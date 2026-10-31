התקשורת הערבית ממשיכה לדווח היום (שבת) על ההתקדמות ש נרשמה לכאורה בשיחות המו"מ בין איראן לארה"ב , שיחות שנועדו למנוע את חידוש הלחימה בין הצדדים - ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארה"ב שיתקיימו ביום שלישי הקרוב. העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" שהיה זה שדיווח מוקדם יותר על פריצת דרך בין הצדדים, דיווח בצהריים כי סגן שר החוץ האיראני הגיע לדוחא, בירת קטאר. העיתון לא מסר במי מהסגנים מדובר.

תמונותיו של חמינאי. עדיין לא הופיע בפומבי ( צילום: AP Photo/Vahid Salemi )

הגעתו המדווחת של הסגן באה בשעה שבאיראן פרסם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מסר לוחמני, בתום מה שדווח כפגישה שלו עם בכירי הצבא. גם הפעם, באיראן פרסמו מסר כתוב בשמו של חמינאי, ללא תמונה. המנהיג העליון של איראן לא נראה בפומבי מאז שמונה לתפקיד - וגם מאז שנפצע במכת הפתיחה של ישראל נגד איראן ב-28 בפברואר, על מתחם המגורים של אביו עלי חמינאי.

לפי ההודעה האיראנית, חמינאי הזהיר כי אם ישראל וארה"ב ייצאו שוב למתקפה, איראן תהיה זו שתקבע את העיתוי ואת התנאים לסיום האש. חמינאי הוסיף כי הוא הורה לעדכן את בנק המטרות כדי "להבטיח שכלל הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים של האויב האמריקני-ציוני (כך במקור - לב"א) יהיו בטווח השגתם של הכוחות האיראניים".

חמינאי ביקש מהמפקדים הבכירים שפגש להיות במוכנות קרבית לעימות עוצמתי - ולענות בתגובה שלא תוגבל בגבולות גיאוגרפיים לכל מתקפה. הוא גם שיבח את ארגוני הפרוקסי של איראן. בדיווח נאמר כי מי שפגשו את חמינאי היו אחמד וחידי - מפקד משמרות המהפכה; עלי עבדאללהי - הרמטכ"ל האיראני; ואמיר חאתמי, מפקד צבא איראן.

בדיווח הקטארי הבוקר, שמבוסס על מקורות לא מזוהים, נמסר כי "משלחת אמריקנית תצטרף לשיחות בדוחא כדי לנהל משא ומתן ישיר עם המשלחת האיראנית". לא נאמר מתי זה יקרה, אבל בדיווח נטען כי מדובר במהלך שסולל את הדרך להכרזה על חידוש המו"מ בעקבות הסכמה על צעדים מקדימים הנוגעים לתוכנית הגרעין של איראן, השיט במצר הורמוז ותמריצים כלכליים לאיראן, כאשר סין ורוסיה משמשות כערבות להסכם.

טראמפ על איראן: יש לנו זמן ( צילום: The White House )





הערוצים הסעודיים "אל-ערבייה" ו"אל-חדת'" דיווחו הלילה כי השיגו טיוטת הצעה שנידונה על ידי המתווכים. הטיוטה הזו לא אושרה בידי אף אחד מהצדדים, וגם לא על ידי הקטארים. לפי הטענות, הטיוטה כוללת התחייבות מוקדמת מצד איראן בנוגע לעתיד מאגר הגרעין שלה; דיון בהסדרים לפתיחת מצר הורמוז תוך 7 ימים; דיונים על צעדים לבניית אמון בין איראן לארה"ב מדי יום; הסכמה על לוח זמנים ליישום ההתחייבויות של ארה"ב ואיראן - ותפקיד אפשרי של סין כערבה לכל הסכם.

"כל פעולה איראנית בנוגע לתוכנית הגרעין שלה תיענה בפעולה דומה מצד ארה"ב בנוגע לסנקציות. ייקבעו נהלים ברורים לטיפול בכל עיכוב או אי ציות מצד איראן", נטען בערוצים הסעודיים. "לא איראן ולא ארה"ב יהיו מחויבות לוויתורים ללא קבלת התחייבות מקבילה". עוד דובר על "הגדרה ברורה של התחייבויות איראן וארה"ב בכל שלב בהסכם".