הסיכוי של אדם להיפגע מברק בשנה נתונה קטן מאחד למיליון. הסיכוי שזה יקרה במרחק כמה צעדים מהמכונית, בדרך לרופא השיניים ויתועד במצלמת פעמון הדלת - כבר נשמע כמו עלילה שנכתבה במיוחד עבור טיקטוק. אבל עבור תומאס פהמי מניו יורק, זה היה יום חמישי אמיתי לגמרי: הבזק לבן הופיע, גופו צנח אל המדרכה, והמטרייה שנשא כמעט נעלמה. כעבור פחות מיממה הוא כבר שוחרר מבית החולים, בלי כוויה אחת, עם כרטיס לוטו ביד ופתק לרופא השיניים עם הסבר על התור שהוחמץ. צפו בתיעוד המדהים:

תיעוד: נפגע מברק - וקורס למדרכה





פהמי, בן 24 ועובד בלשכתה של חברת הקונגרס הרפובליקנית ניקול מליוטאקיס, יצא ביום חמישי האחרון מביתו שבסטטן איילנד. השעה הייתה בסביבות 16:30, בחוץ השתוללה סופת רעמים, ומכוניתו חיכתה לו במרחק של כחמישה מטרים. בתיעוד מצלמת האבטחה של שכנתו הוא נראה צועד תחת מטרייה ברחוב, לפתע מופיע הבזק מסנוור - ואחריו הוא קורס ארצה כמעט באותה נקודה.

למרות עוצמת המכה, פהמי לא איבד את הכרתו. לדבריו, הפגיעה הורגשה תחילה באזור הרגליים, ואז השתלטה על גופו. "ברגע שהברק פגע בי, התחושות בכל הגוף היו כאלה שלא חוויתי מעולם. מן עקצוץ, חוסר תחושה, כאב ופשוט צריבה", סיפר לכלי התקשורת המקומיים. בשניות שאחרי הנפילה התקשה להבין מה קרה. כפות רגליו, אמר, הרגישו כאילו הוא דורך על בלונים, וכל תנועה לוותה בכאב.

פהמי החל לצעוק "הצילו". שכנתו, סטפני הומן, שמעה אותו מהבית, פתחה את הדלת ומצאה אותו שרוע על הקרקע. היא הזעיקה את כוחות ההצלה וסייעה להכניסו למקום מוגן. משם הוא פונה לבית החולים, שם עבר שורה של בדיקות, פעילות לבו נוטרה והוא נשאר להשגחה במשך הלילה. הממצא המפתיע ביותר היה מה שלא נמצא: לא כוויות נראות לעין, לא פגיעה חמורה באיברים ולא נזק שמנע ממנו ללכת הביתה למחרת.

גלריה פגיעת הברק

תומאס פהמי לאחר שנפגע. "לא מזל, אלא ברכה"

היעדר סימני חריכה אולי נראה כמעט בלתי אפשרי, אבל פגיעות ברק אינן תמיד נראות כמו בסרטים. קשה לקבוע אם פהמי ספג פגיעה ישירה, הבזק צדדי מעצם סמוך או זרם שעבר בקרקע והגיע לרגליו. גם אדם ללא כוויות זקוק לבדיקה רפואית, משום שפגיעת ברק עלולה לגרום להפרעות בקצב הלב, פגיעות נוירולוגיות ונזק לשרירים.

במשרדה של חברת הקונגרס מליוטאקיס נשמו לרווחה. המחוקקת מסרה כי היא וצוותה אסירי תודה על כך שפהמי בחיים, והודתה לשכנה שנחלצה לעזרתו ולצוותי בית החולים. גם רופא השיניים תרם פרט קטן לסוף הטוב: הוא ויתר לפהמי על דמי ביטול התור.

לאחר שחרורו עשה פהמי שני דברים שמתאימים לאדם שזה עתה ניצח הסתברות זעירה: הוא הגיע לכנסייה כדי להודות לאלוהים, ורכש כרטיס להגרלת מגה לוטו, שהפרס הגדול בה עמד על 160 מיליון דולר. את הג'קפוט הוא לא לקח, אבל סיפר כי קיבל משהו אחר - תחושת פרופורציה חדשה. "אני לא קורא לזה מזל, אלא ברכה", אמר.

מה הסיכוי שזה יקרה גם לכם?

עד כמה נדירות פגיעות ברק קטלניות בישראל אפשר ללמוד מנתוני ארגון הבריאות העולמי: בכל 26 השנים שבין 1998 ל-2023 נרשמו בישראל שני מקרי מוות בלבד. הראשון היה אשר חזות , בן 14, שנפגע לצד ארבעה מבני משפחתו בחוף זיקים ב-2019. השני היה יעקב "קובי" משק , בן 47, שנהרג בשטח חקלאי בקיבוץ העוגן ב-2023.

שחקן כדורגל נהרג מפגיעת ברק באמצע משחק בפרו, 2024 ( שחקן מת מפגיעת ברק באמצע משחק )





בארצות הברית, על פי המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), כ-37 מיליון הבזקי ברק פוגעים בקרקע מדי שנה. הסיכוי השנתי של אדם להיפגע קטן מאחד למיליון, וכמעט 90% מהנפגעים שורדים. בין 2006 ל-2025 נרשמו במדינה 517 מקרי מוות הקשורים לברק, ממוצע של כ-26 בשנה. גברים נהרגים מפגיעת ברק בשיעור הגבוה פי ארבעה מנשים, ושני שלישים ממקרי המוות מתרחשים בין הצהריים לשש בערב - בדיוק בחלון השעות שבו פהמי יצא לתור שלו.

הכלל הבטיחותי פשוט: אם שומעים רעם, נכנסים מיד למבנה סגור או לרכב בעל גג קשיח. אין מקום בטוח בחוץ בזמן סופת רעמים, וברק מסוגל לפגוע גם במרחק של עד כ-16 קילומטרים מאזור הגשם. מטרייה אינה מספקת הגנה, ועץ בודד עלול להפוך מקום מחסה מסוכן במיוחד. מומלץ להמתין לפחות חצי שעה אחרי הרעם האחרון לפני שיוצאים שוב. ויש גם מיתוס שכדאי לנפץ: אדם שנפגע מברק אינו "טעון" בחשמל, ומותר לגעת בו ולהגיש לו עזרה ראשונה מיד.