אחרי שבועות שבהם תקפה אוקראינה באופן שיטתי בזה אחר זה לפחות 24 מחסני ענק של חברת הסחר המקוון הרוסית Wildberries, שיש המכנים אותה "אמזון הרוסית", וגרמה על-ידי כך להשמדת סחורות ומתקנים תוך הסבת נזק של מיליארדי דולרים, בימים האחרונים החל הצבא האוקראיני לתקוף בכטב"מים

מחסנים של "אוזון"