרק אתמול סייר במקום, מסר כי "נתב״ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה". נראה שהוא מכוון בדברים אלו ליו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן, שנטען כי עמד מאחורי "שביתה איטלקית", וגם השרה מירי רגב תקפה את הוועד - אף שרק אתמול הצטלמה מחויכת עם עידן בביקור שערכה לצד נתניהו בנתב"ג. ההודעה על הביקור אתמול, שנערך אחרי שכבר ימים לפני כן נרשמו עומסים ושיבושים כבדים בפעילות השדה, הייתה אופטימית למדי ונמסר בה כי "במהלך הביקור הוצגה לראש הממשלה הפעילות המבצעית והתפעולית של נתב״ג, לצד עבודתם של אלפי העובדים הפועלים מדי יום לשמירה על רציפות תפקודית ושירות מיטבי לנוסעים, בעונת הקיץ".

יו"ר הוועד: "הזהרתי שחסר כוח אדם"

יו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן נשמע היום כמי שמכחיש שהייתה שביתה מתוכננת - והתעקש שיש מחסור כבד בכוח אדם, ושאזהרותיו זכו להתעלמות. "לא יכולים להגיד שביתה ולקחת סיפורים, כי כל אחד רוצה כיסוי תחת. ביוני הוצאתי מכתב שחסר כוח אדם, ואז אמרו 'לא חסר, יש אמריקנים, יש יוון' - סיפורי פוגי. סבל לא יכול לעבוד 13 שעות ביממה בחום הזה, מה אתם רוצים? שאנשים יתמוטטו?".

לדבריו, "כל אחד אומר שלא חסר כוח אדם. בואו, אעשה לכם סיור ותגידו לי אם סבל נורמלי שיתחיל ב-3:00 בבוקר ויגמור ב-15:00 בצהריים. אנחנו לא הפסקנו את העבודה, משמרת בוקר התחילה ב-3:00 וסיימה ב-12:00. ב-13:00 משמרת צהריים חזרה לעבוד רגיל. כל הסבלים עובדים, הם סיימו תשע שעות והלכו הביתה, מגיע להם".

נתניהו ורגב בנתב"ג, אתמול. "היא אמרה שיש לה בחירות, הבנתי, אבל די"

השרה רגב מחובקת עם פנחס עידן, אתמול ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של רשות שדות התעופה )

הוא התייחס להודעת שרת התחבורה מירי רגב, ששוהה כעת במרוקו, ומסרה כי הנחתה את הנהלת רש"ת לעתור לבית הדין לעבודה כנגד ועד העובדים, "על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריונית והלא חוקית". עידן השיב: "ביקשתי ללכת לבית הדין, ביקשתי שהשופט יחליט אם הסבל בחום הזה צריך לעבוד מ-3:00 בבוקר.

"המנכ"ל היה בחו"ל וביקש ממני להמתין עד שהוא יחזור, המתנתי. השרה ביקשה שיש לה בחירות, הבנתי, אבל די", הבהיר עידן. "דיברתי איתה היום, אני לא עושה חשבון לאף אחד. לא יהרגו את האנשים, לא יתעללו. זו עבודה בפרך בחום הזה, אין להם בושה".

לדברי אחד העובדים בנתב"ג, "זה התחיל מזה שהוועד החליט שאין שעות נוספות יותר, כלומר, זה כדור שלג שימשיך להתגלגל עוד כמה שעות יפות ויהיו עוד ימי עומס והם קורסים לתוך עצמם". לדבריו, "אני לא יודע אם זו שביתה. פשוט הכל עומד כי נוצר צוואר בקבוק חולני למעלה בצ'ק אין כי לא מקבלים מזוודות. במחלקה שלי שמעתי ש-10 עובדים לא הגיעו. אני אישית לא קיבלתי הנחיה לא לעבוד, אבל הכל עומד, לא מקבלים מזוודות כי המערכות עמוסות עד תום. דיברתי עם עובדים ותיקים שאומרים שהם לא ראו משהו כזה בעבר".

גורמים בכירים בענף התעופה הגיבו לדבריו של יו"ר הוועד, ואמרו כי "אם יתברר שאכן ניתנה התראה בכתב מראש על צפי למחסור בעובדים, שדווח בזמן להנהלת רשות שדות התעופה, ולא ננקטו פעולות מנע בהתאם להתראות המבוססות על מצוקת הסבלים - הרי שיינקטו צעדים מיידיים לאחר ביצוע תחקיר מעמיק". לדבריהם, המהלך "עלול להוביל לפיטוריו של מנכ"ל רש"ת או של יו"ר דירקטוריון נתב"ג".

בכירים במשרד התחבורה הביעו טענות כלפי מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, שמונה על ידי רגב ב-2024. "נבדק האם כבר בחודש יוני היה דיון בנושא עם קדמי ורגב, ושם נאמר לה שאין בעיה של מחסור בכוח אדם וכי הכל בשליטה, למרות שיו"ר הוועד פנחס עידן עדכן שחסרים לו לפחות 400 עובדים", אמרו. "אם מנכ"ל רשות שדות התעופה נירמל את ההתרעה של היו"ר ומסמס את זה, זה עלול להוביל לפיטוריו. תחקיר נפתח גם לגבי יו"ר הדירקטוריון יפתח רון טל". הגורמים מוסיפים כי יש כלים לדעת מי מהעובדים נטש את העמדה, והוא יזומן לשימוע. מכתבי השימוע כבר נוסחו.

רש"ת: "מגייסים, הפסקת הפעילות - קיצוני"

עם זאת, ברשות שדות התעופה מסרו בתגובה כי "צר לנו שיו"ר ועד העובדים בוחר להסיט את הדיון מהעיקר. רש"ת פועלת בחודשים האחרונים באופן אינטנסיבי לגיוס עובדים חדשים בכלל היחידות, ובמסגרת זו כבר גויסו עשרות עובדים נוספים ותהליכי הגיוס נמשכים גם בימים אלה.

"הפסקת פעילות נתב"ג בשיא עונת הקיץ היא צעד קיצוני, קשה ומיותר, שפוגע בראש ובראשונה בציבור", מסרו. "אלפי נוסעים, ובהם ילדים ומשפחות שתכננו במשך חודשים את חופשת הקיץ שלהם, עלולים למצוא את עצמם היום ללא אפשרות לצאת לחו"ל או לשוב לישראל. מחלוקות בין הנהלה לעובדים צריכות להתברר באחריות ובשיח, ולא על גבם של הנוסעים".

הכאוס בנתב"ג. הכתובת הייתה על הקיר" ( צילום: ניר שטיאסני )

לוח ההמראות ( צילום: מאיר תורג'מן )

מוקדם יותר טענו בהסתדרות כי לא ניתנה הנחיה לשבות. "הניסיון להציג את הכאוס בנתב"ג כתוצאה מ'שביתת פתע' חוטא לאמת, ומסיט את תשומת הלב מהמחדל האמיתי: מצוקת כוח אדם חמורה ומתמשכת והיעדר היערכות מספקת לעומסי הקיץ. במשך חודשים ארוכים התריע איגוד עובדי התחבורה בפני הנהלת רש"ת ובפני שרת התחבורה כי מערך כוח האדם הקיים אינו מסוגל לתת מענה לעומסים הצפויים.

"העומסים בנתב"ג לא הגיעו בהפתעה", הבהירו. "הכתובת הייתה על הקיר, האזהרות לא זכו למענה - וכעת הציבור משלם את המחיר. עובדי נתב"ג עושים מעל ומעבר כדי להחזיק את המערכת מתפקדת, אבל אי-אפשר לבסס את פעילותו של נמל התעופה הלאומי על שחיקה בלתי נגמרת של עובדיו. עובדים לא יכולים לעבוד מאות שעות בחודש כדי לחפות על מחסור בכוח אדם ועל היערכות לקויה של המדינה".

"הכל מיוזע ותקוע, המזגן לא עושה את עבודתו"

נוסע בטיסה של ישראייר מבאטומי, גאורגיה, לישראל, סיפר ל-ynet כי "עלינו על המטוס בבאטומי, בהתחלה היה עיכוב בהמראה סביב העמסת המזוודות. רק אחרי חצי שעה המתנה נוספת במטוס הודיעו לנו שעקב שביתה בבן גוריון אין המראות. הצמידו מדרגות והורידו אותנו. אין תשובות נכון לעכשיו. חוסר ודאות גם בצוות המקומי כאן. אפילו את העגלות לא הורידו מהמטוס ואנשים הולכים עם תינוקות בידיים בינתיים".

המטוס לא המריא לארץ, עומס ברציף בגאורגיה





"סיוט גדול". הנוסעים שתקועים בצפיפיות בנתב"ג ( צילום: מאיר תורג'מן )





לדבריו, "הכעס הוא על עובדי נתב"ג, במדינת ישראל עם נמל תעופה יחיד, לוועד העובדים יש כוח בלתי מוגבל פשוט לסגור את השיבר. מן הסתם שיחכו לזמן הכואב ביותר, שיא אוגוסט. מקווים שבית דין לעבודה יתעורר מהר ויחזיר אותם לעבודה".

יפית וירין קציל שנחתו מכרתים, סבלו מעיכוב בהמראה של 12 שעות, כשהם תקועים בשדה בלי אוכל ומים. הם נחתו בנתב"ג הבוקר בשעה 10:00, ורק כעבור ארבע שעות קיבלו את המזוודות. כעת הם מנסים לפלס את דרכם בין האלפים שעומדים באולם ההמראות בדרכם החוצה. "הכל מיוזע ותקוע, אנשים לא מצליחים לפלס את דרכם. המזגן לא עושה את העבודה. סיוט גדול". נוסע שלידם מוסיף: "העיקר שמירי רגב נופשת עכשיו בנסיעה למרוקו, חונכת קו".