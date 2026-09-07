עומר טובאסי, פלסטיני בן 20, נהרג הלילה (בין ראשון לשני) מירי צה"ל בראשו בכפר חג'ה שבאזור קלקיליה. לפי הסהר האדום, שני פלסטינים נוספים נפצעו מירי חי - אחד נפגע בחזה ומצבו מוגדר קשה, והשני, צעיר בן 17, נפצע בירך.

מתנחלים בתוך הכפר חג'ה

האירוע החל כשמתנחלים מהחווה הסמוכה לכפר חג'ה נכנסו אליו אחרי שפלסטינים השליכו אבנים לעבר רחפן והפילו אותו. כשנכנסו לכפר, כביכול כדי להשיב את הרחפן, פרצו עימותים בינם לתושבים - וכוח צבאי שהוזעק למקום הגיב בירי לעבר הפלסטינים, שלפי צה"ל זרקו אבנים.

בצה"ל אמרו כי הירי בוצע לעבר מה שהוגדר "מסיתים מרכזיים" במהומה. גורם ביטחוני אמר כי "הלוחמים שקפצו לשם הגיעו ככוח קטן. המון פלסטיני שרץ לעברם וזרקו אבנים, הכוח חש סכנה וירה לעבר מסיתים מרכזיים. העניין נמצא בתחקיר".

ראש מועצת קדומים עוזיאל ותיק אמר כי החווה - "שער העוז" - היא "מעטפת ביטחונית חשובה ומשמעותית לקדומים והאירוע הלילה הוכיח זאת". לטענתו, "מחבלים ניסו להתנכל להרחבה החדשה 'שער העוז' שבדרום קדומים, יידו אבנים על רחפן ביטחוני והפילו אותו. כוח צבאי שהוזעק למקום נתקל בהתפרעות אלימה שלוותה ביידוי אבנים והשיב בירי ממנו נהרג אחד המחבלים שסיכן את הכוח, ונפצעו כמה נוספים".

"המקום הוא אסטרטגי מאוד ולא סתם ניסו מחבלים להציתו ביום חמישי האחרון ולפגוע ביושביו", הוסיף. "הגעתי בלילה לחווה ותחקרנו את האירוע יחד עם המח"ט ועם קב"טית קדומים. נמשיך לעבות את מרכיבי ההגנה של קדומים ולייצר מעטפות הגנה במרחב שימנעו ממחבלים לבצע פיגועים ביישוב ובדרכים".