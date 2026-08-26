ראש ה-CIA ג'ון רטקליף הגיע אתמול (שלישי) למוסקבה לשיחות שעל התוכנית לקיימן לא דווח מבעוד מועד. בארה"ב או ברוסיה לא אישרו את הדיווחים שפורסמו בשלל כלי תקשורת אמריקניים, וגם לא פירטו מה מטרת הביקור או את מי פגש.
מטוסו של רטקליף המריא מלטביה בשעות הבוקר אתמול, וחזר לשם אחר הצהריים. לפי רשת CBS, ארה"ב עדכנה את אוקראינה כי היא מתכננת לשלוח משלחת בכירה למוסקבה, וביקשה מקייב לעצור את התקיפות בבירה הרוסית עד עזיבת המשלחת.
אם רטקליף אכן היה זה שהגיע במטוס למוסקבה, מדובר ככל הנראה בביקורו הראשון ברוסיה כראש ה-CIA. מתוקף תפקידו, הוא נמצא בקשר עם עמיתיו במוסקבה. ככל הידוע, ראש ה-CIA לא הגיע לבירה הרוסית מאז נובמבר 2021 - אז נחת שם וויליאם ברנס, קודמו בתפקיד. שלושה חודשים אחר כך, החליט נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לפתוח במלחמה נגד אוקראינה.
בתוך כך, לפי דיווח ב"דיילי מייל" הבריטי, ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם הוזהר מפני "תגובה ישירה" של רוסיה לבריטניה בעקבות התמיכה שלה באוקראינה. לפי הדיווח, ברנהאם הוזהר שהקרמלין צפוי להציב את בריטניה על הכוונת. בעיתון הבריטי ציטטו "מקור בכיר" שתהה: "כמה נמשיך להתגרות בדוב עד שהוא ינשך? מתקפה על התשתית הביטחונית הבריטית היא בלתי-נמנעת, בהתחשב בתמיכה בפרופיל גבוה שלנו לאוקראינה. הייתה אופטימיות במוסקבה שברנהאם יהיה רך יותר מסטרמר בכל הנוגע לאוקראינה, אבל זה לא המצב".
לפי אותו מקור, "רוסיה בוחנת את התשתית הביטחונית שלנו על בסיס יומי. משהו גדול יותר הוא עניין של זמן. הם רק צריכים לשמור את זה ברמה מספיק נמוכה כדי להימנע מתגובה של נאט"ו".
כלי התקשורת בארה"ב, עם זאת, הזכירו בדיווחיהם דווקא את העובדה שהביקור של רטקליף בא יממה אחרי ששר האוצר סקוט בסנט הכריז על מבצע החנק הכלכלי נגד איראן, שנועד לבודד את טהרן מהעולם ולהעניש את המדינות שעושות איתה עסקים. רוסיה נחשבת לאחת משותפות הסחר המרכזיות של איראן.
כחלק מהמלחמה עם רוסיה, אוקראינה מנהלת בחודשים האחרונים את מה שהיא מכנה "הקמפיין להבאת המלחמה אל העורף הרוסי", שבמסגרתו היא מנסה לגבות מחיר מאזרחים מהשורה על-ידי פיצוץ כטב"מים על יעדים בעומק רוסיה, פגיעה במתקני נפט הגורמת למשבר דלק במדינה – והעלאה באש של מחסני סחורות המהווים עורק כלכלי חשוב עבור המשק הרוסי.
אחרי שבועות שבהם תקפה אוקראינה באופן שיטתי בזה אחר זה לפחות 24 מחסני ענק של חברת הסחר המקוון הרוסית Wildberries, שיש המכנים אותה "אמזון הרוסית", וגרמה על-ידי כך להשמדת סחורות ומתקנים תוך הסבת נזק של מיליארדי דולרים, בימים האחרונים החל הצבא האוקראיני לתקוף בכטב"מים מחסנים של "אוזון", גם היא ענקית סחר מקוון מקומית, השנייה בגודלה רק ל"וויילדבריז". גם לה יש נקודות איסוף ותאי חלוקה בכל רחבי רוסיה, וקייב מנמקת את הפגיעה בשתי החברות בכך שהן משמשות גם להעברת ציוד צבאי אל הלוחמים הרוסים בחזית.
אוקראינה הייתה עד 1991 חלק מברית המועצות, שרוסיה הייתה המרכיב הדומיננטי בה, ועד לשנת 2014 קיימו שתי המדינות יחסי ידידות קרובים. עם הפלת הנשיא הפרו-רוסי של אוקראינה ויקטור ינוקוביץ' במהפכה עממית בתחילת אותה השנה, כבשה רוסיה את חצי האי קרים שהיה שייך עד אז לאוקראינה וסיפחה אותו אליה, בטענה כי הוא שייך למעשה לה ונמסר לקייב שלא בצדק בימי ברית המועצות. מלבד זאת שלחה רוסיה את כוחותיה למחוזות לוהנסק ודונייצק שבמזרח אוקראינה, שם יש רוסים רבים, לדבריה כדי להגן עליהם מהשלטון החדש.
אחרי שנים של לחימה במזרח אוקראינה, ובצל הדיונים על התקרבות נוספת של קייב למערב ואף הצטרפות אפשרית שלה לברית הצפון-אטלנטית (נאט"ו), הנתפסת במוסקבה כאיום הגדול ביותר על רוסיה, פתח פוטין בפברואר 2022 במתקפה על עומק אוקראינה. בניגוד לתחזיות המוקדמות שלו ושל אחרים הוא לא הצליח לפלוש לבירה קייב, ואף שהשתלט על חלקים מארבעה מחוזות אוקראיניים וסיפח אותם בכוח לרוסיה, הצבא האוקראיני גילה כושר עמידה מרשים ומנע את נפילת המדינה לידי הרוסים.
ככל שחלפו החודשים החלה אוקראינה לבצע בעצמה עוד ועוד פעולות תגמול בעומק רוסיה, כולל חיסולים של בכירים ופלישות של כוחות חי"ר, ואת עיקר המחיר היא גובה מפוטין באמצעות מתקפות כטב"מים, שכאמור גברו בחודשים האחרונים. לפי הערכות, מאז תחילת המלחמה נהרגו מאות אלפי חיילים בכל אחד מהצדדים, ונוסף עליהם גם אזרחים רבים.